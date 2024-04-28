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Подборка семейных фотографий актеров, актрис и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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Николай Караченцов и Людмила Поргина заботливо купают своего 6-месячного сыночка Андрюшу. 1978 год.
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Глеб Панфилов и Инна Чурикова вместе с сыном Ваней на XIII Международном кинофестивале, 1983 год
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