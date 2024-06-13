В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал

В Краснодаре стоит жара, и из-за резкой смены температуры некоторым становится плохо. Мужчина упал без сознания прямо у аптеки на ул. Красной, и очевидцы вызвали ему скорую помощь. Пока ждали медиков, к месту события подъехало авто, полное серьёзных мужчин.





Припарковались они криво, буквально наехав на лежащего пешехода. Когда бородачам сделали замечание, они разозлились, а после того как увидели, что ведётся видеосъемка, и вовсе рассвирепели.



