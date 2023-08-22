FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7564 поста • 1031 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой

Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой

Автор:
22 августа 2023 14:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Россия   жилой комплекс   интересное   одинцово   пятиэтажка   фото   
3216
3
1

Чтобы не смущать жителей нового жилого комплекса, старенькую пятиэтажку обтянули сеткой. Теперь их окон единственного жильца дома видна только сетка.

Сергей, пожалуй, один из самых принципиальных людей планеты. Он живёт в пятиэтажке, которая одиноко стоит посреди нового жилого комплекса в Москве. Уже несколько месяцев мужчина пытается добиться от застройщика ПИК справедливого бартера: он покинет свою трёшку с двумя балконами, если компания предоставит ему жильё не хуже. Однако ни один из 15 предложенных вариантов Сергею не подошёл.

Пятиэтажку, которую никак не могут снести, обнесли серой сеткой, чтобы не выделялась на фоне новостроек. Со слов мужчины, сделали это из-за жалоб соседей, которым не особо понравилось смотреть на заброшенный дом, передаёт Baza.

Однако ещё одной причиной может стать и то, что район недавно посещали губернатор с чиновниками, и сетки появились как раз накануне их визита.

Теперь из окон Сергея ещё более грустный и унылый вид. Но мужчина намерен бороться до последнего — его шесть раз пытались выселить через суд, но из этого так ничего и не вышло.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Москва   Россия   жилой комплекс   интересное   одинцово   пятиэтажка   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
47  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
208
Arts Sitnikov 2 часа назад
Сложно занять чью нибудь сторону в данной ситуации. Тут подробности обязательно нужны.. Может принципиальный житель чересчур завысил требования к бартеру? Отказался от 15 вариантов планировок?? Так в таких комплексах обычно больше и не бывает (все стараются типовым сделать)... Или застройщик наглый и вместо 3х-4х комнатной квартиры пытается студию впарить чуваку..
Автор тащи подробный материал!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
821
Звёздный князь 8 минут назад
Даже не понимаю, в чём проблема.
По описанию в статье, его могут выселить ЗАПРОСТО.
Вот сами почитайте (9 причин выселения с указанием статей из соответствующих кодексов и законов):
https://journal.tinkoff.ru/list/s-veshchami-na-vykhod/https://journal.tinkoff.ru/list/s-veshchami-na-vykhod/
Особенно обратите внимание на пункт "Дом попадает в программу реновации". И судя по статье, жильца не вышвиривают на улицу, а предлагают обмен.
Однако, как пишут: "...ни один из 15 предложенных вариантов Сергею не подошёл." Только в этом и загвоздка?
Так помимо реновации его можно выселить и по причине "Дом признали аварийным".
Просто мужик себе цену набивает. Ну, а последствия жадности, сами знаете, до добра не доводят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
900
probel01 13 минут назад
Был один такой. Владел домом в районе "Тульской", в Москве. При строительстве ТТК, упёрся рогом, хотел кучу всяких плюшек. Их ему давали, но "аппетит приходит во время еды". В конце концов, властям надоело, и по суду его выселили, дав дом на границе московской области. Выводы делайте сами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Евгений 14 минут назад
"...сделали это из-за жалоб соседей, которым не особо понравилось смотреть на заброшенный дом..."

