Про ФСБ⁠⁠. Вчера в Телеграм мне пришло очень важное сообщение

Вчера в Телеграм мне пришло очень важное сообщение.

Писал человек, представившийся Николаем Сергеевичем. Он сказал, что наш разговор секретный, поэтому просит о нем никому не рассказывать.

А я сразу сама поняла, что никому рассказывать не надо. Потому что у секретного Николая Сергеевича на аватарке стояла надпись ФСБ.

Всё как бы указывало на то, что никто не должен знать, чем занимается Николай.

Всё очень секретно и серьёзно. Николай меня предупредил, что дело важное.

Утекли мои секретные данные.

Я за сердце схватилась — неужели сумма выкупа на Вайлдберриз??

Николай успокоил, что нет. Паспорт и прочие мои личные документы.

Это пожалуйста. Это хоть сто раз. Эти пускай утекают куда хотят.

Говорю Николаю, что готова сотрудничать.

Он тут же звонит.

В Телеграм, конечно же.

Говорит все ваши деньги срочно нужно снять с карточек. Я говорю ага, а с бонусами что делать?? У меня их аж 6300! Их мы как будем спасать?

Николай нервничает. Говорит снимай срочно деньги и переводи на безопасный счет, иначе от мошенников не спастись.

А со мной если настоящий фсбшник сурово разговаривает, я всегда очень волнуюсь.

Особенно если настоящий фсбшник угрожает мошенниками.

Говорю ему — снимать только свои деньги или ещё мужа Игоря?

И мужа Игоря снимай, говорит фсбшник Николай. Чем, кстати, муж Игорь занимается?

Он айтишник, говорю.

Фсбшник Николай вообще возбудился и сказал, что данные мужа Игоря тоже утекли.

Я уточнила — все?

Говорит вообще все!

А мне эти данные как раз нужны.

Я же хочу обратно его карту привязать к себе на Вайлдберриз.

Говорю Николаю — вы, мол, как фсбшник, можете мне по секрету данные человека-мужа Игоря сказать?

Они же всё равно утекают, а тут хотя бы дотекут до жены.

Николай психанул.

Николай сказал, что я овца.

Николай долго матерился и положил трубку.

Короче есть подозрение, что никакой он на самом деле не фсбшник.