В центре Москвы парень покончил с собой в тире

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Перед смертью он сообщил своему другу причину такого решения.
23-летний молодой человек написал своим друзьям, что получил повестку из военкомата и должен прибыть с вещами в военкомат в скором времени. Но он не хочет идти в армию.
Друзья парня звонили в стрелковый клуб, который посещает молодой человек, и предупреждали, сотрудников о суицидальных намерениях парня, но им никто не поверил — подумали, что это шутка, сообщает Baza.
Источник MSK1 в МВД сообщил, что факт вызова в стрелковый клуб зафиксирован. Сейчас делом занимается Следственный комитет.
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ПС. Так то тот ещё тип, видимо - взял вот так просто и подставил кучу людей. Инструктору и клубу теперь не поздоровиться. Удачно, что в армию не попал, там мог подставить гораздо больше народу.