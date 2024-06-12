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Быть отцом — это серьёзный труд!

Быть отцом — это серьёзный труд!

Автор:
12 июня 2024 10:00
Сообщество : Юмор
Метки: Батя   Видео   дети   дочка   отец   папа   родители   
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Если вы думаете, что быть отцом, да еще и девочки, это просто. Тогда посмотрите видео, потому что не все так просто в этом мире.

Это больно даже через экран.


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Метки: Батя   Видео   дети   дочка   отец   папа   родители   
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1  комментарий
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surgy 3 минуты назад
Мужик, ой бедняжка…
Это ж больно на всех этапах…
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Snezhinka
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 2317 постов (2220 в горячем)

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