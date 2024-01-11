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В Югре таксист-мигрант рассердился на просьбу выключить национальную музыку и выгнал пассажирку на мороз

В Югре таксист-мигрант рассердился на просьбу выключить национальную музыку и выгнал пассажирку на мороз

Автор:
11 января 2024 10:45
Сообщество : Таксисты
Метки: Бастрыкин   Такси   ХМАО   Югра   высадил на мороз   мигрант   национальная музыка   полиция   
1849
5

Потому что у Али свои музыкальные вкусы, и просьбы пассажиров он удовлетворять не намерен.

В ХМАО произошла очередная дружба народов - об этой истории рассказала дочь пожилой югорчанки.


«Мама ехала в такси и попросила водителя выключить музыку и включить радио. Он заехал в частный сектор и остановил машину, агрессивно вел себя по поводу национальной неприязни. Водитель был не русский, видимо, его оскорбила просьба», — рассказывает женщина в группе «Типичный Ханты-Мансийск»


После этого таксист завёз пассажирку в частный сектор и высадил. Пожилой женщине пришлось добираться пешком в два часа ночи в мороз.


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Позже служба поддержки такси "Автолига"" связалась с женщиной, но как-то странно. Почему-то стали выяснять адрес пассажирки, чтобы передать его водителю.


После обнародования истории в соцсетях, ею заинтересовались и в полиции, а чтобы расследование шло шустрее, о его ходе приказано доложить главе Следкома А.Бастрыкину.



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Метки: Бастрыкин   Такси   ХМАО   Югра   высадил на мороз   мигрант   национальная музыка   полиция   
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36  комментариев
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4k
Glory to Urine! 2 часа назад
А что же этому крайне патриотичному Али не живётся и не работается на любимой родине? Ах да, забыл, это же азиатский патриотизм!
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1k
Сергей С 2 минуты назад
Так али поди еще и в очко долбится, согласно традициям этих чудесных стран, не терпеть же нам это в России
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23k
Слепой Пью 3 минуты назад
Вах! Глюпый женщина указать джигиту хотель?! Знай свой место!
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391
zolotoman 15 минут назад
Зачем идти пешком в два часа ночи в мороз, когда можно вызвать другое такси?
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31k
Григорий 19 минут назад
Если слушать одну сторону, то он просто чудовище, что завез в глушь в 2 часа ночи аки Настеньку из Морозко и бросил там умирать в -25.
А ну как есть другая история про бухую и крикливую пассажирку без денег в 2 ночи?
p.s.
Я как-то не припомню случаев, что таксист завозит неприятного пассажира куда-то, обычно остановливают такси сразу на дороге.
Есть подозрение, что истина посередине, а 2 км превратятся в 500 метров.
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20k
Андрей 23 минуты назад
А вот это зря. Не думаю, что он извиняться приедУт.

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1k
adssaf afasffdsga Полчаса назад
У них есть приложение, но они выясняют заказы через водителя. Ипать колотить.
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12k
Б.Касторский Час назад
Не знаю как там, но в крупных городах очень действенная мера, когда водителя отключают. Понимаю, что чаще всего это временно. Но лучшее наказание всегда связано с кошельком.
Оказываешь услугу? Будь добр оказывать её качественно. А твой машина станет, когда высадишь пассажира.
И да, не надоело повсюду привлекать Бастрыкина? Сдается мне, что у него других дел вагон, включая организацию работы своего ведомства.
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308
ilavev Б.Касторский 18 минут назад
Да он похоже так пиарится. Типа гарант качественно сделанной работы)
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18k
seller-k Час назад
Ссылка youtu.be
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545
Maksim Час назад
238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
УК РФ Статья 125. Оставление в опасности
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Из Ханты-Мансийска что ни новость, то всё про чурок. Там русские-то остались?
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62k
pynh 2 часа назад
Бастрыкин занимается таксистами-чурками? Только мне смешно?
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9k
sedoisever 2 часа назад
Больше всего бесит это: "доложить Бастрыкину, чтобы быстрее шло дело..."
Сидишь и думаешь, мне сантехников вызывать или сразу Путину звонить?
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