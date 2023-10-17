Москвич сломал своей девушке нос после неудачных оральных ласк

34-летний москвич и его 38-летняя подруга уединились в комнате. В квартире вместе с ними была общая подруга, которая услышала крик из комнаты. Антон буквально взревел о помощи, и девушка сразу же вызвала скорую, не рискнув заглянуть в комнату к любовникам. Спустя пару минут Антон всё-таки вышел и объяснил, что произошла маленькая оплошность. Мужчину увезли на скорой помощи, в больнице ему поставили диагноз — повреждения мягких тканей полового члена. Другими словами, его подруга зубами поцарапала член, уточняет Baza. Но на этом история не кончилась.