Молодой парень из Москвы скидывал своих фото девушке и попал на 400 тысяч рублей

На телефон любителя нюдсов стали сыпаться его же фотографии, а мужчина на другом конце провода начал требовать деньги. Если Иван (имя изменено) не заплатит, мошенники обещали разослать фотографии по друзьям, знакомым, коллегам и родне. Мужчина гарантировал, что фото будут удалены, если москвич заплатит за это. Иван отдал почти 400к вымогателю, сообщает "Осторожно, Москва!".

Только после того, как Иван перевёл деньги, он понял, что его обманули и обратился в полицию.