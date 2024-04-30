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Кондуктор автобуса избил пассажира на остановке в Казани

Кондуктор автобуса избил пассажира на остановке в Казани

Автор:
30 апреля 2024 18:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Казань   Татарстан   автобус   драка   кондуктор   пассажиры   
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Делом занимается Следком, но в комитете по транспорту считают, что сотрудник защищался.

В сети появилось видео с одной из автобусных остановок в Казани. В нём кондуктор валит на асфальт мужчину и с истошными криками лупит его кулаками.

Инцидентом заинтересовались в СУ СКР по Татарстану и завели уголовное дело о хулиганстве. Но подключился и комитет по транспорту. Там объяснили, что в автобус ввалилось двое пьяных пассажиров, они не оплатили проезд, а когда кондуктор сделал им замечание - распустили руки. Тогда кондуктор и не сдержался.

Экипаж автобуса также обратился в полицию с жалобой на нетрезвых пассажиров. Как будут решать ситуацию и прекратят ли силовики расследование уголовного дела - пока неясно.

Ранее в Казани был аналогичный инцидент с кондуктором и пожилой женщиной. По словам очевидцев, у пассажирки не сработала социальная карта и она якобы начала ругаться с кондуктором. Дело закончилось дракой и работник общественного транспорта вытолкала даму из автобуса.

После проверки, женщину-кондуктора уволили и возбудили против неё уголовное дело о хулиганстве.

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Метки: Видео   Казань   Татарстан   автобус   драка   кондуктор   пассажиры   
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6  комментариев
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18k
Nikita 2 часа назад
"Как будут решать ситуацию и прекратят ли силовики расследование уголовного дела - пока неясно." - А камеры в салоне автобуса посмотреть и решить "КТО виноват"?
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3k
Диагноз Час назад
Кто виноват? Может чувачки и сами наскребли себе проблем, но то что на видео самообороной не называется...
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39
truten 2 часа назад
Похожа на ситуацию когда много сил.

Работаю в пожарке.
Поступает нам вызов - типа хата горит по такому то адресу, выезжаем, выбиваем окна, двери и тушим. Реально, мало что спасти удалось, обои и те если не сгорели, то закоптились все, что там про мебель говорить...
Вроде усе побороли, валим на выход: Проходим мимо ванны, судя по звукам там есть кто то. Взламываем дверь... Пипец. Там чел в ванной плещется, обдолбаный в га%но... Утят резиновых купает, болтает с ними: Мы в шоке, он тоже. Завернулся в полотенце, выходит, осматривает сгоревшие, закопченные стены и возмущенно так выдает:
"Бля, [мат] вы мне тут натоптали!"
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2861 пост (2813 в горячем)

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