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В Ростове-на-Дону задержали этно-банду, похитившую соплеменника ради выкупа

В Ростове-на-Дону задержали этно-банду, похитившую соплеменника ради выкупа

Автор:
14 июня 2024 19:21
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Вымогательство   Ростов-на-дону   ФСБ   криминал   похищение человека   таджики   этнобандиты   
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Сказ о том, как мигранты мигранта украли.

Четыре таджика решили подзаработать. Скооперировавшись, они напали в районе ул. Лелюшенко на своего соотечественника, избили и затолкали в авто. Затем увезли 28-летнего мигранта в укромное место, где принялись избивать, вымогая за освобождение деньги. Этно-бандиты хотели получить с соплеменника миллион рублей.


О том, как узнали о случившемся в полиции, не сообщается, но совместно с сотрудниками МВД, бойцами ОМОНа и ФСБ вымогатели были найдены и задержаны.



Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека" УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ряде СМИ сообщалось, что два из четырёх преступников пребывают на территории РФ нелегально. По информации из официальных источников, трое из бандитов - уроженцы Средней Азии, один - Ростовской области.

Источник:

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Метки: Видео   Вымогательство   Ростов-на-дону   ФСБ   криминал   похищение человека   таджики   этнобандиты   
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6  комментариев
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Не хочу сглазить, но в целом задумка хорошая, если бы они ещё друг друга на родину вывозили!
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5k
grigorenko vladislav 8 минут назад
"...трое из бандитов - уроженцы Средней Азии, один - Ростовской области" - стесняюсь спросить, с каких пор в Ростовской области стали таджики урождаться? Видать богато позасеяли?
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128k
Аааа Полчаса назад
>>> Четыре таджика решили подзаработать. Скооперировавшись, они напали в районе ул. Лелюшенко на своего соотечественника, избили и затолкали в авто. Затем увезли 28-летнего мигранта в укромное место, где принялись избивать, вымогая за освобождение деньги.

Этот текст нужно читать голосом Николая Дроздова
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3k
Звёздный странник Час назад
Налог в общаг диаспор вовремя не заплатил что ли?
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537
Тордион Час назад
А когда русский русского окучивает это то же "этнобандиты" называется?)
Типориторически.
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229
* Hahlov Час назад
ну вот зачем им помешали ?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2212 постов (2199 в горячем)

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