Новый тренд: девочки плачут по ЕГЭ

У российских зумерш новый тренд. Они ноют о низких баллах по ЕГЭ, несмотря на годы подготовки и репетиторов.
Май. Экзамены. В российских соцсетях новый тренд: теперь о несбывшемся ЕГЭ плачут не на кухне, в сразу в соцсетях, чтобы горе было максимально прочувствовано окружающими:
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А может это и хорошо - не держать негативные эмоции в себе:
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Вот эта девушка не добрала баллов по химии:
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А эта готовилась два года...и тоже недобрала:
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Некоторые даже песни поют:
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А кто-то вообще на экзамен не попал, потому что паспорт забыл:
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В общем посмотришь на все эти школьные горести в такой концентрации и подумаешь: А точно ли легко быть молодым?
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Только сейчас это так не работает. Всем пофигу.
И это очередной конченый тренд тиктоковских у*банов.