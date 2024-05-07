"Я их вырежу всех": девятиклассник Бухирвали из Мытищ угрожал убить семью Маши, отказавшейся с ним встречаться

Хорошо, что у Маши есть родители, которые обратились в полицию. Оказалось, что Бухирвали, который приехал в РФ из Таджикистана, не так прост.
Школьные симпатии могут привести к настоящим чувствам, но чаще не получают продолжения. Этнический таджик Бухирвали до 2017 года жил на родине с бабушкой, а потом переехал в Подмосковье к родителям. Недавно юноша влюбился и захотел встречаться с одноклассницей Машей. Однако той парень не нравился, и она заявила, что у них ничего не получится.
Бухирвали отказ воспринял очень серьезно, а точнее - был в ярости. В своем мини-Телеграм-канале с 25 подписчиками он назвал Машу проституткой. Девочка увидела этот пост и вызвала пацана на разговор, пригласив для поддержки брата с друзьями, но беседа не задалась. В результате таджику распылили в лицо перцовку и посоветовали не возникать на горизонте Маши.
Второе оскорбление Бухирвали снести не смог. Он написал знакомой Маши, что собирается вырезать семью одноклассницы. Хорошо, что девочка поделилась этой записью с одноклассницей, чьи родители немедленно обратились в полицию.
Правоохранители нагрянули домой к подростку, где в ходе обыска нашли несколько блокнотов с вполне красноречивым содержимым.
На допросе, как пишет Телеграм-канал BAZA, школьник рассказал, что осенью прошлого года заинтересовался конфликтом на Ближнем Востоке, и когда искал информацию по этому вопросу, нашёл несколько групп в Телеграме. В одной из них Бухирвали несколько месяцев рассказывали про путь настоящего ислама. Пацан заинтересовался личностью Усамы Бен Ладана, стал изучать его биографию.
Сейчас девятиклассника обвиняют в угрозе убийством, а следователи продолжают собирать информацию о группах, где таких вот
дурачков несовершеннолетних с мякиной в голове вербуют в террористические организации для выполнения боевых задач.
СМИ сообщают, что дело поставлено на контроль в Центральном аппарате следственного комитета.
Источник:
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Не сдавай ему жильё!
Не верь их лживым словам!
Просто знай, что у каждого из них в кармане нож!
- "Я ему дала и полюбила!"
выкинуть его назад на его родину, с запретом въезда в РФ навсегда.
Своего дерьма тут хватает