В Казахстане парень отметил свадьбу без невесты, но в сети его никто не пожалел

Невеста сбежала не просто так.
В социальных сетях завирусились ролики со свадьбы, где был только один жених. Необычное торжество прошло в Астане, а героем вечера стал казахстанец по имени Павел Цой. В этот день вся его семья и друзья (как всегда бывает на казахских свадьбах) пришли в ресторан, чтобы поздравить молодожёнов с началом новой главы в жизни. Вот только торжество проходило без невесты.
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Павел резал торт один, веселился с друзьями и родственниками, а бабушка преподнесла ему очень саркастичный подарок. Пользователи сети сначала похвалили жениха за позитивный настрой.
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Однако позже выяснилось, что невеста сбежала не просто так. В одном из роликов жених и его брат рассказали, как обстояло дело до свадьбы. Павел сделал предложение руки и сердца любимой спустя два месяца после знакомства. Девушка согласилась. С организацией свадьбы были заминки, в итоге сторона жениха решила оплатить взнос за квартиру, а на оставшиеся деньги бракосочетание отметить «для себя» – родственникам и друзьям со стороны невесты в ресторане выделили один стол из шести, из-за чего произошел конфликт.
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«Она мне: «Либо ты зовешь моих родственников, либо я отменяю свадьбу. Мужей я себе найду еще 20, а родителей мне никто не заменит». Пацаны из следующих серий, будьте осторожны, так как Паша был первый, а у Сабины еще 20 в запасе. 21-й, мы тебе не завидуем», - рассказали друзья на видео.
Этот ролик разозлил зрителей и они тут же поменяли своё мнение. Комментаторы посчитали, что сторона жениха не уважает невесту и ее родственников и приняли сторону ушедшей девушки.
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оставшиеся от чего? от всех имеющихся? ну то есть баба не платила ни за что, ее стаду на халяву выделили стол, но стаду стола мало, взялся кормить - корми всех..
Брат! Это не последний раз! Как ты с таким замахом будешь следующие разы праздновать?
Он походу кореец, а не казах.