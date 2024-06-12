У них разные характеры: мужчина нашёл змею, которая кусает сразу двумя головами

Пользователи социальных сетей были удивлены, увидев аномальное пресмыкающееся с двумя головами.

"У меня так много вопросов. Как это случилось? Выживет ли она?";

"Ладно, теперь мне чертовски интересно. Можете показать нам, как ест эта змея?";

"Так круто, интересно, какая голова управляет телом?".

Позже автор видео, который имеет 7,8 миллиона подписчиков в Instagram*, ответил на все вопросы от подписчиков на своем YouTube-канале. В частности, эксперт отметил, что это самка техасской крысиной змеи — она неядовитая.