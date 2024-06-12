Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье, приговорили к исправительным работам и материальной компенсации

Ранее он предлагал пострадавшей 8 марта женщине 300 тысяч рублей, чтобы забыть "неприятный инцидент".
Минувшее 8 марта водитель такси Виктория из подмосковного Дмитрова запомнит навсегда. Она двигалась по правилам дорожного движения, и поэтому не пропустила большой внедорожник, пассажир которого буквально выпрыгивал из штанов, чтобы доказать женщине, что она неправа. Он показывал неприличные знаки, кричал, а когда убедился, что его игнорируют, воспользовался остановкой авто и избил глухонемую Викторию.
Осторожно! Сцены жестокости!
После случившегося он уехал, а затем вернулся, чтобы извиниться. Но к тому моменту женщина вызвала полицию, а извинения не приняла. 37-летняя Виктория 4 года работала в такси, но с такой агрессией столкнулась впервые.
Вот что рассказывает дочь Виктории (перевод слов матери) о той ситуации:
Дебошира задержали, и до 11 мая он находился в СИЗО, хоть и просил отправить его под домашний арест. Однако суд учёл, что два года назад любитель распускать руки уже привлекался за хулиганство, поэтому определил более правильное место для несдержанного дядьки.
А на днях состоялся суд, который признал хулигана виновным и в качестве наказания назначил ему 8 месяцев исправительных работ. Также агрессор должен будет выплатить Виктории 200 тысяч рублей компенсации за моральный и физический ущерб.
Свою вину задержанный признал. Кстати, он предлагал Виктории деньги, чтобы загладить вину, но она от мзды отказалась и не согласилась на мировую, т.к. хотела, чтобы виновный понёс наказание. С момента того конфликта, в котором женщина получила травмы (порезы осколками стёкол, ЧМТ), она говорит, что до сих пор мучается головными болями, а еще боится за себя и свою семью, и никуда не выходит без сопровождения мужа.
Таких быдло-мужиков нужно наказывать, уверена Виктория. Тогда, возможно, они перестанут размахивать кулаками на том основании, что считают себя правыми.
Источник:
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Влепить бы ему лет 5 строгого.
Молодец Виктория.
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Может и мало, но тогда мест в СИЗО будет не хватать.