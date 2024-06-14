Безбилетник ударил сделавшую ему замечание девушку и заработал уголовное дело

Наглый безбилетник ударил несовершеннолетнюю девушку, которая сделал ему замечание при попытке проскочить через турникет. Инцидент произошёл на днях на станции метро "Текстильщики" Большой кольцевой линии метрополитена.

25-летний безработный мужчина прижался к 17-летней девушке, чтобы вместе с ней пройти турникет. Пострадавшая попыталась его остановить, но тот вытолкнул её и в ходе вспыхнувшего конфликта несколько раз ударил по голове.