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Безбилетник ударил сделавшую ему замечание девушку и заработал уголовное дело

Безбилетник ударил сделавшую ему замечание девушку и заработал уголовное дело

Автор:
14 июня 2024 20:44
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   Москва   безбилетник   конфликт   полиция   уголовное дело   
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Безработному "зайцу" в ближайшее время можно не беспокоиться о трудоустройстве. Его ждут либо обязательные работы, либо колония.

Наглый безбилетник ударил несовершеннолетнюю девушку, которая сделал ему замечание при попытке проскочить через турникет. Инцидент произошёл на днях на станции метро "Текстильщики" Большой кольцевой линии метрополитена.


25-летний безработный мужчина прижался к 17-летней девушке, чтобы вместе с ней пройти турникет. Пострадавшая попыталась его остановить, но тот вытолкнул её и в ходе вспыхнувшего конфликта несколько раз ударил по голове.

Отмечается, что "зайца" задержали практически сразу же, далёко уехать он не успел. Сотрудники УВД на Московском метрополитене возбудили в отношении нарушителя уголовное дело по статье "Побои", максимальное наказание по которой подразумевает 2 года лишения свободы. Фигуранту уголовного дела задерживать не стали, обязав его явиться в отдел по первому требованию. Однако есть сомнения, что он появится на суде. Некоторые Telegram-каналы, что он может убежать на родину.

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Метки: Видео   Метро   Москва   безбилетник   конфликт   полиция   уголовное дело   
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10k
Alex Час назад
Опять гнида черножопая
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2k
Михаил 2 минуты назад
А епнуть не лучше эту мразоту? На девушку руку поднял!!!
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108
ALEX 6 минут назад
когда же полицаи нажрутся
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3k
Damvrot Hohlam 8 минут назад
ставлю на чёрное - кишлачное
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53k
Крымчанка Полчаса назад
Сразу подумала что чебурек. Ещё ролика не видела ... ну а кто же ещё ...(
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27k
Лис Полчаса назад
Посадить макаку. И полицаям статью за такие поблажки.
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−2
Alex Snigur Полчаса назад
..задерживать не стали, он может убежать на родину. - Прерасно, мигрант избил русскую, но его решили не задерживать, ему ведь можно, а она переживёт. Он ведь не с антивоенным плакатиком стоял, так что ничего страшного.
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1k
sport404 Полчаса назад
Ну так и сотрудников тогда следом за ним на его родину отправить, раз такие лояльные. Не фига им тут делать, раз этих мастурбеков любят.
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24k
Killgrave 38 минут назад
Черные твари хуже крыс и грязи. Менты обязаны были засадить эту мартышку в обезьянник и выкинуть из страны.
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20k
Роберт Шекли Час назад
Похоже там двое "мега ценных друзей-специалистов": один в черном, другой в белом
Черный остановился в то время, когда девушка что-то говорила белому, и типа втыкал в телефон. Быстро подошел к крайнему турникету, когда девушка стала проходить, но случился замес, поэтому решил подождать пока через соседний кто-то будет проходить и подстроился уже за ним
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15k
Владимир Час назад
Бляяя реально за 57 рублей по тройке или 70 без. Оно сука реально того стоит? Я чего то не понимаю за пару дней это второй. Только первый толкнул контролера чем заработал статью повыше.
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56k
Прораб 2 часа назад
На каждом входе сейчас толпа охранников стоит. И где они?
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170
Alex K Прораб Полчаса назад
при виде черножепых охранники испаряются - ведь можно отхватить
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15k
Ничоси 2 часа назад
Через день таких уёбков останавливаю. Которые пытаются пройти за мной. Правда никто пока на меня не бычил
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151k
parallax 2 часа назад
Что, опять ценный специалист?
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Burzum
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