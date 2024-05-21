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В Пыть-Яхе «несовершеннолетний мигрант» целился в голову шестилетнего мальчика из пневматического пистолета

В Пыть-Яхе «несовершеннолетний мигрант» целился в голову шестилетнего мальчика из пневматического пистолета

Автор:
21 мая 2024 19:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Пыть-Ях   Россия   ХМАО   выстрелил в ребёнка   задержание   мигрант   полиция   
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10-летний приятель велосипедиста сделал ему замечание и получил пулю.

В УМВД России по Ханты-Мансийскому АО возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении 16-летнего гостя ближнего зарубежья. Сообщается, что подросток целился из пневматического пистолета в шестилетнего мальчика, который проехал мимо на велосипеде. Полицейские установили, что несовершеннолетний мигрант находился в компании сверстников и вёл себя вызывающе. Судя по всему, он просто решил показать себя перед друзьями. В этот момент ему сделал замечание другой ребёнок, 10 лет. В него мигрант выстрелил и попал в бедро.

После этого все разбежались. Стрелявшего задержали, доставили его в отдел полиции и изъяли пистолет. Он оказался пневматическим.

В настоящее время несовершеннолетний мигрант по решению суда на время следствия заключён под стражу. Он 2007 года рождения, ему полных 16 лет, - сообщили в полиции.

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Метки: Пыть-Ях   Россия   ХМАО   выстрелил в ребёнка   задержание   мигрант   полиция   
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40  комментариев
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29k
ПаганецЪ Час назад
Семейку взять за жопу, штрафануть, чтобы в одних труселях остались и в 24 часа в родной чуркестан.
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242
usla2000 4 минуты назад
Не разжигайте. Это ценный несовершеннолетний специалист, сын уважаемого ценного специалиста.
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4k
Александр Долматов 13 минут назад
Извинится на камеру и будет отпущен.
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299
ViciousSnake 14 минут назад
Гребанного мигранта вместе с семьей, а еще лучше вместе со всем кишлаком с которым этот ублюдок в Россию заехал, непринужденно вышвырнуть прочь из страны с пожизненным запретом на въезд.
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7k
Трям 17 минут назад
Снайпер, бля! В заголовке - целился в голову, в тексте - попал в бедро.
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935
Алексей 20 минут назад
И не говорите мне, что без них работать будет некому. Волею судьбы был связан с озеленением территорий, ну там газоны, деревья, уход и удобрения. По началу казалось что без дежурного "таджика" тяжёлые работы окажутся нереальными. Так вот студенты даже московских вузов с огромным удовольствием выходят и выполняют весь необходимый комплекс работ. И получается у них гораздо лучше магамедов и бешкербеков! Да, от человека тоже зависит, но видно, что парни и девчонки стараются и практике, кто в профильных, набираются по полной. А этих ублюдков под черные ручки и до дому, поднимать экономику родных кишлаков.
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41
Sergei Strjukov 21 минуту назад
Очень жаль,что теракт в Крокусе ничему не научил этих Мастурбеков! Реально,нужно жестко карать их за малейший огрех! Чемодан-вокзал-родной аул - в лучшем случае,а если что-то более серьезное - суд - тюрьма (и наподольше желательно).
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1k
Сергей С Полчаса назад
Чурки- вонючие свиньи, валите домой в свой макакостан
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621
mik6059 Полчаса назад
Там нет русской диаспоры? Этих урюков надо гнать на хрен всех. И, если бы у него был боевой ствол, то он его и применил бы без раздумий
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18k
Toxictofa 39 минут назад
После теракта в Крокусе все черножопые твари должны шухериться по углам и вести себя очень тихо.
Но наблюдается строго противоположное.
Может пора их тогда мочить по тихой?
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6k
methos2 44 минуты назад
Как он здесь оказался? Кем работать приехал?
Мне кажется здесь не нужны семьи гастарбайтеров. Они здесь зачем?
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361
Zhigannn methos2 37 минут назад
Тебе не кажется. Их семьи здесь действительно не нужны.
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40k
russger 46 минут назад
Такое ощущение, что админы фишек решили переквалифицироваться в сайт криминальных новостей с участием чуркобесов.
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41k
albedo 58 минут назад
Последствия, когда на севере мигрантов из ближнего зарубежья большем чем местных стало.
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6k
Silantij Час назад
приезжают что бы убивать
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2k
Росомаха Час назад
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15k
Владимир Час назад
Лишение гражданства всей семьи если есть и дорожная!
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7k
Бу Час назад
ублюдки черножопые
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15k
..: Атеист :.. Час назад
Засунуть этот пистолет ему в о4ко и пальнуть пару раз, ну а че, чисто по приколу. Тоже мне, стрелок куев.
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25k
Тигран Саркисян Час назад
Не ну а что было от аульской хрени ожидать , они своё по писте прохренеачили , теперб свой аул тащят , это дегроиды , воспитания ноль , ловите тридварастов , выродков кто родитель , чухунбеков.
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6k
magic32 Час назад
а нельзя их уже при проведении задержания как-то немного воспитывать, ну не уши резать конечно, но глаз выбить нах...
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33k
Владимир Час назад
И как они так умудряются?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5039 постов (4824 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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