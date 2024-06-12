В Твери самокатчик проиграл луже, и решил стать пешеходом

Забавную картину поединка лужи и самоката могли наблюдать жители Твери. После ливней Проспект Победы оказался затопленным, и молодой человек на электросамокате, пересекая пешеходный переход, в прямом смысле слова "ударил лицом в грязь". Потому что переходить по зебре нужно спешившись, а не на скорости.