20 фантастических изображений, которые показывают мир ну очень больших кошек

Андрей настоящий любитель животных. У него два кота, самец и самка. Кота зовут Пиф. Он взял его из приюта для животных взрослым, когда ему было уже около 5 лет. Кошку зовут Паня, её нашли на улице. Сейчас ей 6 лет. Также у Андрея есть лабрадор по кличке Руни, которому 3 года. Его можно увидеть на некоторых фотографиях. Все питомцы очень хорошо ладят друг с другом.