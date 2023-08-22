Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой

Сергей, пожалуй, один из самых принципиальных людей планеты. Он живёт в пятиэтажке, которая одиноко стоит посреди нового жилого комплекса в Москве. Уже несколько месяцев мужчина пытается добиться от застройщика ПИК справедливого бартера: он покинет свою трёшку с двумя балконами, если компания предоставит ему жильё не хуже. Однако ни один из 15 предложенных вариантов Сергею не подошёл.