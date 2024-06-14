В Ростове-на-Дону задержали этно-банду, похитившую соплеменника ради выкупа

Четыре таджика решили подзаработать. Скооперировавшись, они напали в районе ул. Лелюшенко на своего соотечественника, избили и затолкали в авто. Затем увезли 28-летнего мигранта в укромное место, где принялись избивать, вымогая за освобождение деньги. Этно-бандиты хотели получить с соплеменника миллион рублей.

О том, как узнали о случившемся в полиции, не сообщается, но совместно с сотрудниками МВД, бойцами ОМОНа и ФСБ вымогатели были найдены и задержаны.