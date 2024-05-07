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"Я их вырежу всех": девятиклассник Бухирвали из Мытищ угрожал убить семью Маши, отказавшейся с ним встречаться

"Я их вырежу всех": девятиклассник Бухирвали из Мытищ угрожал убить семью Маши, отказавшейся с ним встречаться

Автор:
07 мая 2024 10:55
Сообщество : Криминал
Метки: Подмоковье   задержание   мигрант   мытищи   полиция   таджикистан   угроза убийством   
5137
6

Хорошо, что у Маши есть родители, которые обратились в полицию. Оказалось, что Бухирвали, который приехал в РФ из Таджикистана, не так прост.

Школьные симпатии могут привести к настоящим чувствам, но чаще не получают продолжения. Этнический таджик Бухирвали до 2017 года жил на родине с бабушкой, а потом переехал в Подмосковье к родителям. Недавно юноша влюбился и захотел встречаться с одноклассницей Машей. Однако той парень не нравился, и она заявила, что у них ничего не получится.


Бухирвали отказ воспринял очень серьезно, а точнее - был в ярости. В своем мини-Телеграм-канале с 25 подписчиками он назвал Машу проституткой. Девочка увидела этот пост и вызвала пацана на разговор, пригласив для поддержки брата с друзьями, но беседа не задалась. В результате таджику распылили в лицо перцовку и посоветовали не возникать на горизонте Маши.


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Второе оскорбление Бухирвали снести не смог. Он написал знакомой Маши, что собирается вырезать семью одноклассницы. Хорошо, что девочка поделилась этой записью с одноклассницей, чьи родители немедленно обратились в полицию.




Правоохранители нагрянули домой к подростку, где в ходе обыска нашли несколько блокнотов с вполне красноречивым содержимым.


На допросе, как пишет Телеграм-канал BAZA, школьник рассказал, что осенью прошлого года заинтересовался конфликтом на Ближнем Востоке, и когда искал информацию по этому вопросу, нашёл несколько групп в Телеграме. В одной из них Бухирвали несколько месяцев рассказывали про путь настоящего ислама. Пацан заинтересовался личностью Усамы Бен Ладана, стал изучать его биографию.


Сейчас девятиклассника обвиняют в угрозе убийством, а следователи продолжают собирать информацию о группах, где таких вот дурачков несовершеннолетних с мякиной в голове вербуют в террористические организации для выполнения боевых задач.


СМИ сообщают, что дело поставлено на контроль в Центральном аппарате следственного комитета.

Источник:

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Метки: Подмоковье   задержание   мигрант   мытищи   полиция   таджикистан   угроза убийством   
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52  комментария
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9k
Alex 2 часа назад
На кол черножопого
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27k
Лис 6 минут назад
Вокзал, ишак, кишлак. Но перед этим от...ть.
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3k
Vovan Petroff 7 минут назад
Эсли ты мэня нэ лубиш, я зарэжу твой атэц.
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1k
Псина Сутулая 9 минут назад
Ислам - самая мирная религия, не?
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55k
Aleksandr 11 минут назад
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1k
Александр 13 минут назад
Можно запретить выдавать гражданство таджикам? Я уверен 99% будет будет за, где 1% это таджики, которые уже получили паспорта. У нас же демократия или типа того, можно провести референдум?
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11k
Zhora 15 минут назад
Мне больше не понятно, чего это он борзый такой? В Мытищах уже русских парней не осталось, некому указать этому ослoёбу его место? Собрались бы да поучили уму-разуму, чтобы сидел тише воды ниже травы
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1k
Vladislav 16 минут назад
Эти обезьяны живут одними инстинктами.
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1k
Михаил 18 минут назад
Нужно с младшего возраста такое дерьмо утилизировать...
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13k
butata 21 минуту назад
Ничего не покупай у чурки!
Не сдавай ему жильё!
Не верь их лживым словам!
Просто знай, что у каждого из них в кармане нож!
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582
Александр Поляков Полчаса назад
Я принципиально не покупаю ничего у этого мусульманского скота. Не ем шашлыки шаурму и т.д. что готовит эта падаль. Но другие русские идиоты прут к ним за фруктами и вещами на рынок. Сами же и виноваты что это мусульманское дерьмо заполняет наши города.
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120
TCCC Александр Поляков 20 минут назад
Я тебя понимаю… но когда идешь в тц - хз кому он принадлежит - задолбаешься все проверять))
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17k
Kostick Полчаса назад
это не дураки несовершеннолетние, это потенциальные террористы. накол на точикистон, вместе с родителями, и парой тысяч земляков. с запретом на возвращение обратно.
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6k
Отвратительный Мужик Полчаса назад
Родителей и всех родственников лишить гражданства и к куям в свой солнечный Жопастан.
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8k
Invertor Полчаса назад
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968
Ринат Фамутдинов Полчаса назад
Каждый день про этих... Таких обратно в их Чуркестан!!! До 1986 года про этих ничего не знал, а в армии... Там чуркобесов увидел множество..., одного узбека за "базар" отметелил и попал на гауптвахту (неуставные отношения), на 7 суток... Когда пришёл в часть обратно всем узбегам сказал что дембель у них будет как к новой жизни... Жалеть таких - себя не уважать!!!
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8k
rutt Полчаса назад
Вступайте в русские общины, другие народные объединения, не покупайте ничего у них, не сдавайте им жильё, создаввйте максимально дискомфортные условия нахождения в нашей стране.
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10k
SuperTroll 38 минут назад
Нормальных пацанов в школе нет? Зверька отписдить в сортире, что бы глазки даже от пола боялся поднимать
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52k
Крымчанка 38 минут назад
Вместе с бабушкой и родителями - за забор. Бешенные обезьяны - ещё и обижаются, что не пускают! Да выкинуть всю ту слякоть, которую уже запустили! И проблемы уйдут с ними вместе.
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147k
parallax 42 минуты назад
Дожили, б-ля. Ни дня без пакостей от маструбеков.
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7k
Евгений Д 43 минуты назад
Пока этот влюбчивый ублюдок чего не натворил-
выкинуть его назад на его родину, с запретом въезда в РФ навсегда.
Своего дерьма тут хватает
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2k
Bobbus 44 минуты назад
Срочно на историческую родину вместе с родней,нам такие граждане не нужны
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Schreibikus
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