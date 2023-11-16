39-летний мужчина выпил 15 энергетиков за раз и умер

Теперь известна смертельная доза энергетиков.
39-летний мужчина скончался в квартире. 15 ноября в полицию поступило сообщение о смерти Дмитрия Ш. Криминалисты не нашли на теле мужчины видимых признаков насильственной смерти, сообщает телеграм-канал Baza. Мужчина проживал со своей матерью. Полицейским она рассказала, что перед смертью её сын выпил 15 банок энергетика разом.
Точные причины смерти Дмитрия станут известны после судебно-медицинской экспертизы.
Вот уже несколько десятков лет энергетики популярны в России. Роспотребнадзор каждый год предупреждает россиян о вреде "жидких батареек". При частом употреблении энергетиков страдают нервная и сердечно-сосудистая система, это не проходит бесследно.
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Примерно после второго литра, прямая труба открывается. :)
да и какие банки? 0.5 или 0.3?
если 0.5 (7 литров) об бы умер от чего угодно, впрочем как и от 5 литров (0.33), даже минеральной воды или пива.
но конечно наши чинуши это будут использовать как запрет для энергосов.
Но мужику видно надо было, в 39 лет жить с мамой, тут явно много сил надо.