Безбилетник ударил сделавшую ему замечание девушку и заработал уголовное дело

Безработному "зайцу" в ближайшее время можно не беспокоиться о трудоустройстве. Его ждут либо обязательные работы, либо колония.
Наглый безбилетник ударил несовершеннолетнюю девушку, которая сделал ему замечание при попытке проскочить через турникет. Инцидент произошёл на днях на станции метро "Текстильщики" Большой кольцевой линии метрополитена.
25-летний безработный мужчина прижался к 17-летней девушке, чтобы вместе с ней пройти турникет. Пострадавшая попыталась его остановить, но тот вытолкнул её и в ходе вспыхнувшего конфликта несколько раз ударил по голове.
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Отмечается, что "зайца" задержали практически сразу же, далёко уехать он не успел. Сотрудники УВД на Московском метрополитене возбудили в отношении нарушителя уголовное дело по статье "Побои", максимальное наказание по которой подразумевает 2 года лишения свободы. Фигуранту уголовного дела задерживать не стали, обязав его явиться в отдел по первому требованию. Однако есть сомнения, что он появится на суде. Некоторые Telegram-каналы, что он может убежать на родину.
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Черный остановился в то время, когда девушка что-то говорила белому, и типа втыкал в телефон. Быстро подошел к крайнему турникету, когда девушка стала проходить, но случился замес, поэтому решил подождать пока через соседний кто-то будет проходить и подстроился уже за ним