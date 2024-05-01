На Урале педагог пнула школьника и протащила его по полу, чтобы остановить драку

В школе №8 города Берёзовсий, учительница пыталась разнять дерущихся учеников. Хотя скорее это было похоже не на драку, а на то, что более крепкий паренёк повалил на пол сверстника.

Педагог вмешалась и отпихнула парня ногой. Потом схватила его за капюшон и протащила по коридору.