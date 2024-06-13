В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал

Джигиту не понравилось, что его проступок сняли на камеру, и он изошёлся на мат и угрозы, требуя, чтобы видеозапись была удалена.
В Краснодаре стоит жара, и из-за резкой смены температуры некоторым становится плохо. Мужчина упал без сознания прямо у аптеки на ул. Красной, и очевидцы вызвали ему скорую помощь. Пока ждали медиков, к месту события подъехало авто, полное серьёзных мужчин.
Припарковались они криво, буквально наехав на лежащего пешехода. Когда бородачам сделали замечание, они разозлились, а после того как увидели, что ведётся видеосъемка, и вовсе рассвирепели.
Осторожно! Нецензурная лексика!
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Осторожно! Нецензурная лексика!
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Препирательства продолжались практически до приезда бригады неотложки. Свидетельница некорректного поведения мужчин сообщила, что ей посоветовали писать заявление в полицию. Тем более, что в её адрес были угрозы и попытки выхватить камеру.
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Вскоре СМИ сообщили, что 41-летнего приезжего из республики Северо-Кавказского федерального округа задержали. В отношении него был составлен административный протокол об административном хулиганстве (ст.0.1 КоАП РФ).
Мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, а из-за огласки его поведения у него начались проблемы. Да такие, что он разыскал телефон девушки, которой угрожал, и принялся извиняться.
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Ну почему до этих джигитов никак не может дойти, что достаточно вести себя по-человечески, и не придётся ни каяться, ни становиться на колени? Впрочем, вопрос, конечно, риторический. Джигиты ведь всегда правы, а извиняются, когда припрут к стенке.
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Вот ведь как мерзавцы-подлецы и журнашлюшки разжигают национальную вражду. Всё - чтобы расшатать Россию в угоду англосаксам
Т.е. эта дамочка вместо оттащить упавшего в тень, вместо повернуть его набок чтобы не захлебнулся ждёт с камерой и начинает скандал на пустом месте.
Буквально - на пустом, т.к. машина даже не наехала на ногу упавшего. Мужик из машины у неё вежливо спрашивает "зачем ты это снимаешь?" .
Да, да - потом они начали себя вести недостойно, но в начале - всё с их стороны было корректно.
Но этой суч... дамочке нужен скандал - ведь у неё такая бля..кая работа на "ИзвиниТВ": делать скандалы. Да и я на их месте, пожалуй, начал бы материться на эту мерзость.
Вот интересно - кто их спонсирует?
Ну а здешним комментаторам того и надо, чтобы показать свою быдляцкую суть:
- в клетках держать
- ослолюб звонил
- эти овцеебы
PS не исключаю, что это вообще постанова, или положение ноги дедуле специально подправили. Эээх... опять местные спецы по ослоe-ству заминусят меня;))
Потому что это не люди, а звери. Их реально в клетках держать надо..ну или усыплять, что бабло на них тратить -_-
защитнички диких обезьян уже навострили свои пухлые пальчики, чтобы кропать доносики и избирательно банить тех, кто высказывает недовольства поведением опасных зверушек?
достойнейший дон-дон потомок террористов уже накропал опровержение порицаниям действий своих сородичей?