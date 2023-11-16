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39-летний мужчина выпил 15 энергетиков за раз и умер

39-летний мужчина выпил 15 энергетиков за раз и умер

Автор:
16 ноября 2023 14:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Роспотребнадзор   Россия   интересное   мужчина   смерть   фото   энергетики   
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Теперь известна смертельная доза энергетиков.

39-летний мужчина скончался в квартире. 15 ноября в полицию поступило сообщение о смерти Дмитрия Ш. Криминалисты не нашли на теле мужчины видимых признаков насильственной смерти, сообщает телеграм-канал Baza. Мужчина проживал со своей матерью. Полицейским она рассказала, что перед смертью её сын выпил 15 банок энергетика разом.

Точные причины смерти Дмитрия станут известны после судебно-медицинской экспертизы.

Вот уже несколько десятков лет энергетики популярны в России. Роспотребнадзор каждый год предупреждает россиян о вреде "жидких батареек". При частом употреблении энергетиков страдают нервная и сердечно-сосудистая система, это не проходит бесследно.

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Метки: Роспотребнадзор   Россия   интересное   мужчина   смерть   фото   энергетики   
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22  комментария
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10k
Борис Карабанов Час назад
Ну, а про Дарвина-то будет?
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saliamnn Минуту назад
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5k
Lexx 22 минуты назад
А вы пил бы 15 банок пива, ни хрена бы не было. Максимум проблевался бы. Так вам и надо, чёртовы трезвенники.
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15k
Ivan Полчаса назад
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3k
Feathery 36 минут назад
Как он до своего возраста то дожил?
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12k
Copycat 36 минут назад
я так понимаю он их натощак пил, по тому что был уже случай когда какая то барышня выпила тоже много натощак и гуфнулась
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92k
sapér Vodička 37 минут назад
39-летний мужчина выпил 15 энергетиков за раз и умерПосмотреть
39-летний мужчина выпил 15 энергетиков за раз и умер
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−16
Льёфко Йа 37 минут назад
таурин поговаривают замедляет старение, но это только начальные исследования, всё ещё не точно, теобромин в составе ни разу не видел, но он в минимальных кол-ве содержится в кофе и чае как и кофеин, которого в банке не сильно больше чем в чашке кофе, а вот умер он скорей всего из-за переизбытка сахара, котого там 10-12% а вовсе не из-за энергоса.
да и какие банки? 0.5 или 0.3?
если 0.5 (7 литров) об бы умер от чего угодно, впрочем как и от 5 литров (0.33), даже минеральной воды или пива.
но конечно наши чинуши это будут использовать как запрет для энергосов.
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10k
Billi_Bons 53 минуты назад
Red Bull окрыляет?
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83k
Доктор Джонс 58 минут назад
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4k
Денис Час назад
39 лет, а мозгов не нажил.
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62k
pynh Час назад
Дешевле и качественнее было бы упороться
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33k
БамбарбияКиргуду Час назад
А мог бы героем помереть,среди быдла.Если б водку выпил.Как в одном из недавних постов.
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7k
Echo Час назад
Зачем ему столько энергии, воробья в лесу решил загнать что ли
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11k
Б.Касторский Час назад
Понял, больше 14 пить не буду. Я правда вообще энергетик могу выпить пару раз в месяц, когда за рулем и дорога дальняя. А так?
Но мужику видно надо было, в 39 лет жить с мамой, тут явно много сил надо.
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125k
parallax Час назад
39 лет, а мозги как у двенадцатилетнего.
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62k
pynh Час назад
Крутой пост. Гораздо интереснее чем "мужик выпил 7 литров воды за раз и помер"
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409
no. Час назад
лопнул.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339456



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