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Сообщество Без кота и жизнь не та 2328 постов • 514 подписчиков подписаться
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20 фантастических изображений, которые показывают мир ну очень больших кошек

20 фантастических изображений, которые показывают мир ну очень больших кошек

Автор:
30 апреля 2024 21:05
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Гигантские   Изображения   Фантастические   большие   весёлые   кошки   
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Как бы выглядел мир, если бы нас окружали гигантские кошки? Андрей Щербак - российский художник из Ростова-на-Дону решил это показать более наглядно. С большой любовью к усатым, он создает веселые фотосессии гигантских кошек, бродящих по улицам города и не только. Взгляните!

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Метки: Гигантские   Изображения   Фантастические   большие   весёлые   кошки   
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3  комментария
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1k
Нежмисто Живисто 2 часа назад
Это хорошо, за котиков всегда плюс
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19k
Mexanik79 Полчаса назад
Ссылка coub.com
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serega57_ 2 часа назад
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1849 постов (1792 в горячем)

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