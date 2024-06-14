Про ФСБ .
Вчера в Телеграм мне пришло очень важное сообщение.
Писал человек, представившийся Николаем Сергеевичем. Он сказал, что наш разговор секретный, поэтому просит о нем никому не рассказывать.
Вчера в Телеграм мне пришло очень важное сообщение.
Писал человек, представившийся Николаем Сергеевичем. Он сказал, что наш разговор секретный, поэтому просит о нем никому не рассказывать.
А я сразу сама поняла, что никому рассказывать не надо. Потому что у секретного Николая Сергеевича на аватарке стояла надпись ФСБ.
Всё как бы указывало на то, что никто не должен знать, чем занимается Николай.
Всё очень секретно и серьёзно. Николай меня предупредил, что дело важное.
Утекли мои секретные данные.
Я за сердце схватилась — неужели сумма выкупа на Вайлдберриз??
Николай успокоил, что нет. Паспорт и прочие мои личные документы.
Это пожалуйста. Это хоть сто раз. Эти пускай утекают куда хотят.
Говорю Николаю, что готова сотрудничать.
Он тут же звонит.
В Телеграм, конечно же.
Говорит все ваши деньги срочно нужно снять с карточек. Я говорю ага, а с бонусами что делать?? У меня их аж 6300! Их мы как будем спасать?
Николай нервничает. Говорит снимай срочно деньги и переводи на безопасный счет, иначе от мошенников не спастись.
А со мной если настоящий фсбшник сурово разговаривает, я всегда очень волнуюсь.
Особенно если настоящий фсбшник угрожает мошенниками.
Говорю ему — снимать только свои деньги или ещё мужа Игоря?
И мужа Игоря снимай, говорит фсбшник Николай. Чем, кстати, муж Игорь занимается?
Он айтишник, говорю.
Фсбшник Николай вообще возбудился и сказал, что данные мужа Игоря тоже утекли.
Я уточнила — все?
Говорит вообще все!
А мне эти данные как раз нужны.
Я же хочу обратно его карту привязать к себе на Вайлдберриз.
Говорю Николаю — вы, мол, как фсбшник, можете мне по секрету данные человека-мужа Игоря сказать?
Они же всё равно утекают, а тут хотя бы дотекут до жены.
Николай психанул.
Николай сказал, что я овца.
Николай долго матерился и положил трубку.
Короче есть подозрение, что никакой он на самом деле не фсбшник.
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