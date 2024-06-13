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Мы часто чего-то ждём – выходных, отпуска, праздника, взросления, похода в гости или исполнения желания. В ожидании своя прелесть, и она зачастую не уступает по привлекательности самому событию.
Ждать умеют и братья наши меньшие. В основном они ждут возвращения или появления своего человека. Хотя ожидание вкусняшки или поглажки в исполнении пушистых артистов выглядит не менее забавно и трогательно.
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