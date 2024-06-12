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В Твери самокатчик проиграл луже, и решил стать пешеходом

В Твери самокатчик проиграл луже, и решил стать пешеходом

Автор:
12 июня 2024 08:28
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ПДД   Тверь   забавное   искупался   лужа   пешеходный переход   самокат   
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Когда думаешь, что скорость и техника - твоё неоспоримое преимущество, но реальность показывает, что ты заблуждался.

Забавную картину поединка лужи и самоката могли наблюдать жители Твери. После ливней Проспект Победы оказался затопленным, и молодой человек на электросамокате, пересекая пешеходный переход, в прямом смысле слова "ударил лицом в грязь". Потому что переходить по зебре нужно спешившись, а не на скорости.


Хлебнув грязной водицы, самокатчик понял урок, и остальной путь прошёл уже по правилам.

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Метки: Видео   ПДД   Тверь   забавное   искупался   лужа   пешеходный переход   самокат   
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1  комментарий
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2k
DHC 18 минут назад
Не местный видать)
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2199 постов (2189 в горячем)

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