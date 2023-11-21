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В центре Москвы парень покончил с собой в тире

В центре Москвы парень покончил с собой в тире

Автор:
21 ноября 2023 09:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   армия   смерть   суицид   тир   фото   
2061
1

Перед смертью он сообщил своему другу причину такого решения.

23-летний молодой человек написал своим друзьям, что получил повестку из военкомата и должен прибыть с вещами в военкомат в скором времени. Но он не хочет идти в армию.

Друзья парня звонили в стрелковый клуб, который посещает молодой человек, и предупреждали, сотрудников о суицидальных намерениях парня, но им никто не поверил — подумали, что это шутка, сообщает Baza.

Источник MSK1 в МВД сообщил, что факт вызова в стрелковый клуб зафиксирован. Сейчас делом занимается Следственный комитет.


Источник:

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Метки: Москва   Россия   армия   смерть   суицид   тир   фото   
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17  комментариев
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1k
Илья 38 минут назад
Во мудак инструкторов подставил . Не мог повесится или вены вскрыть в ванной. Только о себе и думает идиот конченый.
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316
Pasha Panfilov 2 минуты назад
Волосы крашеные, кофиёк в стаканчике. Ну ясно.
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7k
Marlboro 9 минут назад
Ничего себе выбор - армия либо застрелиться. 99.9% людей выбрали бы армию, но он был "пацифистом" до глубины души :)
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28k
Matrosskin 11 минут назад
" Не хочу в армию, вдруг меня там убьют ? "
ПС. Так то тот ещё тип, видимо - взял вот так просто и подставил кучу людей. Инструктору и клубу теперь не поздоровиться. Удачно, что в армию не попал, там мог подставить гораздо больше народу.
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4k
brotherirk 18 минут назад
пораскинул мозгами

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4k
poбт 18 минут назад
мамкин пирожок
мог бы нахаляву пострелять
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5k
Григорий 23 минуты назад
умру от рук хохлопитеков и стану Героем!, да не, застрелюсь и стану 3.14дором посмертно.
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12
Bubat Полчаса назад
хэдшот....-1
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13k
кот базилий Полчаса назад
Какие хлипкие и нежные, от одной мысли о службе - пулю в башку. А как же срочники на Камчатке служили и в Туркмении?
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9k
Гур Полчаса назад
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6k
hhwost 38 минут назад
походу клуб закроют теперь из-за размазни этой.
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2k
Pogost 43 минуты назад
Радикально решил проблему....
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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