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Трейлер фильма "Врата ада" (2023)

Трейлер фильма "Врата ада" (2023)

Автор:
08 декабря 2023 14:04
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ричард Брэйк   Стивен Холл   Джон Рис-Дейвис   Елена Делия   Майкл Йар   Дэвид Пирс   Мэтью О'Брайен   Питер Кунан   Брайан Форчун   Тристан Хин   Гаррет Смит   фильм   Грэм Кофлан   Кристина Мулерн   Клэр Джей Лой   Зеб Мур   Том Невилл   Донал О'Ши   ирландия   ужасы   2023   
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Викторианский Лондон. Серийный убийца использует тела женщин в оккультных ритуалах, надеясь воскресить свою умершую жену. Однажды расплата настигает его, и он становится первым британским заключенным, которого казнят на электрическом стуле. Однако убийца силен в черных искусствах, и в последние минуты жизни он проклинает тюрьму и всех, кто в ней находится.

Страна: Ирландия

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 7 декабря 2023

В ролях: Джон Рис-Дейвис, Ричард Брэйк, Елена Делия, Майкл Йар, Дэвид Пирс, Мэтью О'Брайен, Питер Кунан, Брайан Форчун, Тристан Хин, Гаррет Смит, Грэм Кофлан, Кристина Мулерн, Клэр Джей Лой, Зеб Мур, Том Невилл, Донал О'Ши

Режиссер: Стивен Холл

Источник:

Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Ричард Брэйк   Стивен Холл   Джон Рис-Дейвис   Елена Делия   Майкл Йар   Дэвид Пирс   Мэтью О'Брайен   Питер Кунан   Брайан Форчун   Тристан Хин   Гаррет Смит   фильм   Грэм Кофлан   Кристина Мулерн   Клэр Джей Лой   Зеб Мур   Том Невилл   Донал О'Ши   ирландия   ужасы   2023   
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