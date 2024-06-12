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Девочка стала звездой соцсетей благодаря своей невозмутимости

Девочка стала звездой соцсетей благодаря своей невозмутимости

Автор:
12 июня 2024 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   КИтай   девочка   дети   невозмутимость   танец   эмоция   
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Одни дети являются прирождёнными артистами и обожают выступать на публике, для других же подобные выступления — нешуточный стресс.

Взять хотя бы маленького жителя провинции Цзянсу (Китай), который принял участие в танцевальном номере на концерте в детском саду. Видимо, мальчик не особенно радовался выпавшей на его долю чести, ведь у него случился эмоциональный срыв.


Забыв обо всех танцевальных па, малыш просто стоял и плакал. И тут нельзя не обратить внимание на его партнёршу по танцу, которая взяла всё исполнение в свои руки и продолжала выступление, хотя помощи от мальчика не было никакой.


Трогательный и немного забавный момент понравился пользователям интернета. Люди пожалели разнервничавшегося малыша и не забыли про комплименты девочке, которая знает, что шоу должно продолжаться.


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Метки: Видео   КИтай   девочка   дети   невозмутимость   танец   эмоция   
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5  комментариев
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63k
turyst 2 часа назад
Как робот. Действуй по программе.
А есть партнёр, нет партнёра... Программе пофиг.

Мне кажется, что нельзя так издеваться над детьми.

Если нравится ребёнку такое, он будет заниматься.
А если нет. То это уже дрессура, как с животными.
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2k
KE2646 12 минут назад
Хорошо, что в моем детстве не было телефонов с камерами, да и в принципе снимать ребенка на видео было дорогим удовольствием. Столько невероятной дичи с этих конченных утренников осталось лишь в памяти и хорошо, что это никто не увидит.
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35k
Korolev 50 минут назад
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2489 постов (2433 в горячем)

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