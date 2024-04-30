"Набейте им морду": Лукашенко разрешил спортсменам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с поддержкой спортсменов, которые прошли отбор и решили выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

По словам главы Белоруссии, профессиональная карьера у атлета короткая, поэтому каждый из них должен решать самостоятельно, выступать ему в нейтральном статусе или нет.