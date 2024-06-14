Трейлер фильма "Игра королевы" (2023)

Англия эпохи Тюдоров. Страной правит Генрих VIII, известный своей жестокостью даже к женам, две из которых были обезглавлены. Екатерина Парр, аристократка выдающегося ума и сильного характера, становится уже шестой его женой и осознает риск своего положения. Съедаемый паранойей Генрих везде видит предателей и врагов, а в сердце Екатерины зреет запретная страсть. Сможет ли она победить в этой опасной игре, когда на кону стоит не только престол, но и жизнь?
Страна: Великобритания
Жанр: драма, триллер
Дата выхода в России: 13 июня 2024
В ролях: Алисия Викандер, Джуд Лоу, Эдди Марсан, Сэм Райли, Саймон Расселл Бил, Руби Бенталл, Эрин Доэрти, Амр Вакед, Пэтси Ферран, Мина Андала, Пол Тинто, Джуния Риз, Брайони Ханна, Анна Моун, Энди Эм Миллиган, Иэн Дрисдейл, Эдвард Харрисон, Джозеф Эстон Грант, Джеймс Слейтер, Ричард Тейлор, Эшли Рейнолдс, Джэйсон Бауган, Фрэнк Хоуэлл, Дэвид Викерс, Майя Джемметт, Миа Триплтон, Анна Моун, Норман Боуман, Стивен МакКэй
Режиссер: Карим Айнуз
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