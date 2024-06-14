В Казахстане парень отметил свадьбу без невесты, но в сети его никто не пожалел

В социальных сетях завирусились ролики со свадьбы, где был только один жених. Необычное торжество прошло в Астане, а героем вечера стал казахстанец по имени Павел Цой. В этот день вся его семья и друзья (как всегда бывает на казахских свадьбах) пришли в ресторан, чтобы поздравить молодожёнов с началом новой главы в жизни. Вот только торжество проходило без невесты.