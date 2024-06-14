В России снимут фильм по мотивам книги Успенского “Простоквашино”

Действие будет разворачиваться в СССР.
В России стартовали съёмки полнометражного фильма «Простоквашино» по мотивам сказочной повести писателя Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». В пресс-службе компании, которая занимается съёмками, рассказали, что зрители увидят на экране актёров, соседствующих рядом с анимированными персонажами. Действие, как и в книге, будет разворачиваться в СССР.
Режиссер и продюсер проекта Сарик Андреасян назвал истории о Простоквашино “культурным кодом”. Полнометражным фильмом он собрался отдать дань уважения произведениям Эдуарда Успенского. Ну и заработать на бессмертной классике.
«Я хочу заверить зрителей, что все будет сделано в лучших традициях мирового качества. Эта история о взрослении не теряет актуальности, она близка абсолютно каждому, и мы расскажем ее на современном киноязыке», — сказал он.
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