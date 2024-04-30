В Подмосковье прошла панихида по жертвам теракта в «Крокус сити холле»

С момента трагедии прошло 40 дней.
22 марта террористы ворвались в здание «Крокуса» и устроили кровавую бойню. В ней погибло 145 людей, в том числе 6 детей, более 550 пострадало.
На следующий день террористов задержали. Сейчас они в СИЗО, как и их пособники, следствие продолжается. На этом фоне возобновились разговоры о возврате смертной казни - сейчас в России на неё действует мораторий. Но пока всё на уровне обсуждений.
А сегодня возле сгоревшего концертного зала «Крокуса» состоялась панихида по жертвам теракта. С самого утра люди вновь организовали там стихийный мемориал с десятками детских игрушек, свечей, портретов погибших и букетов цветов.
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Как сказал один из участников панихиды:
Трагедия показала нам, как важно ценить каждый момент в жизни, каждого человека вокруг нас.
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