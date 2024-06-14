Трейлер фильма "Игра королевы" (2023)

Англия эпохи Тюдоров. Страной правит Генрих VIII, известный своей жестокостью даже к женам, две из которых были обезглавлены. Екатерина Парр, аристократка выдающегося ума и сильного характера, становится уже шестой его женой и осознает риск своего положения. Съедаемый паранойей Генрих везде видит предателей и врагов, а в сердце Екатерины зреет запретная страсть. Сможет ли она победить в этой опасной игре, когда на кону стоит не только престол, но и жизнь?