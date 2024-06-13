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В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал

В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал

Автор:
13 июня 2024 16:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Краснодар   конфликт   некорректное поведение   обморок   скандал   
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Джигиту не понравилось, что его проступок сняли на камеру, и он изошёлся на мат и угрозы, требуя, чтобы видеозапись была удалена.

В Краснодаре стоит жара, и из-за резкой смены температуры некоторым становится плохо. Мужчина упал без сознания прямо у аптеки на ул. Красной, и очевидцы вызвали ему скорую помощь. Пока ждали медиков, к месту события подъехало авто, полное серьёзных мужчин.


Припарковались они криво, буквально наехав на лежащего пешехода. Когда бородачам сделали замечание, они разозлились, а после того как увидели, что ведётся видеосъемка, и вовсе рассвирепели.


Препирательства продолжались практически до приезда бригады неотложки. Свидетельница некорректного поведения мужчин сообщила, что ей посоветовали писать заявление в полицию. Тем более, что в её адрес были угрозы и попытки выхватить камеру.

Вскоре СМИ сообщили, что 41-летнего приезжего из республики Северо-Кавказского федерального округа задержали. В отношении него был составлен административный протокол об административном хулиганстве (ст.0.1 КоАП РФ).


Мужчине назначили наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, а из-за огласки его поведения у него начались проблемы. Да такие, что он разыскал телефон девушки, которой угрожал, и принялся извиняться.


Ну почему до этих джигитов никак не может дойти, что достаточно вести себя по-человечески, и не придётся ни каяться, ни становиться на колени? Впрочем, вопрос, конечно, риторический. Джигиты ведь всегда правы, а извиняются, когда припрут к стенке.

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Метки: Видео   Краснодар   конфликт   некорректное поведение   обморок   скандал   
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46  комментариев
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40k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
А лицо зачем замазали? Попросил? Пусть посмотрят на хероя
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409
Leon Rom 3 секунды назад
Понравился истеричный вопль "Вы его практически задавили!!!".

Вот ведь как мерзавцы-подлецы и журнашлюшки разжигают национальную вражду. Всё - чтобы расшатать Россию в угоду англосаксам

Т.е. эта дамочка вместо оттащить упавшего в тень, вместо повернуть его набок чтобы не захлебнулся ждёт с камерой и начинает скандал на пустом месте.
Буквально - на пустом, т.к. машина даже не наехала на ногу упавшего. Мужик из машины у неё вежливо спрашивает "зачем ты это снимаешь?" .
Да, да - потом они начали себя вести недостойно, но в начале - всё с их стороны было корректно.

Но этой суч... дамочке нужен скандал - ведь у неё такая бля..кая работа на "ИзвиниТВ": делать скандалы. Да и я на их месте, пожалуй, начал бы материться на эту мерзость.
Вот интересно - кто их спонсирует?

Ну а здешним комментаторам того и надо, чтобы показать свою быдляцкую суть:
- в клетках держать
- ослолюб звонил
- эти овцеебы

PS не исключаю, что это вообще постанова, или положение ноги дедуле специально подправили. Эээх... опять местные спецы по ослоe-ству заминусят меня;))
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15k
кот базилий 4 минуты назад
Нээ, ми дикий люди и сильна сердился.
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101
ALEX 15 минут назад
Свинячьи выкидыш это а не мужчина
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9k
Ntvl 21 минуту назад
очедная обезьна засветилась на фишках. сколько ещё таких постов в переди
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497
Максим Ntvl 3 минуты назад
Каждый день. И без выходных
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5k
grigorenko vladislav 23 минуты назад
"Свидетельница некорректного поведения мужчин"??? А что так прям скромно в жопу ласково написано? Некорректного поведения? Да это не поведение, это ох@евшие борзые замашки! Хорошо, что нашлись те, кто объяснил этому существу, как называется его "поведение". Но заявление забирать - ни в коем случае! Такие существа прощение воспринимают как слабость, и раскаиваются они только до тех пор, пока чувствуют силу. При малейшем послаблении они наглеют ещё больше.
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5k
Макс Полчаса назад
С этими понятно, а с мужиком что? На будущее: если дышит, надо положить на бок, чтобы язык не запал и блевотиной не захлебнулся.
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5k
brotherirk 39 минут назад
не брат ты нам обезьяна черножопая!
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41k
russger 43 минуты назад
"Ну почему до этих джигитов никак не может дойти, что достаточно вести себя по-человечески"

Потому что это не люди, а звери. Их реально в клетках держать надо..ну или усыплять, что бабло на них тратить -_-
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9k
Тяжолый Орк 51 минуту назад
сюжет дня - алкаш, чеченец и стая злобных коментаторов
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59
*вший Тяжолый Орк 36 минут назад
Ну, алкаш - тоже человек. Хотя и факт наезда слегка преувеличен.
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394
costarox *вший Полчаса назад
Да и факт, что "человеку плохо" - тоже.
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12k
Дмитрий 58 минут назад
Рамзан Ахматович? Чего там у вас? Все улицы уже подмели? Мусор убрали? Тут просто явные кандидаты позорники появились!
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7k
Трям Час назад
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64k
Олег Час назад
Сегодня этот смелый ослолюб звонил девушке и извинялся, просил его простить, обещал на колени стать..... вот вся цена их понтам и угрозам
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2k
max Час назад
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1k
DRON DRON Час назад
Уже извенился
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19k
ron Час назад
теперь понимаете, почему копы с штатах при общении с черными стразу стреляют на поражение? Никаких уговоров, никаких 10 суток...
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1
Art Час назад
черные [мат]
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8k
The Dude Час назад
одома каДырова уже наградили муделькой за героический поступок представителей гордой бандитской республики?
защитнички диких обезьян уже навострили свои пухлые пальчики, чтобы кропать доносики и избирательно банить тех, кто высказывает недовольства поведением опасных зверушек?
достойнейший дон-дон потомок террористов уже накропал опровержение порицаниям действий своих сородичей?
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1
Art Час назад
обрейте этого питуха,эти овцеебы уже всех [мат] [мат] арматурами этих бородатых овцеебов
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2k
Daggers D. Час назад
Требую видео с извинениями!
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3k
System Час назад
Как в дедстком саду, извинения. Уважения к ментам совсем нет.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2207 постов (2194 в горячем)

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