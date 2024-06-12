У них разные характеры: мужчина нашёл змею, которая кусает сразу двумя головами

Джей Брюэр пытался погладить агрессивную рептилию и сразу получил двойной укус.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как рептилия с генетической мутацией кусает мужчину сразу двумя головами. Брюер держал пресмыкающееся над шеей и махал перед ним указательным пальцем правой руки, а его помощник следил за хвостом.
"Смотри, смотри, смотри! Видишь, какая сердитая девочка. Стоп! Почему ты такая сварливая? Я не могу понять, у кого хуже характер? Трудно иметь дело с одной разъяренной змеей, но теперь придется разбираться с двумя", — сказал мужчина, пытаясь погладить рептилию, и сразу получил двойной укус.
Пользователи социальных сетей были удивлены, увидев аномальное пресмыкающееся с двумя головами.
- "У меня так много вопросов. Как это случилось? Выживет ли она?";
- "Ладно, теперь мне чертовски интересно. Можете показать нам, как ест эта змея?";
- "Так круто, интересно, какая голова управляет телом?".
Позже автор видео, который имеет 7,8 миллиона подписчиков в Instagram*, ответил на все вопросы от подписчиков на своем YouTube-канале. В частности, эксперт отметил, что это самка техасской крысиной змеи — она неядовитая.
"Животным, рожденным с двумя головами, обычно живется тяжело, потому что каждое из них хочет командовать. Кажется, единственное, на чем они сошлись, это укусить меня", — пошутил Джей в описании к видео.
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