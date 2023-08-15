Молодой парень из Москвы скидывал своих фото девушке и попал на 400 тысяч рублей

Парень сидел на сайте быстрых знакомств, где нашёл очень откровенную девушку.
Москвич познакомился с откровенной девушкой на сайте секс-знакомств. Переписка была жаркой: девушка скидывала молодому человеку свои интимные фото, в ответ парень делился с ней своими. Москвич надеялся на интимную встречу с девушкой, но в итоге поимели его. Девушка предложила собеседнику перейти в Telegram. Когда молодой человек прислал свой номер, тут же ему поступил звонок.
На телефон любителя нюдсов стали сыпаться его же фотографии, а мужчина на другом конце провода начал требовать деньги. Если Иван (имя изменено) не заплатит, мошенники обещали разослать фотографии по друзьям, знакомым, коллегам и родне. Мужчина гарантировал, что фото будут удалены, если москвич заплатит за это. Иван отдал почти 400к вымогателю, сообщает "Осторожно, Москва!".
Только после того, как Иван перевёл деньги, он понял, что его обманули и обратился в полицию.
Источник:
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ну этот и наяривал как "дзюба на камеру"(до дзюбы), потом я захожу в вк а там ссылка от него с видео.... я канешн написал ему:Ярик, мне очень приятно что ты так рад меня видеть, но давай как нить впредь без этого.
а выяснилось что с него 5 к требовала баба и тогда не разошлет. 5к он не дал... все контакты в вк увидели дрочущего Ярика... и да, маман его тоже....
2. Зачем он скинул свою реальную "телегу" (Можно ж было купить номер да на него установить "чистую телегу", без друзей и родных.
3. А что с заголовком? Что автор хотел сказать? Что парень "наскидывал своиХ фото на сумму" или же "скидывал своИ фото"?
самое смешное что наши косяки помним только мы остальным людям на нас плевать (кроме самых близких) так что про нас они вспоминают только когда мы им напомним.