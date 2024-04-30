Кондуктор автобуса избил пассажира на остановке в Казани

Инцидентом заинтересовались в СУ СКР по Татарстану и завели уголовное дело о хулиганстве. Но подключился и комитет по транспорту. Там объяснили, что в автобус ввалилось двое пьяных пассажиров, они не оплатили проезд, а когда кондуктор сделал им замечание - распустили руки. Тогда кондуктор и не сдержался.

Экипаж автобуса также обратился в полицию с жалобой на нетрезвых пассажиров. Как будут решать ситуацию и прекратят ли силовики расследование уголовного дела - пока неясно.

Ранее в Казани был аналогичный инцидент с кондуктором и пожилой женщиной. По словам очевидцев, у пассажирки не сработала социальная карта и она якобы начала ругаться с кондуктором. Дело закончилось дракой и работник общественного транспорта вытолкала даму из автобуса.