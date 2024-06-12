Девочка стала звездой соцсетей благодаря своей невозмутимости

Взять хотя бы маленького жителя провинции Цзянсу (Китай), который принял участие в танцевальном номере на концерте в детском саду. Видимо, мальчик не особенно радовался выпавшей на его долю чести, ведь у него случился эмоциональный срыв.

Забыв обо всех танцевальных па, малыш просто стоял и плакал. И тут нельзя не обратить внимание на его партнёршу по танцу, которая взяла всё исполнение в свои руки и продолжала выступление, хотя помощи от мальчика не было никакой.





Трогательный и немного забавный момент понравился пользователям интернета. Люди пожалели разнервничавшегося малыша и не забыли про комплименты девочке, которая знает, что шоу должно продолжаться.



