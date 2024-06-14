15 человек, которые решили сэкономить на переезде

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Переезд - это одно из сложных событий, которое может произойти с человеком в жизни. Это требует огромных усилий по упаковке и перемещению всех вещей, а также большого количества нервов. А ещё этот процесс, как правило, влетает в копеечку. Но есть люди, которые стараются решить всё, как можно проще, без лишних затрат и с помощью приспособлений, которые у них под рукой. Взгляните, до чего они только не додумались!
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Метки: Додумались затраты нервы переезд решили сэкономить
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