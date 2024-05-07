"Я их вырежу всех": девятиклассник Бухирвали из Мытищ угрожал убить семью Маши, отказавшейся с ним встречаться

Школьные симпатии могут привести к настоящим чувствам, но чаще не получают продолжения. Этнический таджик Бухирвали до 2017 года жил на родине с бабушкой, а потом переехал в Подмосковье к родителям. Недавно юноша влюбился и захотел встречаться с одноклассницей Машей. Однако той парень не нравился, и она заявила, что у них ничего не получится.





Бухирвали отказ воспринял очень серьезно, а точнее - был в ярости. В своем мини-Телеграм-канале с 25 подписчиками он назвал Машу проституткой. Девочка увидела этот пост и вызвала пацана на разговор, пригласив для поддержки брата с друзьями, но беседа не задалась. В результате таджику распылили в лицо перцовку и посоветовали не возникать на горизонте Маши.



