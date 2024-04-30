Кондуктор автобуса избил пассажира на остановке в Казани

Делом занимается Следком, но в комитете по транспорту считают, что сотрудник защищался.
В сети появилось видео с одной из автобусных остановок в Казани. В нём кондуктор валит на асфальт мужчину и с истошными криками лупит его кулаками.
Источник:
Инцидентом заинтересовались в СУ СКР по Татарстану и завели уголовное дело о хулиганстве. Но подключился и комитет по транспорту. Там объяснили, что в автобус ввалилось двое пьяных пассажиров, они не оплатили проезд, а когда кондуктор сделал им замечание - распустили руки. Тогда кондуктор и не сдержался.
Экипаж автобуса также обратился в полицию с жалобой на нетрезвых пассажиров. Как будут решать ситуацию и прекратят ли силовики расследование уголовного дела - пока неясно.
Ранее в Казани был аналогичный инцидент с кондуктором и пожилой женщиной. По словам очевидцев, у пассажирки не сработала социальная карта и она якобы начала ругаться с кондуктором. Дело закончилось дракой и работник общественного транспорта вытолкала даму из автобуса.
Источник:
Источник:
- «Женщина, вы в своём уме?»: в Казахстане «языковой патруль» устроил скандал из-за того, что кондуктор автобуса разговаривала по-русски
- В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора
- В Электростали работники Wildberries не заплатили за проезд и устроили погром прямо в автобусе
- В Санкт-Петербурге пассажиры отпинали водителя из-за жары в салоне автобуса
- В России могут запретить популярный у подростков сериал из-за «романтизации бандитизма»
Работаю в пожарке.
Поступает нам вызов - типа хата горит по такому то адресу, выезжаем, выбиваем окна, двери и тушим. Реально, мало что спасти удалось, обои и те если не сгорели, то закоптились все, что там про мебель говорить...
Вроде усе побороли, валим на выход: Проходим мимо ванны, судя по звукам там есть кто то. Взламываем дверь... Пипец. Там чел в ванной плещется, обдолбаный в га%но... Утят резиновых купает, болтает с ними: Мы в шоке, он тоже. Завернулся в полотенце, выходит, осматривает сгоревшие, закопченные стены и возмущенно так выдает:
"Бля, [мат] вы мне тут натоптали!"