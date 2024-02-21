В Сочи мигрант забил камнями оскорбившую его интернет-знакомую

Тело женщины было обнаружено на пляже. Приезжий из Таджикистана попытался скрыться, но был задержан.
19 февраля на пляже "Огонёк" в Сочи было обнаружено тело женщины. В тот же день полицейские выяснили, что она была 46-летней местной жительницей, которая накануне познакомилась в сети с каким-то мужчиной.
Первоначально подозреваемым был молодой 23-летний таджик - в его автомобиль садилась Эвелина. По городу разослали ориентировки.
Позже выяснилось, что в убийстве следует подозревать его 58-летнего земляка. Именно он познакомился с Эвелиной. Пара решила продолжить отношения в более приватной обстановке, и молодой таджик отвез любовников в съемную квартиру. После этого молодой человек уехал, а новоиспечённые возлюбленные остались. Однако романтики не случилось. Началась ссора, которая закончилась жестоким избиением.
Таджик измолотил женщину до потери сознания, после чего вынес на пляж и добил камнем. Несчастная Эвелина скончалась. На её теле были обнаружены многочисленные следы от ушибов, открытая черепно-мозговая рана. А преступник, как водится, скрылся, но вскоре был задержан и дал признательные показания. Фото подозреваемого опубликовали местные Телеграм-каналы.
Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Следователь будет ходатайствовать об аресте фигуранта.
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Ему бы вазэктомию двустороннюю с фиксацией и киянковой анестезией прописать...
Злобный импотент.