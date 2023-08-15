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Молодой парень из Москвы скидывал своих фото девушке и попал на 400 тысяч рублей

Молодой парень из Москвы скидывал своих фото девушке и попал на 400 тысяч рублей

Автор:
15 августа 2023 12:27
Сообщество : Мошенничество
Метки: Москва   Россия   интересное   лох не мамонт   мошенники   обман   фото   
2351
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Парень сидел на сайте быстрых знакомств, где нашёл очень откровенную девушку.

Москвич познакомился с откровенной девушкой на сайте секс-знакомств. Переписка была жаркой: девушка скидывала молодому человеку свои интимные фото, в ответ парень делился с ней своими. Москвич надеялся на интимную встречу с девушкой, но в итоге поимели его. Девушка предложила собеседнику перейти в Telegram. Когда молодой человек прислал свой номер, тут же ему поступил звонок.

На телефон любителя нюдсов стали сыпаться его же фотографии, а мужчина на другом конце провода начал требовать деньги. Если Иван (имя изменено) не заплатит, мошенники обещали разослать фотографии по друзьям, знакомым, коллегам и родне. Мужчина гарантировал, что фото будут удалены, если москвич заплатит за это. Иван отдал почти 400к вымогателю, сообщает "Осторожно, Москва!".

Только после того, как Иван перевёл деньги, он понял, что его обманули и обратился в полицию.

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Метки: Москва   Россия   интересное   лох не мамонт   мошенники   обман   фото   
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17  комментариев
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15k
FatZilla Час назад
А у него там что, 10 сантиметров был что ли, что стыдно настолько чтобы 400 штук отдать чтобы никто не увидел? Эксгибиционисты вон даром всем показывают :-D
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29k
Serg2001 9 минут назад
С Дзюбой такой номер не прошел!...)
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254
Liberman Полчаса назад
у меня товарищ так познакомился с бабой в вк, по вебке сексом занялись...
ну этот и наяривал как "дзюба на камеру"(до дзюбы), потом я захожу в вк а там ссылка от него с видео.... я канешн написал ему:Ярик, мне очень приятно что ты так рад меня видеть, но давай как нить впредь без этого.
а выяснилось что с него 5 к требовала баба и тогда не разошлет. 5к он не дал... все контакты в вк увидели дрочущего Ярика... и да, маман его тоже....
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8k
Крайняя плоть Суслова Полчаса назад
ИВАН-ДУРАК !
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8k
Роман Полчаса назад
Я бы еще фото писюна отправил, и слал бы его пока меня не забанили ))
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598
ruslan d 44 минуты назад
Ну разошлют эти фотки , и что дальше ?
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17k
Nikita 48 минут назад
1. На кой кер он вообще скидывал свои фотки? (Ну да ладно.)
2. Зачем он скинул свою реальную "телегу" (Можно ж было купить номер да на него установить "чистую телегу", без друзей и родных.
3. А что с заголовком? Что автор хотел сказать? Что парень "наскидывал своиХ фото на сумму" или же "скидывал своИ фото"?
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21k
Davy Jones 50 минут назад
Вот еще бы тех штрафовать, кто фото своей пипирки шлёт девушкам и несовершеннолетним в том числе.
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16k
Shtoppi 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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271
Vergüenza Ajena 59 минут назад
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63k
Александр Ломовицкий Час назад
лошара :) ну скидывайте че . мне похеру моим друзьям и коллегам (уже бывшим) тоже похеру мы столько корпоративов и пьянок пережили что никого ничем не удивишь ну будет ржаки на неделю а потом кто нибудь другой накосячит.
самое смешное что наши косяки помним только мы остальным людям на нас плевать (кроме самых близких) так что про нас они вспоминают только когда мы им напомним.
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