Ему надо провести собрание жильцов на тему требования снять сетку с их дома. Думаю, что результат будет единогласным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
999
likiloki Полчаса назад
Он о своем-то жилье не заботится. Срач и разруха. После его ролика точно не на его стороне. Небось требует себе пентхаус...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
162
Patiot 36 минут назад
"....Однако ни один из 15 предложенных вариантов Сергею не подошёл...."
___________________________
Во времена СССР тоже такие люди были...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 37 минут назад
Ну, это не самый запущенный случай
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Евгений 38 минут назад
А насколько законно, это закрывание сеткой? Есть же СНИПы, нормативы, САНПИНы, согласно которым должны быть определённые свето- и воздухопроницаемость. К тому же, случись в доме пожар, как его тушить через сетку? Налицо угроза жизни и здоровью. Если с умом подойти и подать на ПИК в суд, за подобное дело, можно их и на третий балкон натянуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
мемфрид 44 минуты назад
Грустный и унылый вид- это то место, где он живёт. Как можно было довести себя и свое жилища до такого срачного запустения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Тупняк 47 минут назад
"Ну пусть живёт в панельке пока не надоест. От коммуникаций отключен, ремонта нет. Зима придёт, вытащим мёрзлый труп и прикопаем. Потом снесём в конце концов эту пятиэтажку и построим новый большой человейник."
Примерно так и думает застройщик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−2
устал я от вас Час назад
Что за цирк.. ломиком по тыкве этого любителя балконов и нет проблем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Крайняя плоть Суслова Час назад
Ну так комаров и мух не будет !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Голос Вселенной Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
нет здесь никакой принципиальности, здесь есть психологическое отклонение...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Роман Час назад
Ну Сергею бы для начала наладить бы вид внутри своей квартиры ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
379
Александр Богомолов Роман 56 минут назад
Зачем? Чтобы переехать и ее снесли??? Раньше ещё мог стоять вопрос о ремонте. Сейчас же в этом нет необходимости. Рано или поздно договорятся. Или сгорит пятиэтажка случайно. Снесут в любом случае. Это не отдельная избушка как в Китае, которую магистралями обрулили. Тут огромный дом с такой же огромной территорией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
albedo Час назад
ПИК - это проклятие Москвы и области с его человековейниками и дрянным жильем.
Собака гавкнет - три этажа верх и вниз слышно.
Архитектура полное дерьмо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
KarabasBarabas 2 часа назад
А у него в квартире прям супер очаровательный бомжатник. Это памятник не принципиальности, а жадности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
14k
Kostick 2 часа назад
по суду его вышвырнут, так бы упёрся рогом. в соседних домах взял трёшку, продал ее по низу рынка, и купив где в муходрищенске однушку, остаток пропивал до конца дней своих. ибо судя по его квартире, мужичок маргинал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
RingoStar2 albedo 7 минут назад
суд - не показатель правоты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
55k
dima423 2 часа назад
Ну я считаю что таких принудительно надо выселять... какого хера сотни и тысячи людей должны терпеть неудобство из-за одного сумасшедшего?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Fiverknot 2 часа назад
У ПИКовского г. не бывает балконов, только коробки под кондиционеры. А еще картонные стены с бумажными обоями, которые они называют чистовой отделкой и ещё за это дополнительно деньги с покупателей берут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72513



Другие посты автора
Популярное в сообществах
50 гениальных решений повседневных проблем
50 гениальных решений повседневных проблем
Российская шахматистка выиграла Кубок мира
Российская шахматистка выиграла Кубок мира
Набирающие популярность в сообществах
Индо-пакистанская морская война 1971 года. Война в Аравийском море
Индо-пакистанская морская война 1971 года. Война в Аравийском море
Рассказ О том, как Ленин перехитрил жандармов
Рассказ О том, как Ленин перехитрил жандармов
Бесполезная игрушка или реально нужная штука?
Бесполезная игрушка или реально нужная штука?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не заигрывай с арбузом

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#аварии#интересное#люди#интересно#Приколы#подборка#женщины#Россия
#машина#Юмор#авто аварии#забавно#Прикол#кино#СССР#природа#картинки#красота
#автомобили#ДТП#история#животные#дети#позитив#Автовсячина#Москва#факты#девушки
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор В Москве сотрудники крупнейшей транспортной компании разбили прибор стоимость 22 млн рублей В Москве сотрудники крупнейшей транспортной компании разбили прибор стоимость 22 млн рублей "Полицейские изумительные совершенно": Понасенков рассказал о драке с бомжом "Полицейские изумительные совершенно": Понасенков рассказал о драке с бомжом На Кубани школьница опубликовала негативный пост про парад в честь 9 мая и ей пришлось извиняться На Кубани школьница опубликовала негативный пост про парад в честь 9 мая и ей пришлось извиняться "Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей "Кормить нельзя, спасать": россиянин встретил на трассе медведей "Жить здорово?": Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке, где у неё есть дом за 6,5 млн долларов "Жить здорово?": Елену Малышеву заметили в Нью-Йорке, где у неё есть дом за 6,5 млн долларов

На что жалуетесь?

Вернуться