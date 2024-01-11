В Югре таксист-мигрант рассердился на просьбу выключить национальную музыку и выгнал пассажирку на мороз

Потому что у Али свои музыкальные вкусы, и просьбы пассажиров он удовлетворять не намерен.
В ХМАО произошла очередная дружба народов - об этой истории рассказала дочь пожилой югорчанки.
«Мама ехала в такси и попросила водителя выключить музыку и включить радио. Он заехал в частный сектор и остановил машину, агрессивно вел себя по поводу национальной неприязни. Водитель был не русский, видимо, его оскорбила просьба», — рассказывает женщина в группе «Типичный Ханты-Мансийск»
После этого таксист завёз пассажирку в частный сектор и высадил. Пожилой женщине пришлось добираться пешком в два часа ночи в мороз.
Позже служба поддержки такси "Автолига"" связалась с женщиной, но как-то странно. Почему-то стали выяснять адрес пассажирки, чтобы передать его водителю.
После обнародования истории в соцсетях, ею заинтересовались и в полиции, а чтобы расследование шло шустрее, о его ходе приказано доложить главе Следкома А.Бастрыкину.
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А ну как есть другая история про бухую и крикливую пассажирку без денег в 2 ночи?
p.s.
Я как-то не припомню случаев, что таксист завозит неприятного пассажира куда-то, обычно остановливают такси сразу на дороге.
Есть подозрение, что истина посередине, а 2 км превратятся в 500 метров.
Оказываешь услугу? Будь добр оказывать её качественно. А твой машина станет, когда высадишь пассажира.
И да, не надоело повсюду привлекать Бастрыкина? Сдается мне, что у него других дел вагон, включая организацию работы своего ведомства.
УК РФ Статья 125. Оставление в опасности
Хорошего дня, чаще думайте.
Ни в коем случае не стоит так говорить. Если мы единая страна, то должны уважать своих граждан. И у каждого есть выбор по какому пути идти и чтить ли память своих предков.
Такие как Вы и бетон лишь усугубляют рознь между народами, связь которых не одну сотню лет. И что меньше всего нужно так это вот такие бестолковые мнения, которые кроме вражды ничего не несут.
Сидишь и думаешь, мне сантехников вызывать или сразу Путину звонить?