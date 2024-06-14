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В России снимут фильм по мотивам книги Успенского “Простоквашино”

В России снимут фильм по мотивам книги Успенского “Простоквашино”

Автор:
14 июня 2024 18:45
Сообщество : Кино
Метки: Успенский   интересное   кинематоргаф   мультик   простоквашино   фильм   фото   
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Действие будет разворачиваться в СССР.

В России стартовали съёмки полнометражного фильма «Простоквашино» по мотивам сказочной повести писателя Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». В пресс-службе компании, которая занимается съёмками, рассказали, что зрители увидят на экране актёров, соседствующих рядом с анимированными персонажами. Действие, как и в книге, будет разворачиваться в СССР.

Режиссер и продюсер проекта Сарик Андреасян назвал истории о Простоквашино “культурным кодом”. Полнометражным фильмом он собрался отдать дань уважения произведениям Эдуарда Успенского. Ну и заработать на бессмертной классике.

«Я хочу заверить зрителей, что все будет сделано в лучших традициях мирового качества. Эта история о взрослении не теряет актуальности, она близка абсолютно каждому, и мы расскажем ее на современном киноязыке», — сказал он.


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Метки: Успенский   интересное   кинематоргаф   мультик   простоквашино   фильм   фото   
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9  комментариев
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1k
Александр Сергеев Полчаса назад
Сарик уже и сюда свои рученки запустил! Очередные ужасные бременские музыканты будут!
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Андрей 7 минут назад
Армения сейчас рвёт с нами связи, она не хочет своих к себе забрать нах.й?!
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99k
Доктор Джонс 15 минут назад
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134
Наталья Тихонова Полчаса назад
Господи,да прекратите вы уже всё переделывать на новый лад!!! Ну не получается и не получится! Ну зачем портить классику?!
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Тяжолый Орк Полчаса назад
этот Сарик Андреасян невероятно продуктивен. 4-6 "фильмов" в год.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5124 поста (4909 в горячем)
Pika-Pika?
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