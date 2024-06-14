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15 человек, которые решили сэкономить на переезде

15 человек, которые решили сэкономить на переезде

Автор:
14 июня 2024 22:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Додумались   затраты   нервы   переезд   решили   сэкономить   
1037
16

Переезд - это одно из сложных событий, которое может произойти с человеком в жизни. Это требует огромных усилий по упаковке и перемещению всех вещей, а также большого количества нервов. А ещё этот процесс, как правило, влетает в копеечку. Но есть люди, которые стараются решить всё, как можно проще, без лишних затрат и с помощью приспособлений, которые у них под рукой. Взгляните, до чего они только не додумались!

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Метки: Додумались   затраты   нервы   переезд   решили   сэкономить   
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2  комментария
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59k
Похабыч Час назад
Да что вы знаете об экономии..
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29k
Alex 11 минут назад
Всё из пендостана, а там всем известно- долпайобы каждый второй
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1900 постов (1844 в горячем)

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