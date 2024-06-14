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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
14 июня 2024 21:38
Метки: СССР   история   фото   
197
25

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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5k
Вадим Игнатьев 3 часа назад
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50k
Сергей Полчаса назад
Не буду комментировать каждую фотографию. Скажу в целом... Обляяя....Абляяя...Эхххбляяя
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12k
поручик Ржевский Час назад
Везде Ялта.
1. Где-то на "Холме Славы".
2. Набережная
3. Площадь "Советская".
4. "Лечебный пляж" за "Ореандой".
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Вадим Игнатьев 3 часа назад
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
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