Быть отцом — это серьёзный труд!

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Если вы думаете, что быть отцом, да еще и девочки, это просто. Тогда посмотрите видео, потому что не все так просто в этом мире.
Это больно даже через экран.
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Это ж больно на всех этапах…