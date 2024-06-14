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В Казахстане парень отметил свадьбу без невесты, но в сети его никто не пожалел

В Казахстане парень отметил свадьбу без невесты, но в сети его никто не пожалел

Автор:
14 июня 2024 19:05
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Казахстан   жених   интересное   невеста   свадьба   фото   
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Невеста сбежала не просто так.

В социальных сетях завирусились ролики со свадьбы, где был только один жених. Необычное торжество прошло в Астане, а героем вечера стал казахстанец по имени Павел Цой. В этот день вся его семья и друзья (как всегда бывает на казахских свадьбах) пришли в ресторан, чтобы поздравить молодожёнов с началом новой главы в жизни. Вот только торжество проходило без невесты.

Павел резал торт один, веселился с друзьями и родственниками, а бабушка преподнесла ему очень саркастичный подарок. Пользователи сети сначала похвалили жениха за позитивный настрой.

Однако позже выяснилось, что невеста сбежала не просто так. В одном из роликов жених и его брат рассказали, как обстояло дело до свадьбы. Павел сделал предложение руки и сердца любимой спустя два месяца после знакомства. Девушка согласилась. С организацией свадьбы были заминки, в итоге сторона жениха решила оплатить взнос за квартиру, а на оставшиеся деньги бракосочетание отметить «для себя» – родственникам и друзьям со стороны невесты в ресторане выделили один стол из шести, из-за чего произошел конфликт.

«Она мне: «Либо ты зовешь моих родственников, либо я отменяю свадьбу. Мужей я себе найду еще 20, а родителей мне никто не заменит». Пацаны из следующих серий, будьте осторожны, так как Паша был первый, а у Сабины еще 20 в запасе. 21-й, мы тебе не завидуем», - рассказали друзья на видео.

Этот ролик разозлил зрителей и они тут же поменяли своё мнение. Комментаторы посчитали, что сторона жениха не уважает невесту и ее родственников и приняли сторону ушедшей девушки.

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Метки: Видео   Казахстан   жених   интересное   невеста   свадьба   фото   
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12  комментариев
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7k
М С Час назад
Ни хрена не понял, но очень интересно.
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23k
BiZ 19 минут назад
"сторона жениха решила оплатить взнос за квартиру, а на оставшиеся деньги"
оставшиеся от чего? от всех имеющихся? ну то есть баба не платила ни за что, ее стаду на халяву выделили стол, но стаду стола мало, взялся кормить - корми всех..
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53
Евгений Волгин 40 минут назад
Не знаю как там свадьба, на развод шикарный)
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108
Аврашалом Маркович 40 минут назад
А как же той? А драки?
Ссылка youtu.be
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537
Тордион Час назад
Видимо он празднует то, как они классно посрались?

Брат! Это не последний раз! Как ты с таким замахом будешь следующие разы праздновать?
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3k
Yus Час назад
Не знаю, кто там была невеста, но казахстан и корейцы это вааааще отдельная история.
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19k
babuby Час назад
Видать понты для казаха, и правда дороже всего на свете!
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4k
iovan2011 Час назад
Хохлы отдыхают
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42k
АнтонПолднев 2 часа назад
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
торт сам себя не сожрёт
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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