20 фантастических изображений, которые показывают мир ну очень больших кошек

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Как бы выглядел мир, если бы нас окружали гигантские кошки? Андрей Щербак - российский художник из Ростова-на-Дону решил это показать более наглядно. С большой любовью к усатым, он создает веселые фотосессии гигантских кошек, бродящих по улицам города и не только. Взгляните!
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2.
По словам художника, идея его проекта с гигантскими кошками “возникла случайно”. “Я просматривал фотоальбом, и мне на глаза попалась одна фотография, сделанная в лесу во время корпоративного отдыха, и так родилась идея. Мне понравилось, поэтому я сделала еще одно фото, и поместил на нём кошку.”
4.
Андрей настоящий любитель животных. У него два кота, самец и самка. Кота зовут Пиф. Он взял его из приюта для животных взрослым, когда ему было уже около 5 лет. Кошку зовут Паня, её нашли на улице. Сейчас ей 6 лет. Также у Андрея есть лабрадор по кличке Руни, которому 3 года. Его можно увидеть на некоторых фотографиях. Все питомцы очень хорошо ладят друг с другом.
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