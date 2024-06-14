В Ростове-на-Дону задержали этно-банду, похитившую соплеменника ради выкупа

Сказ о том, как мигранты мигранта украли.
Четыре таджика решили подзаработать. Скооперировавшись, они напали в районе ул. Лелюшенко на своего соотечественника, избили и затолкали в авто. Затем увезли 28-летнего мигранта в укромное место, где принялись избивать, вымогая за освобождение деньги. Этно-бандиты хотели получить с соплеменника миллион рублей.
О том, как узнали о случившемся в полиции, не сообщается, но совместно с сотрудниками МВД, бойцами ОМОНа и ФСБ вымогатели были найдены и задержаны.
Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека" УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ряде СМИ сообщалось, что два из четырёх преступников пребывают на территории РФ нелегально. По информации из официальных источников, трое из бандитов - уроженцы Средней Азии, один - Ростовской области.
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Этот текст нужно читать голосом Николая Дроздова
Типориторически.