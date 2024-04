В Москве матч любительской футбольной лиги закончился массовой потасовкой

Напомним, что аналогичная дикая история произошла в начале марта в Химках. Любительская команда приезжих (The Ones) проиграла местным ребятам (EBBA) со счётом 6:2. После финального свистка футболисты The Ones вместе с болельщиками накинулись на оппонентов, после чего четверых футболистов химкинской команды пришлось госпитализировать. Команду приезжих тогда отстранили, а в МВД возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".