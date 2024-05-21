В Пыть-Яхе «несовершеннолетний мигрант» целился в голову шестилетнего мальчика из пневматического пистолета

В УМВД России по Ханты-Мансийскому АО возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 16-летнего гостя ближнего зарубежья. Сообщается, что подросток целился из пневматического пистолета в шестилетнего мальчика, который проехал мимо на велосипеде. Полицейские установили, что несовершеннолетний мигрант находился в компании сверстников и вёл себя вызывающе. Судя по всему, он просто решил показать себя перед друзьями. В этот момент ему сделал замечание другой ребёнок, 10 лет. В него мигрант выстрелил и попал в бедро.