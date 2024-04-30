"Набейте им морду": Лукашенко разрешил спортсменам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе

Главное, чтобы они не восприняли слова президента буквально.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с поддержкой спортсменов, которые прошли отбор и решили выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
По словам главы Белоруссии, профессиональная карьера у атлета короткая, поэтому каждый из них должен решать самостоятельно, выступать ему в нейтральном статусе или нет.
"Это дело спортсменов. Конечно, хотелось, чтобы, как это положено, гимн, флаг и прочее. Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я об этом не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов. Спортсмен пусть определится сам: хочет поехать — пусть едет и выступает, но только достойно выступает, чтобы мы им гордились. Я ни на кого давить не буду и настаивать не буду", — заявил Лукашенко.
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Также глава Белоруссии отметил, что выступающие в нейтральном статусе белорусы будут злее, и это поможет им показать лучшие результаты. Он призвал спортсменов "набить им морду", подразумевая победу не смотря на любые притеснения и ограничения.
"Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеют значение. Но, если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили", — добавил президент Белоруссии.
Летние Олимпийские игры в в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты, которые прошли квалификационный отбор и согласились участвовать в нейтральном статусе, смогут присутствовать на церемонии открытия Игр, но участвовать в параде спортсменов не смогут.
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"Бить морду"! ))