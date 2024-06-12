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Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье, приговорили к исправительным работам и материальной компенсации

Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье, приговорили к исправительным работам и материальной компенсации

Автор:
12 июня 2024 10:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Дмитров   Подмосковье   СУД   Такси   глухонемая.   избил   хулиганство   
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Ранее он предлагал пострадавшей 8 марта женщине 300 тысяч рублей, чтобы забыть "неприятный инцидент".

Минувшее 8 марта водитель такси Виктория из подмосковного Дмитрова запомнит навсегда. Она двигалась по правилам дорожного движения, и поэтому не пропустила большой внедорожник, пассажир которого буквально выпрыгивал из штанов, чтобы доказать женщине, что она неправа. Он показывал неприличные знаки, кричал, а когда убедился, что его игнорируют, воспользовался остановкой авто и избил глухонемую Викторию.



После случившегося он уехал, а затем вернулся, чтобы извиниться. Но к тому моменту женщина вызвала полицию, а извинения не приняла. 37-летняя Виктория 4 года работала в такси, но с такой агрессией столкнулась впервые.


Вот что рассказывает дочь Виктории (перевод слов матери) о той ситуации:


Дебошира задержали, и до 11 мая он находился в СИЗО, хоть и просил отправить его под домашний арест. Однако суд учёл, что два года назад любитель распускать руки уже привлекался за хулиганство, поэтому определил более правильное место для несдержанного дядьки.


А на днях состоялся суд, который признал хулигана виновным и в качестве наказания назначил ему 8 месяцев исправительных работ. Также агрессор должен будет выплатить Виктории 200 тысяч рублей компенсации за моральный и физический ущерб.




Свою вину задержанный признал. Кстати, он предлагал Виктории деньги, чтобы загладить вину, но она от мзды отказалась и не согласилась на мировую, т.к. хотела, чтобы виновный понёс наказание. С момента того конфликта, в котором женщина получила травмы (порезы осколками стёкол, ЧМТ), она говорит, что до сих пор мучается головными болями, а еще боится за себя и свою семью, и никуда не выходит без сопровождения мужа.


Таких быдло-мужиков нужно наказывать, уверена Виктория. Тогда, возможно, они перестанут размахивать кулаками на том основании, что считают себя правыми.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Дмитров   Подмосковье   СУД   Такси   глухонемая.   избил   хулиганство   
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18  комментариев
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10k
Alex Час назад
Че так мало?
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 4 минуты назад
До какой степени оскотинивания надо дойти что бы избить женщину таксиста да еще глухонемую!
Влепить бы ему лет 5 строгого.
Молодец Виктория.
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32k
Григорий 12 минут назад
А права у него изъяли? Ну как у психически больного человека.
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536
Александр Портениер 15 минут назад
А может ли глухой человек работать в такси? Права получить и ездить со специальным знаком это понятно что разрешено,но пассажироперевозки.
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17k
Совранский 20 минут назад
Очередной ценный специалист?((((
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15k
кот базилий Полчаса назад
Скот, в рот ему ...печенье.
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9k
perekrestok Полчаса назад
Девушку жаль, а этого хулигана надо лечить в психушке от агрессивности. Но как то странно что за рулем глухая девушка. Кажется наличие слуха обязательное условие для того, чтобы получить права.
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60k
alertol Полчаса назад
Нужно в качестве исправительных работ, сделать его водителем такси, вот уж он поймёт сколько отморозков на дорогах, может даже сам потом будет потерпевшим...
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9k
Харон ( Χάρων) Час назад
И за меньшие правонарушения дают бОльшие сроки...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2200 постов (2189 в горячем)

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