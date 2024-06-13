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Режим ожидания

Режим ожидания

Автор:
13 июня 2024 16:21
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   кошка   ожидание   окно   погода   собака   фото   чувство   эмоция   
880
25

Мы часто чего-то ждём – выходных, отпуска, праздника, взросления, похода в гости или исполнения желания. В ожидании своя прелесть, и она зачастую не уступает по привлекательности самому событию.

Ждать умеют и братья наши меньшие. В основном они ждут возвращения или появления своего человека. Хотя ожидание вкусняшки или поглажки в исполнении пушистых артистов выглядит не менее забавно и трогательно.

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Метки: Животное   Питомец   кошка   ожидание   окно   погода   собака   фото   чувство   эмоция   
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