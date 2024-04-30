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В Москве матч любительской футбольной лиги закончился массовой потасовкой

В Москве матч любительской футбольной лиги закончился массовой потасовкой

Автор:
30 апреля 2024 15:37
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Москва   любительская лига   нападение   потасовка   футбол   
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И опять неспортивное поведение продемонстрировал тот, кто не способен достойно принять поражение.

Массовой дракой и травмами закончился позавчерашний матч между любительскими футбольными командами "ЮЗАО" и "Хоса". Последняя команда, состоящая из представителей Узбекистана и Таджикистана, позорно проиграла 18-летним москвичам со счётом 12:0 и некоторым очень захотелось выместить свою злобу на соперниках.


Отмечается, что игроки "Хосы" играли жестко и грубо. Поводом для конфликта послужила фраза игрока "ЮЗАО" Алексея Спасёнова полузащитнику "Хосы" Сураджу Сафарбекову. Он сказал сопернику, что нужно показывать красивый футбол, а не возмущаться и кричать, когда судья в спорные моменты отдаёт мяч команде "ЮЗАО".


Уже после матча затаивший злобу Сурадж отвел Алексея в сторону и неожиданно ударил парня кулаком по лицу. Дальше началась массовая потасовка, к которой подключились и болельщики мигрантов. Молодые люди рассказали после инцидента, что их исподтишка били по затылкам.

Сообщается, что после драки к врачам обратились несколько футболистов из "ЮЗАО", они получили ушибы и рассечения. Парни уже написали заявление в полицию. Об отстранении команды дикарей от участия в состязаниях любительской футбольной лиги информации пока нет.

Напомним, что аналогичная дикая история произошла в начале марта в Химках. Любительская команда приезжих (The Ones) проиграла местным ребятам (EBBA) со счётом 6:2. После финального свистка футболисты The Ones вместе с болельщиками накинулись на оппонентов, после чего четверых футболистов химкинской команды пришлось госпитализировать. Команду приезжих тогда отстранили, а в МВД возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".

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Метки: Видео   Москва   любительская лига   нападение   потасовка   футбол   
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30  комментариев
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12k
Дмитрий Час назад
Ну вот же! Желающие покинуть Россию! Прям кричат о необходимости выезда на историческую родину....
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16k
info-kozirev Минуту назад
Зачем этих пасекуд тащить в Россию,зачем провоцировать резню черножопых в массовых масштабах,у людей терпение то уже лопнуло,черножопых на родину,в их сраные аулы.
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13k
butata 3 минуты назад
Прям в бутсах на родину вместе с семьями
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37k
БамбарбияКиргуду 8 минут назад
Правительство по ходу намеренно стравливает черножопых с русскими.А как иначе обьяснить такие мероприятия,особенно после крокуса?Это плевок в лицо русским.На месте спортсменов я вообще бы не учавствовал в соревнованиях с [мат].
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9k
Алексей Ивицкий 15 минут назад
А зачем с ними играть ,там же всё написано кто игроки ,кто бородатые?
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28k
ПаганецЪ 16 минут назад
С этими унтерменшами ещё в футбол играть? Придумают тоже.
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162
Бриллиант 16 минут назад
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5k
Василий Афиногенов 19 минут назад
безнациональные вешалки для бороды!
чемодан-вокзал-кишлак!
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1k
Сергей С 21 минуту назад
Говно черножопое
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61
TDH 21 минуту назад
Почему мусульмане такие агрессивные? Реально как дикие собаки или шакалы.
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112
Vitorio TDH 18 минут назад
потому что они свиньи
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162
Бриллиант 22 минуты назад
А ГДЕ НАШИ БОЛЕЛЫ??? Которых по геопозиции должно было быть больше!
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3k
Igor Grishaev 24 минуты назад
В стране якобы денег нет, проекты сворачиваются, а на узбекский и таджикский футбол деньги внезапно есть.
Сталина на них не хватает.
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1k
Странник Полчаса назад
много российских команд играют в настоящее время в узбекистане и таджикстане и еще в каком-то херостане ? нахер их команды играют в россии?
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4k
Дмитрий 36 минут назад
Типичное гуано из чуркистанов, непонятно ПОЧЕМУ не только не стоит вопрос об отсранении команды и дисквалификации всех её абуфутболитов, но и возбуждение дел с полсдедующей депортацией буйных зверьков на родину, пусть там мячик гоняют и друг друга хоть на куски рвут, не жалко...
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5k
Горожанин 41 минуту назад
Хватит нагнетать. Такая ху@й@ня происходит на соревнованиях с каждыми детскими командами российский регионов и внутри регионов во всех игровых видах спорта, особенно в футболе и хоккее. Не будете детьми и идиотами.
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377
oleg Pesotsky Горожанин 18 минут назад
Категорически не соглашусь. Бывают разговоры на повышенных тонах и даже таскания за футболки во время матча. Но что бы мордобой после игры! Может и было такое когда то и где-то но это дикость и абсолютное исключение.
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112
Vitorio Горожанин 16 минут назад
так из вас петухов эти муслимские гниды гадят в моей стране
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1k
Darki 43 минуты назад
Чисто крысы и мрази.
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10k
Trenzel2003 43 минуты назад
И МИД таджикистана еще что то там возмущается. Ноту протеста шлет. Вы уроды порядок сперва наведите, а потом возмущайтесь!!!
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380
Иван Иванов 44 минуты назад
Бородатый на фото!!!! Можно дальше не читать. ВОт честно,не читал. Снова произошла дрюжба народов бородачей с чернильницами? А надо разборчивей быть.
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841
zu4ara 53 минуты назад
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9k
Alex Час назад
Чурки, такие чурки
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511
mik6059 Час назад
Урюки научились пинать мяч? Прогресс, однако. Проиграли - домой тренироваться лет на 30 без права досрочного въезда к нам.
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Burzum
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