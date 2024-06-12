Девочка стала звездой соцсетей благодаря своей невозмутимости

Одни дети являются прирождёнными артистами и обожают выступать на публике, для других же подобные выступления — нешуточный стресс.
Взять хотя бы маленького жителя провинции Цзянсу (Китай), который принял участие в танцевальном номере на концерте в детском саду. Видимо, мальчик не особенно радовался выпавшей на его долю чести, ведь у него случился эмоциональный срыв.
Забыв обо всех танцевальных па, малыш просто стоял и плакал. И тут нельзя не обратить внимание на его партнёршу по танцу, которая взяла всё исполнение в свои руки и продолжала выступление, хотя помощи от мальчика не было никакой.
Трогательный и немного забавный момент понравился пользователям интернета. Люди пожалели разнервничавшегося малыша и не забыли про комплименты девочке, которая знает, что шоу должно продолжаться.
Источник:
Источник:
- В Китае курьер спас девочку, которая упала в водоем и начала тонуть
- Мальчик чудом избежал травм после того, как устроил взрыв
- Мамина помощница
- Ответственная старшая сестра
- Юная гонщица неприятно удивила своего папу
А есть партнёр, нет партнёра... Программе пофиг.
Мне кажется, что нельзя так издеваться над детьми.
Если нравится ребёнку такое, он будет заниматься.
А если нет. То это уже дрессура, как с животными.