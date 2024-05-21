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"Мы не защищены?": пьяный узбек в Тольятти разбил машину, но полиция отказалась возбуждать уголовное дело

"Мы не защищены?": пьяный узбек в Тольятти разбил машину, но полиция отказалась возбуждать уголовное дело

Автор:
21 мая 2024 08:29
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Тольятти   авто   административная статья   мигрант   полиция   разбил авто   хулиганство   
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Жительница города узнала, что ночью мигрант изуродовал её авто, стоявшее во дворе дома. Хулигана задержали, но в полиции сообщили, что его проступок тянет на административное, а не уголовное дело. Женщина возмущена и расстроена.

Паркуя во дворе своё авто, нельзя быть уверенным в его сохранности. Жительница Тольятти Ольга Поршина рассказывает, что в ночь с14 на 15 мая гражданин Узбекистана разбил кирпичом её машину. Зачем? А кто знает, какие мысли витали в тот момент в его затуманенных алкоголем мозгах.


К счастью, кто-то из жильцов услышал звук разбиваемого стекла и вызвал Росгвардию. Бойца с чужой собственностью задержали на месте. Там и выяснилось, как пишет пострадавшая, что хулиган - уроженец Узбекистана.


Утром владелица авто написала заявление в полицию, однако дело до сих пор не заведено, а заявление отдано участковому, который даже не связался с потерпевшими.


"Мы сами пытаемся что-то узнать, но нам говорят, что это не преступление, это хулиганство и дела никакого не будет. Получается так, что мы в своей стране, где платим налоги, никак не защищены, а мигранты делают все, что хотят. Бьют машины, людей и им все сходит с рук?" - удивляется Ольга.


В комментариях под постов в паблике в ВК Ольга Прошина написала, что у этого инцидента была небольшая предыстория, что абсолютно не оправдывает поведение хулигана.



В комментариях владелице авто посоветовали действовать самой, пока мигрант не усвистал к себе на родину.



А еще посетовали, что если бы в той ситуации была повреждена машина ППС, то правоохранители шевелились бы куда быстрее.



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Метки: Видео   Тольятти   авто   административная статья   мигрант   полиция   разбил авто   хулиганство   
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32  комментария
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6k
Отвратительный Мужик 3 часа назад
Менты без Бастрыкина отказываются работать
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 4 минуты назад
Мразь копченная!
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5k
brotherirk 38 минут назад
Вот открытие, что мы ментов содержим, а они нас еще и нахер посылают...!
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4k
STRiX 47 минут назад
Всех ментов долой на пару с черножопыми ублюдками. Что те твари что те....
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1k
Михаил 48 минут назад
Если конечно все правда, то...
Обезьяна понятно... еще и бухая... хорошо хоть никого не убил...
Но менты конечно уки... вернее система, хотя было бы желание...
Вполне вероятно 2 вещи - как обычно диаспора отмазала, ну или там менты тоже обезьяны... Уголовка там однозначно!
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1k
asd Час назад
При въезде нужно, чтоб трудовые мигранты оплачивали страховку гражданской ответсвенности.
Тогда в подобных случаях страховая оплачивает ущерб и билет мигранта на родину.
В любом случае хулиганка должна в итоге приводить к депортации и запрету въезда.
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1k
Андрей Граф Час назад
убить чурку сраную
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29k
Matrosskin Час назад
Что и требовалось доказать - проблема не столько с мигрантами и не только в мигрантах, но в основном - в нежелании выполнять нашими "органами" своих функций. Хоть сколько можно усираться, обсуждая миграционную политику государства, но по факту - хоть какие законы прими, толку не будет без их выполнения и наказания за то, что не следят за выполнение.
Вот конкретный пример: чуркобеса можно было взять без особых проблем за все выступающие части, арестовать всё доступное имущество, а потом выкинуть за шкирку из страны с дополнительным пинком. Но нет, полицаи куй забили ( и ещё большой вопрос - а бесплатно ли ? ).
И дальше вот счас самое время всех причастных тщательно протрясти - кто работал с заявлением, их руководители, почему такой результат, не было ли заинтересованности в таком, а потом пинком под жопу ( если ничего не нашли, а если нашли - вкатить максимально)) в связи с утратой доверия. Вот глядишь - в соседних ОП зашевелились бы. А если бы такое началось повсеместно, то моментом либо "взносы" стали бы неподъёмными, либо - " чемодан , вокзал, родной аул"
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5k
grigorenko vladislav Час назад
"Это не преступление, это хулиганство и дела никакого не будет" - и давно статью по бакланке из УК убрали?
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25k
Shtoppi Час назад
это все что нужно знать о мигрантах и мусорах. и те, и те, в большинстве своём, почем зря в России атмосферу коптят.
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13k
butata Час назад
Мент не хочет работать? Он соучастник!
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617
CyraxMotorsport Час назад
Иногда кажется, что менты в разы мразее, чем чурье...
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1k
Александр 2 часа назад
Нам свою русскую диаспору что ли создавать, чтобы у нас в стране защищать свои же интересы!? Без заноса ментам от диаспоры похоже вопросы не решаются...
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
КоАП РФ Статья 7.17. Уничтожение или повреждение чужого имущества.
Или УК РФ Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества.
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619
Mil-ast 2 часа назад
Люди уже давно утратили доверие к полиции. Её нужно стараться избегать порядочным гражданам, а не чуствовать себя в безопасности. К сожалению.
Часто вижу служебную машину ГИБДД, перед которой нагло и дерзко нарушают. И им пофиг. Каждый день проезжаю рядом с отделением ГИБДД, окна которой выходят на проезжую часть, где знак стоянки/остановки запрещена, но постоянно там выстраины припаркованные машины вдоль этой дороги. И им тоже пофиг.
Это говорит об отсутствии страха наказания и уважения к полиции. Не работает у нас принцип неотвратимости наказания.
Доверие падает уже много лет. Еще до президенства Медведева. И даже его реформы не изменили ситуацию, как и все оптимизации и сокращения в ведомстве.
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994
Ринат Фамутдинов 2 часа назад
"Я боюсь!" - участковый нам сказал, нас трое было и участкового знаем, вообще непонятно было и он объяснил нам... "Я боюсь что прибью эту шваль вдребезги, без следствия и суда!!!" - он так сказал!!!
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3k
Алекс 2 часа назад
вот суч...ок узкоглазый. колени прострелить и домой, ползком. не лечить.
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26k
Михаил Сметанкин 2 часа назад
Разбейте машину участкового. А чо, хулиганка же!
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231
usla2000 2 часа назад
Прокуратура. Фас!
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28k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Значит пусть полиция компенсирует затраты на ремонт, иначе зачем мы платим налоги на её содержание!
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13k
Karelian 3 часа назад
Если менты не работают, какой смысл тошнить в соцсети??? Идёте прямо в прокуратуру.
"Его действия не в ходят в уголовную ответственность", "это не преступление, а хулиганство" - мадам, хулиганство и есть уголовное преступление!
Почему люди разучились отстаивать свои права??? Чуть что - только в соцсетях ноют.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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