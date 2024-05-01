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На Урале педагог пнула школьника и протащила его по полу, чтобы остановить драку

На Урале педагог пнула школьника и протащила его по полу, чтобы остановить драку

Автор:
01 мая 2024 17:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Урал   дети   драка   педагог   учительница   
1184
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Родители её подопечных уверены, что педагога просто довели.

В школе №8 города Берёзовсий, учительница пыталась разнять дерущихся учеников. Хотя скорее это было похоже не на драку, а на то, что более крепкий паренёк повалил на пол сверстника.

Педагог вмешалась и отпихнула парня ногой. Потом схватила его за капюшон и протащила по коридору.

Теперь педагогом займётся СК Свердловской области и местная прокуратура:

В ходе проверки будет установлено, получил ли подросток телесные повреждения.

Большинство родителей на стороне учительницы:

Она отличный педагог и замечательный человек! Всей душой и сердцем предана работе в этой школе! Сколько мероприятий она организовала, конкурсов. Возможно, видео вырвано из контекста и этому предшествовала какая-то история. Дети гиперактивны на переменах, ведут себя порой чересчур агрессивно, хотя «особенных» детей в нашей школе нет, - считает мама одного из учеников.

Дебаты вокруг школьников и их поведения идут уже давно. Например, в Мосгордуме. Там был круглый стол на эту тему и его участник, Валерий Дорогин, предложил вернуть телесные наказания.

По его словам, без порки в школе не обойтись. Общественник заявил, что у детей отсутствует чувство совести, а «что хорошо и что плохо, познаётся через спину».

Но инициатива поддержки не нашла.

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Метки: Видео   Урал   дети   драка   педагог   учительница   
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31  комментарий
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61
Alex 2 часа назад
В наше время, после такого мы еще с трясущимися ногами шли домой, В надежде что родителям не позвонили со школы и не прилетело дома. А сейчас, тьфу б....ть
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5k
Дмитрий Круглов 2 минуты назад
Учитель все правильно сделала! Вопросы к учителю в подобной ситуации должны возникать, если она нанесет существенный вред здоровью. Или если она допустит, что два дурачка нанесут вред друг другу.
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3k
Semёn 3 минуты назад
Поправьте, если ошибаюсь. Нам в детстве в школе, учитель пояснил одну вещь, на фоне разумеется "шалости", так вот, мол пока мы (дети), на территории школы, за наше здоровье и безопасность в соответствии с уставом учебного заведения, отвечает школа, тогда зачем школьникам телефон на территории школы?... Если вдруг потребуется связаться с родителями, думаю это можно решить силами служебного телефона.
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959
Александр 7 минут назад
Людям в возрасте часто сложно нагибаться, по этому, разобрать ситуацию ногами более чем приемлемо.
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7k
hhwost 9 минут назад
а что за полосы на полу? не кровища?

по сабжу: правильно впряглась, не дело лежачего бить.
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2k
Руслана Тарасова 10 минут назад
У меня бабуля, преподаватель русского языка и литературы, уже на пенсии, но периодически ее приглашают, по старой памяти, на подмену учителей находящихся в декрете, длительном больничном и пр. Последний раз должны была быть на подмене до 10 июля, но едва доработала до сегодняшнего дня - 1 мая. Услышать от нее матерный слова практически невозможно - но вчера именно ими она и выражалась - учителей превратили в бесправных скотов. Директора, РОНО идут на поводу у родителей и учеников(!). Любое замечание на уроке ученику, затем превращается затем для учителя в массу объяснительных. Текучка в обычной школе Подмосковья, просто невероятная. Плохо говорящий по-русски узбекский восьмиклассник будет всегда прав! Плевал он на учителя, школу, законы России - ему намаз нужно сделать, поэтому он попросту уходит из класса в коридор на молитвы. И виноват в этом учитель, он не провел с ним воспитательную работу ! Три четверти класса едва говорят по -русски. Но они всегда правы! Пока учителю не вернут права, ничего не изменится.
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3k
Юлия Ч 16 минут назад
Из-за безнаказанности малолетних упырей в школах творится ад.
Статус учителей давно скатился от авторитета педагога к положению низшего обслуживающего персонала, которому можно только молчать -бояться.
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1k
Шершень 16 минут назад
Не понятно, почему этими делами занимается учитель? Есть сотрудник по делам несовершеннолетних, участковый, дежурный класс, на крайний случай за оценку можно попросить школьного отморозка сверстника, навалять потихой
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1k
asd 21 минуту назад
Любое прикосновение учителя к ученику чревато для учителя неприятностями.
При этом учитель отвечает за учеников, за их здоровье.
Даже не знаю как преподаватель должен был решить конфликт. Возможно было нужно вызвать полицию и стоя рядом уговаривать детей разойтись.
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3k
Igor Grishaev 22 минуты назад
"Теперь педагогом займётся СК Свердловской области"
Дебилы. Она просто прекратила конфликт. Учительнице благодарность, срочно ювенальную юстицию, провести расследование, неадекватных подростков из семьи изымать.
Всё через ж*** делается.
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9k
mbr Полчаса назад
Единственно правильны вариант, в условиях действия прокуратуры, как только начинает конфликт в классе, все педагоги школы должны прерывать урок и бежать писать заявление об увольнении.
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25k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Надо было не ногой а указкой ёб-нуть , в наше время ещё и дома бы влетело.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
геймеры..чисто в школу пожрать приходят и ганж покурить)
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6k
Иван Чел 36 минут назад
Пока не вернётся принудительная ответственность родителей за своих отпрысков, будет только хуже!
Эти болванчики, орки, называющиеся себя школьниками, научены Своими Родителями, что им ничего не будет ни-за-что!
Что бы не случилось в школе...сейчас виноваты учителя. И дети это прекрасно знают. Отсюда и такое поведение.
Давно пора сделать так: Оскорбил ребёнок учителя, нахамил-нагрубил ему...штраф родителям! Опоздал-прогулял в школу...виноваты по умолчанию родители! Не учится, не успевает...виноваты родители! Хулиганят, курят, туалетный вандализм по приколу...виноваты папы-мамы и прочие законные представители!
И порядок постепенно восстановится.
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9k
mbr 38 минут назад
Ну теперь педагога уволят, школа останется без учителя!
Бинго! Дети лишены образования.

Внимание вопрос: прокуратура точно действует в интересах государства? Это точно не саботаж или не диверсия? Было бы неплохо, чтобы прокуратуру проверило ФСБ, на предмет работы на иностранные государства и подрыв конституционного строя.
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63k
Андрей 39 минут назад
Если бы мой на подобное пожаловался, получил бы ещё в догонку. Учитель ничего ребёнку не сделала физически, а вот профилактический пистон ещё никому не повредил. В то же самое время спускать подобное с рук - закончится плачевно в дальнейшем.
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13k
Copycat 41 минуту назад
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393k
Алексей Час назад
всецело за учителя. малолетние уроды сильно оборзели
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15k
Владимир Час назад
Правильно сделала! Если мой еще и жаловатся бы пришел, я бы ему еще выписал [мат]!
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12k
Дмитрий Час назад
Эти, которые "А если бы это был Ваш ребёнок?" уже приходили? 3.14....ж устраивали?
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309
w кот базилий Полчаса назад
Кастет своему малому уже отлил?
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Всё она правильно сделала.
Драки и покруче разнимают
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2865 постов (2818 в горячем)

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