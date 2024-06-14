FISHKINET
Сообщество Юмор 18978 постов • 3694 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Про ФСБ⁠⁠. Вчера в Телеграм мне пришло очень важное сообщение

Про ФСБ⁠⁠. Вчера в Телеграм мне пришло очень важное сообщение

Автор:
14 июня 2024 20:35
Сообщество : Юмор
Метки: https://ok.ru/bezbashnir   https://ok.ru/bezbashnir/topic/157316342640021   https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photo   
807
1
Свернуть все комментарии под фото

Про ФСБ⁠⁠ .

Вчера в Телеграм мне пришло очень важное сообщение.

Писал человек, представившийся Николаем Сергеевичем. Он сказал, что наш разговор секретный, поэтому просит о нем никому не рассказывать.

Вчера в Телеграм мне пришло очень важное сообщение.

Писал человек, представившийся Николаем Сергеевичем. Он сказал, что наш разговор секретный, поэтому просит о нем никому не рассказывать.

А я сразу сама поняла, что никому рассказывать не надо. Потому что у секретного Николая Сергеевича на аватарке стояла надпись ФСБ.

Всё как бы указывало на то, что никто не должен знать, чем занимается Николай.

Всё очень секретно и серьёзно. Николай меня предупредил, что дело важное.

Утекли мои секретные данные.

Я за сердце схватилась — неужели сумма выкупа на Вайлдберриз??

Николай успокоил, что нет. Паспорт и прочие мои личные документы.

Это пожалуйста. Это хоть сто раз. Эти пускай утекают куда хотят.

Говорю Николаю, что готова сотрудничать.

Он тут же звонит.

В Телеграм, конечно же.

Говорит все ваши деньги срочно нужно снять с карточек. Я говорю ага, а с бонусами что делать?? У меня их аж 6300! Их мы как будем спасать?

Николай нервничает. Говорит снимай срочно деньги и переводи на безопасный счет, иначе от мошенников не спастись.

А со мной если настоящий фсбшник сурово разговаривает, я всегда очень волнуюсь.

Особенно если настоящий фсбшник угрожает мошенниками.

Говорю ему — снимать только свои деньги или ещё мужа Игоря?

И мужа Игоря снимай, говорит фсбшник Николай. Чем, кстати, муж Игорь занимается?

Он айтишник, говорю.

Фсбшник Николай вообще возбудился и сказал, что данные мужа Игоря тоже утекли.

Я уточнила — все?

Говорит вообще все!

А мне эти данные как раз нужны.

Я же хочу обратно его карту привязать к себе на Вайлдберриз.

Говорю Николаю — вы, мол, как фсбшник, можете мне по секрету данные человека-мужа Игоря сказать?

Они же всё равно утекают, а тут хотя бы дотекут до жены.

Николай психанул.

Николай сказал, что я овца.

Николай долго матерился и положил трубку.

Короче есть подозрение, что никакой он на самом деле не фсбшник.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: https://ok.ru/bezbashnir   https://ok.ru/bezbashnir/topic/157316342640021   https://ok.ru/dk?cmd=PopLayerPhoto&st.layer.cmd=PopLayerPhoto&st.layer.plc=mediaTopic&st.layer.photo   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
sedoisever 9 часов назад
Особенно доставляет, когда звонит такой "фсбэшник" на ватцап и аватарка у него прям щит с надписью "ФСБ".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
14k
Алексей 6 часов назад
А мне недавно позвонила девушка с +- популярным сейчас разводом.
Я вежливо поблагодарил ее за грамотную речь и отсутствие украинского акцента - ведь с первых слов, мошенники палятся именно его наличием.
И сразу уточнил - понадобятся ей данные карты или код для доступа к Госуслугам?
Она также вежливо меня поблагодарила за приятное общение и пожелала хорошего дня.
Ну ведь могут же поднять настроение, когда захотят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55
Гоме́р 9 часов назад
Мне недавно пришло сообщение с МОЕГО старого номера который я удалил месяц назад, технология не спит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
335
Самуил Маршак 9 часов назад
С удовольствием прочитал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ничоси 9 часов назад
Странно. Настроил ВСЕ мессенджеры на запрет звонков не из телефонной книги- пропали все майоры ФСБ. Даже скучно стало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
102
Лопал де Веган 10 часов назад
Никакого юмора, тут нет.
Вчера в солянке было,
Ты тварь прекрати постить херню, или сходим в ТП проверим на твинк тебя .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
albedo 10 часов назад
Прикольный рассказ!!!!
И новенький, что приятно.
А то я сразу спрашиваю традиционное: чей Крым и чей будет Киев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
15k
Владимир 10 часов назад
Че то без интузиазма. Мне сначала директор нашей конторы написала, что типа у нас проверка ФСБ и типа мне могут звонить. Минут через 10 он, мой первый ФСБшник. Типа типа кто то из компании дрнатит ВСУ и это Измена родине и так далее. Измена родине прям громко повторял. И удивлялся че я хихикаю. В итоге просто послал на@уй. Работы непочатый край дебилов всяких слушать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Рома
  • Дата регистрации: 13.01.2024
  • 1 пост (0 в горячем)
Дата регистрации : 16.09.2019 , а давеча админ забанил , не понятно за что.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1243



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл стрельбу по их защитникам в Екатеринбурге
Мужчина попытался заманить девушек в свой внедорожник и открыл стрельбу по их...
Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета
Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета
Набирающие популярность в сообществах
Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку
Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку
Коубы
Коубы
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#автомобили#кино#полиция#Юмор#США#кошка#новости#факты
#фото#машина#интересно#Прикол#авто аварии#Автовсячина#собака#конфликт#КИтай#улыбнуло
#животные#люди#история#ДТП#аварии#фильм#дети#позитив#СССР#Москва
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото) Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото) Мужчина толкнул контролёра в&nbsp;метро. Теперь ему грозит уголовное дело Мужчина толкнул контролёра в метро. Теперь ему грозит уголовное дело Псу показывают места в доме, которые он ещё не видел Псу показывают места в доме, которые он ещё не видел В Ростове-на-Дону задержали этно-банду, похитившую соплеменника ради выкупа В Ростове-на-Дону задержали этно-банду, похитившую соплеменника ради выкупа Кровать, которая заставит встать на работу Кровать, которая заставит встать на работу Женщина, которая не боится посмеяться над собой Женщина, которая не боится посмеяться над собой

На что жалуетесь?

Вернуться