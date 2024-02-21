В Сочи мигрант забил камнями оскорбившую его интернет-знакомую

19 февраля на пляже "Огонёк" в Сочи было обнаружено тело женщины. В тот же день полицейские выяснили, что она была 46-летней местной жительницей, которая накануне познакомилась в сети с каким-то мужчиной.

Первоначально подозреваемым был молодой 23-летний таджик - в его автомобиль садилась Эвелина. По городу разослали ориентировки.