FISHKINET
Сообщество Криминал 2690 постов • 375 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Сочи мигрант забил камнями оскорбившую его интернет-знакомую

В Сочи мигрант забил камнями оскорбившую его интернет-знакомую

Автор:
21 февраля 2024 12:05
Сообщество : Криминал
Метки: Сочи   забил камнями   задержание   интернет знакомства   мигрант   полиция   убийство   
1404
6

Тело женщины было обнаружено на пляже. Приезжий из Таджикистана попытался скрыться, но был задержан.

19 февраля на пляже "Огонёк" в Сочи было обнаружено тело женщины. В тот же день полицейские выяснили, что она была 46-летней местной жительницей, которая накануне познакомилась в сети с каким-то мужчиной.


Первоначально подозреваемым был молодой 23-летний таджик - в его автомобиль садилась Эвелина. По городу разослали ориентировки.


×
×

Позже выяснилось, что в убийстве следует подозревать его 58-летнего земляка. Именно он познакомился с Эвелиной. Пара решила продолжить отношения в более приватной обстановке, и молодой таджик отвез любовников в съемную квартиру. После этого молодой человек уехал, а новоиспечённые возлюбленные остались. Однако романтики не случилось. Началась ссора, которая закончилась жестоким избиением.


Таджик измолотил женщину до потери сознания, после чего вынес на пляж и добил камнем. Несчастная Эвелина скончалась. На её теле были обнаружены многочисленные следы от ушибов, открытая черепно-мозговая рана. А преступник, как водится, скрылся, но вскоре был задержан и дал признательные показания. Фото подозреваемого опубликовали местные Телеграм-каналы.


Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Следователь будет ходатайствовать об аресте фигуранта.





Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Сочи   забил камнями   задержание   интернет знакомства   мигрант   полиция   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Отвратительный Мужик Час назад
Спасибо родному правительству что завозят нам этих дикарей миллионами .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
218
dasn7 2 минуты назад
Ну вот, а чалиться этот позор таджиков будет в стране совершения и за наш счёт.
Ему бы вазэктомию двустороннюю с фиксацией и киянковой анестезией прописать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Kucher 9 минут назад
И что, поплакать над судьбой чернильницы? Сама с чучмеком связалась. Что ещё от чурок ожидать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
Aleksandr 12 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
509
Quantimus 22 минуты назад
Эх, женщины, 46 лет... возраст опасный. Перед выходом в тираж, многие женщины готовы в это время на очень сомнительные компромиссы в поисках счастья... С выходцами из мест, где у женщин прав немного больше чем у мебели или скота лучше держать язык за зубами, даже если заслужил брань. А лучше не связываться вообще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Lexx Полчаса назад
Ну русские же все сплошь алкаши. А вот басурмане правильные. Давайте, чернильницы, продолжайте в том же духе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Марина 48 минут назад
У старика не встал вяленький сморчок и он убил свидетельницу своего позора.
Злобный импотент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Ломовицкий 49 минут назад
чернильницу убили бородатые вонючие обезьяны . интересно что могло пойти не так ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Владимир 51 минуту назад
Везите ещё макак, мало же. Каждый сука день эти макаки преступления совершают, каждую неделю по паре трупов. Населения же дохрена, на каждую макаку хватит. А потом "не разжигайте, это бытовой конфликт". Ещё [мат] сажать их, кормить за счёт бюджета. Нахер смертную и всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Геннадий 52 минуты назад
первое правило - не надо водиться с черными...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Александр 59 минут назад
Не надо разжигать межнациональную ненависть - кричат нам с кжждого утюга...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

222403



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и 10 000 рейсов его ожидал неприятный сюрприз
Этот мужчина купил безлимитный билет на пожизненные авиапутешествия, но через 20 лет и...
Кто в Австралии родился, тот не боится фильмов ужасов
Кто в Австралии родился, тот не боится фильмов ужасов
Набирающие популярность в сообществах
Два года тюрьмы за вьюнок на садовом участке
Два года тюрьмы за вьюнок на садовом участке
На общую тему &nbsp;
На общую тему  
Гении, не иначе
Гении, не иначе
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 февраля

Лучшие демотиваторы
Мужской оберег от меркантильных женщин

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомир#интересное#кот#авто аварии#Автовсячина#Разное#Еда#Китай
#фото#машина#Юмор#факты#аварии#забавно#подборка#Реакция#знаменитости#США
#в мире#автомобили#интересно#люди#ДТП#полиция#Россия#дети#кино#деньги
Гении, не иначе Гении, не иначе В Новосибирске приезжий из ревности зарезал 17-летнюю девушку В Новосибирске приезжий из ревности зарезал 17-летнюю девушку В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля Связал, избил, ограбил: в Екатеринбурге жертва интернет-знакомств хотела БДСМ-любви, но ролевые игры зашли слишком далеко Связал, избил, ограбил: в Екатеринбурге жертва интернет-знакомств хотела БДСМ-любви, но ролевые... "Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии "Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле

На что жалуетесь?

Вернуться