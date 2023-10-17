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Москвич сломал своей девушке нос после неудачных оральных ласк

Москвич сломал своей девушке нос после неудачных оральных ласк

Автор:
17 октября 2023 11:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   Травма   интересное   ласки   отношения   случай   фото   
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В Москве парочка предалась интимным ласкам, но женщина случайно сделала мужчине больно.

34-летний москвич и его 38-летняя подруга уединились в комнате. В квартире вместе с ними была общая подруга, которая услышала крик из комнаты. Антон буквально взревел о помощи, и девушка сразу же вызвала скорую, не рискнув заглянуть в комнату к любовникам. Спустя пару минут Антон всё-таки вышел и объяснил, что произошла маленькая оплошность. Мужчину увезли на скорой помощи, в больнице ему поставили диагноз — повреждения мягких тканей полового члена. Другими словами, его подруга зубами поцарапала член, уточняет Baza. Но на этом история не кончилась.

После перевязки мужчина вернулся домой и избил свою подругу. Антон не простил укус и от обиды несколько раз ударил Марию по лицу. Бригада снова выехала по тому же адресу, но уже на помощь женщине. В результате девушка с гематомой на голове и сломанным носом оказалась в больнице.

Воскресным днем парочка предалась любовным утехам. Во время ласк 38-летняя женщина нечаянно укусила 34-летнего возлюбленного за его мужское достоинство. Горе-любовника отвезли в больницу с повреждением полового члена, — рассказал источник РЕН.ТВ

Теперь в отношении мужчины МВД проводит проверку.

Источник:

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Метки: Москва   Россия   Травма   интересное   ласки   отношения   случай   фото   
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13  комментариев
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17k
Сергей Час назад
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<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 2 минуты назад
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<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 4 минуты назад
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37k
Алексей 6 минут назад
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DumDum 9 минут назад
Вот ещё несколько фото с места происшествия:
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Марсианин 51 минуту назад
Жаль, что у парочки не было костяшек для домино. Если вы понимаете, о чем я...
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162
ruslan d Час назад
Веселые ребята
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Ни хрена себе, поцарапала! Скорее всего, не хотела, а он все таки ввернул вялого, вот и тяпнула.
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Феличита Цыц тут у меня 2 часа назад
ну зачем же на парня наговаривать всё, может от страсти девка или от неопытности...
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ruslan d Цыц тут у меня Час назад
да запросто ...
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