Новый тренд: девочки плачут по ЕГЭ

Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)

В соцсетях появился новый тренд заклеивания на ночь рта скотчем

В Татарстане в школьном туалете срезали двери кабинок, чтобы дети не списывали на ЕГЭ

"Любила бы меня, если бы я была червём?": в Твиттере завирусился новый тред

Смотреть, как другие едят? Забудьте! Новый тренд в Корее

В Самарской области трое зумеров чуть не сгорели заживо из-за игр с электрическим проводом