В центре Москвы парень покончил с собой в тире

23-летний молодой человек написал своим друзьям, что получил повестку из военкомата и должен прибыть с вещами в военкомат в скором времени. Но он не хочет идти в армию.

Друзья парня звонили в стрелковый клуб, который посещает молодой человек, и предупреждали, сотрудников о суицидальных намерениях парня, но им никто не поверил — подумали, что это шутка, сообщает Baza.

Источник MSK1 в МВД сообщил, что факт вызова в стрелковый клуб зафиксирован. Сейчас делом занимается Следственный комитет.

