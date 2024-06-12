В Твери самокатчик проиграл луже, и решил стать пешеходом

Когда думаешь, что скорость и техника - твоё неоспоримое преимущество, но реальность показывает, что ты заблуждался.
Забавную картину поединка лужи и самоката могли наблюдать жители Твери. После ливней Проспект Победы оказался затопленным, и молодой человек на электросамокате, пересекая пешеходный переход, в прямом смысле слова "ударил лицом в грязь". Потому что переходить по зебре нужно спешившись, а не на скорости.
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Хлебнув грязной водицы, самокатчик понял урок, и остальной путь прошёл уже по правилам.
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