В Москве матч любительской футбольной лиги закончился массовой потасовкой

Массовой дракой и травмами закончился позавчерашний матч между любительскими футбольными командами "ЮЗАО" и "Хоса". Последняя команда, состоящая из представителей Узбекистана и Таджикистана, позорно проиграла 18-летним москвичам со счётом 12:0 и некоторым очень захотелось выместить свою злобу на соперниках.

Отмечается, что игроки "Хосы" играли жестко и грубо. Поводом для конфликта послужила фраза игрока "ЮЗАО" Алексея Спасёнова полузащитнику "Хосы" Сураджу Сафарбекову. Он сказал сопернику, что нужно показывать красивый футбол, а не возмущаться и кричать, когда судья в спорные моменты отдаёт мяч команде "ЮЗАО".

Уже после матча затаивший злобу Сурадж отвел Алексея в сторону и неожиданно ударил парня кулаком по лицу. Дальше началась массовая потасовка, к которой подключились и болельщики мигрантов. Молодые люди рассказали после инцидента, что их исподтишка били по затылкам.