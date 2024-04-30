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В Подмосковье прошла панихида по жертвам теракта в «Крокус сити холле»

В Подмосковье прошла панихида по жертвам теракта в «Крокус сити холле»

Автор:
30 апреля 2024 16:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Крокус сити холл   жертвы   панихида   теракт   трагедия   
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С момента трагедии прошло 40 дней.

22 марта террористы ворвались в здание «Крокуса» и устроили кровавую бойню. В ней погибло 145 людей, в том числе 6 детей, более 550 пострадало.

На следующий день террористов задержали. Сейчас они в СИЗО, как и их пособники, следствие продолжается. На этом фоне возобновились разговоры о возврате смертной казни - сейчас в России на неё действует мораторий. Но пока всё на уровне обсуждений.

А сегодня возле сгоревшего концертного зала «Крокуса» состоялась панихида по жертвам теракта. С самого утра люди вновь организовали там стихийный мемориал с десятками детских игрушек, свечей, портретов погибших и букетов цветов.

Как сказал один из участников панихиды:

Трагедия показала нам, как важно ценить каждый момент в жизни, каждого человека вокруг нас.

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Метки: Видео   Крокус сити холл   жертвы   панихида   теракт   трагедия   
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4  комментария
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62k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
а какой то твари тут смешно ? отзовись !
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truten ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 минуты назад
Любая жизнь дорога и тебе этого не понять, хочешь жестче. Одна тварь уже отозвалась это ты.
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5k
Горожанин 18 минут назад
Победа! России нужна одна Победа! В память всех невинно убиенных западным фашизмом и в защиту наших детей и будущего всего Человечества!
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