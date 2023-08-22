Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой

Чтобы не смущать жителей нового жилого комплекса, старенькую пятиэтажку обтянули сеткой. Теперь их окон единственного жильца дома видна только сетка.
Сергей, пожалуй, один из самых принципиальных людей планеты. Он живёт в пятиэтажке, которая одиноко стоит посреди нового жилого комплекса в Москве. Уже несколько месяцев мужчина пытается добиться от застройщика ПИК справедливого бартера: он покинет свою трёшку с двумя балконами, если компания предоставит ему жильё не хуже. Однако ни один из 15 предложенных вариантов Сергею не подошёл.
Пятиэтажку, которую никак не могут снести, обнесли серой сеткой, чтобы не выделялась на фоне новостроек. Со слов мужчины, сделали это из-за жалоб соседей, которым не особо понравилось смотреть на заброшенный дом, передаёт Baza.
Однако ещё одной причиной может стать и то, что район недавно посещали губернатор с чиновниками, и сетки появились как раз накануне их визита.
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Теперь из окон Сергея ещё более грустный и унылый вид. Но мужчина намерен бороться до последнего — его шесть раз пытались выселить через суд, но из этого так ничего и не вышло.
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Автор тащи подробный материал!!
По описанию в статье, его могут выселить ЗАПРОСТО.
Вот сами почитайте (9 причин выселения с указанием статей из соответствующих кодексов и законов):
https://journal.tinkoff.ru/list/s-veshchami-na-vykhod/https://journal.tinkoff.ru/list/s-veshchami-na-vykhod/
Особенно обратите внимание на пункт "Дом попадает в программу реновации". И судя по статье, жильца не вышвиривают на улицу, а предлагают обмен.
Однако, как пишут: "...ни один из 15 предложенных вариантов Сергею не подошёл." Только в этом и загвоздка?
Так помимо реновации его можно выселить и по причине "Дом признали аварийным".
Просто мужик себе цену набивает. Ну, а последствия жадности, сами знаете, до добра не доводят.
Ему надо провести собрание жильцов на тему требования снять сетку с их дома. Думаю, что результат будет единогласным.
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Во времена СССР тоже такие люди были...
Какие нормы санитарные, строительные, о чем?
Это чувака нагибать надо, что он рискует жизнями своих членов семьи!
Там, наверно, уже все отключено.
Есть закон и постановления, я тоже со многими не согласен, что ж теперь, делать как я хочу?
Примерно так и думает застройщик.
Собака гавкнет - три этажа верх и вниз слышно.
Архитектура полное дерьмо.
Значит мужик прав.
ps потом ему жильцы высоток спасибо скажут, аккурат место для школы-садика-поликлиники.
Звуки, как и везде, кто-то чихнул, ты ему здоровья желаешь.
В новой Москве, чуваку говорю, дверь поменяй (новостройка сколково), поставь хорошую, а он говорит: а нах...я, рядом же пеноблок, который ногой выноситься.