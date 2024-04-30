В Москве матч любительской футбольной лиги закончился массовой потасовкой

И опять неспортивное поведение продемонстрировал тот, кто не способен достойно принять поражение.
Массовой дракой и травмами закончился позавчерашний матч между любительскими футбольными командами "ЮЗАО" и "Хоса". Последняя команда, состоящая из представителей Узбекистана и Таджикистана, позорно проиграла 18-летним москвичам со счётом 12:0 и некоторым очень захотелось выместить свою злобу на соперниках.
Отмечается, что игроки "Хосы" играли жестко и грубо. Поводом для конфликта послужила фраза игрока "ЮЗАО" Алексея Спасёнова полузащитнику "Хосы" Сураджу Сафарбекову. Он сказал сопернику, что нужно показывать красивый футбол, а не возмущаться и кричать, когда судья в спорные моменты отдаёт мяч команде "ЮЗАО".
Уже после матча затаивший злобу Сурадж отвел Алексея в сторону и неожиданно ударил парня кулаком по лицу. Дальше началась массовая потасовка, к которой подключились и болельщики мигрантов. Молодые люди рассказали после инцидента, что их исподтишка били по затылкам.
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Сообщается, что после драки к врачам обратились несколько футболистов из "ЮЗАО", они получили ушибы и рассечения. Парни уже написали заявление в полицию. Об отстранении команды дикарей от участия в состязаниях любительской футбольной лиги информации пока нет.
Напомним, что аналогичная дикая история произошла в начале марта в Химках. Любительская команда приезжих (The Ones) проиграла местным ребятам (EBBA) со счётом 6:2. После финального свистка футболисты The Ones вместе с болельщиками накинулись на оппонентов, после чего четверых футболистов химкинской команды пришлось госпитализировать. Команду приезжих тогда отстранили, а в МВД возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".
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чемодан-вокзал-кишлак!
Сталина на них не хватает.