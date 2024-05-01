На Урале педагог пнула школьника и протащила его по полу, чтобы остановить драку

Родители её подопечных уверены, что педагога просто довели.
В школе №8 города Берёзовсий, учительница пыталась разнять дерущихся учеников. Хотя скорее это было похоже не на драку, а на то, что более крепкий паренёк повалил на пол сверстника.
Педагог вмешалась и отпихнула парня ногой. Потом схватила его за капюшон и протащила по коридору.
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Теперь педагогом займётся СК Свердловской области и местная прокуратура:
В ходе проверки будет установлено, получил ли подросток телесные повреждения.
Большинство родителей на стороне учительницы:
Она отличный педагог и замечательный человек! Всей душой и сердцем предана работе в этой школе! Сколько мероприятий она организовала, конкурсов. Возможно, видео вырвано из контекста и этому предшествовала какая-то история. Дети гиперактивны на переменах, ведут себя порой чересчур агрессивно, хотя «особенных» детей в нашей школе нет, - считает мама одного из учеников.
Дебаты вокруг школьников и их поведения идут уже давно. Например, в Мосгордуме. Там был круглый стол на эту тему и его участник, Валерий Дорогин, предложил вернуть телесные наказания.
По его словам, без порки в школе не обойтись. Общественник заявил, что у детей отсутствует чувство совести, а «что хорошо и что плохо, познаётся через спину».
Но инициатива поддержки не нашла.
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по сабжу: правильно впряглась, не дело лежачего бить.
Статус учителей давно скатился от авторитета педагога к положению низшего обслуживающего персонала, которому можно только молчать -бояться.
При этом учитель отвечает за учеников, за их здоровье.
Даже не знаю как преподаватель должен был решить конфликт. Возможно было нужно вызвать полицию и стоя рядом уговаривать детей разойтись.
Дебилы. Она просто прекратила конфликт. Учительнице благодарность, срочно ювенальную юстицию, провести расследование, неадекватных подростков из семьи изымать.
Всё через ж*** делается.
Эти болванчики, орки, называющиеся себя школьниками, научены Своими Родителями, что им ничего не будет ни-за-что!
Что бы не случилось в школе...сейчас виноваты учителя. И дети это прекрасно знают. Отсюда и такое поведение.
Давно пора сделать так: Оскорбил ребёнок учителя, нахамил-нагрубил ему...штраф родителям! Опоздал-прогулял в школу...виноваты по умолчанию родители! Не учится, не успевает...виноваты родители! Хулиганят, курят, туалетный вандализм по приколу...виноваты папы-мамы и прочие законные представители!
И порядок постепенно восстановится.
Бинго! Дети лишены образования.
Внимание вопрос: прокуратура точно действует в интересах государства? Это точно не саботаж или не диверсия? Было бы неплохо, чтобы прокуратуру проверило ФСБ, на предмет работы на иностранные государства и подрыв конституционного строя.
Драки и покруче разнимают