Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье, приговорили к исправительным работам и материальной компенсации

После случившегося он уехал, а затем вернулся, чтобы извиниться. Но к тому моменту женщина вызвала полицию, а извинения не приняла. 37-летняя Виктория 4 года работала в такси, но с такой агрессией столкнулась впервые.





Вот что рассказывает дочь Виктории (перевод слов матери) о той ситуации:



