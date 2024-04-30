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"Набейте им морду": Лукашенко разрешил спортсменам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе

"Набейте им морду": Лукашенко разрешил спортсменам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе

Автор:
30 апреля 2024 21:16
Сообщество : Спорт
Метки: Александр Лукашенко   Белоруссия   видел   нейтральный статус   олимпиада   спортсмены   
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Главное, чтобы они не восприняли слова президента буквально.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с поддержкой спортсменов, которые прошли отбор и решили выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.


По словам главы Белоруссии, профессиональная карьера у атлета короткая, поэтому каждый из них должен решать самостоятельно, выступать ему в нейтральном статусе или нет.



"Это дело спортсменов. Конечно, хотелось, чтобы, как это положено, гимн, флаг и прочее. Но я понимаю спортсменов: это их жизнь. Понимая это, я об этом не говорю и не настаиваю ни на одном из вариантов. Спортсмен пусть определится сам: хочет поехать — пусть едет и выступает, но только достойно выступает, чтобы мы им гордились. Я ни на кого давить не буду и настаивать не буду", — заявил Лукашенко.

Также глава Белоруссии отметил, что выступающие в нейтральном статусе белорусы будут злее, и это поможет им показать лучшие результаты. Он призвал спортсменов "набить им морду", подразумевая победу не смотря на любые притеснения и ограничения.


"Вы же понимаете, настроение и злость в спорте немаловажное имеют значение. Но, если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, набей им морду, покажи им, что ты настоящий белорус. Мы все равно будем понимать, что ты белорус, и когда ты выйдешь победителем — это для нас хорошая тема для того, чтобы мы им еще и политически морду набили", — добавил президент Белоруссии.


Летние Олимпийские игры в в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские атлеты, которые прошли квалификационный отбор и согласились участвовать в нейтральном статусе, смогут присутствовать на церемонии открытия Игр, но участвовать в параде спортсменов не смогут.

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Метки: Александр Лукашенко   Белоруссия   видел   нейтральный статус   олимпиада   спортсмены   
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6  комментариев
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41k
Седой 2 часа назад
Идет унижение страны, через унижение спортсменов, мое мнение, только бойкот!
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Харон ( Χάρων) Час назад
И-да-рас
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10k
Maddy8 2 часа назад
А кто их будет судить? те кто занизит оценки? даже если выиграют, потом найдут допинг и всё отберут.
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c3nsor3d 2 часа назад
Соглашусь.
"Бить морду"! ))
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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