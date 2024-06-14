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Новый тренд: девочки плачут по ЕГЭ

Новый тренд: девочки плачут по ЕГЭ

Автор:
14 июня 2024 23:19
Сообщество : Жить в России
Метки: trend   Зумеры   егэ   плакаты   подростки   соцсети   школа   
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У российских зумерш новый тренд. Они ноют о низких баллах по ЕГЭ, несмотря на годы подготовки и репетиторов.

Май. Экзамены. В российских соцсетях новый тренд: теперь о несбывшемся ЕГЭ плачут не на кухне, в сразу в соцсетях, чтобы горе было максимально прочувствовано окружающими:

А может это и хорошо - не держать негативные эмоции в себе:

Вот эта девушка не добрала баллов по химии:

А эта готовилась два года...и тоже недобрала:

Некоторые даже песни поют:

А кто-то вообще на экзамен не попал, потому что паспорт забыл:

В общем посмотришь на все эти школьные горести в такой концентрации и подумаешь: А точно ли легко быть молодым?

Источник:

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Метки: trend   Зумеры   егэ   плакаты   подростки   соцсети   школа   
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2  комментария
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1k
liveevil 2 часа назад
Как по мне, то бабы плачут по любому поводу, лишь бы вызвать сочувствие.
Только сейчас это так не работает. Всем пофигу.

И это очередной конченый тренд тиктоковских у*банов.
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2k
Kristine Broka 2 часа назад
Очередная шиза, что без вариантов, но безобидная какая-то... Во всяком случае не сравнить с наколками, толстыми губищами или брежневскими бровями... )
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1525 постов (1455 в горячем)
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