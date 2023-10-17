Москвич сломал своей девушке нос после неудачных оральных ласк

В Москве парочка предалась интимным ласкам, но женщина случайно сделала мужчине больно.
34-летний москвич и его 38-летняя подруга уединились в комнате. В квартире вместе с ними была общая подруга, которая услышала крик из комнаты. Антон буквально взревел о помощи, и девушка сразу же вызвала скорую, не рискнув заглянуть в комнату к любовникам. Спустя пару минут Антон всё-таки вышел и объяснил, что произошла маленькая оплошность. Мужчину увезли на скорой помощи, в больнице ему поставили диагноз — повреждения мягких тканей полового члена. Другими словами, его подруга зубами поцарапала член, уточняет Baza. Но на этом история не кончилась.
После перевязки мужчина вернулся домой и избил свою подругу. Антон не простил укус и от обиды несколько раз ударил Марию по лицу. Бригада снова выехала по тому же адресу, но уже на помощь женщине. В результате девушка с гематомой на голове и сломанным носом оказалась в больнице.
Воскресным днем парочка предалась любовным утехам. Во время ласк 38-летняя женщина нечаянно укусила 34-летнего возлюбленного за его мужское достоинство. Горе-любовника отвезли в больницу с повреждением полового члена, — рассказал источник РЕН.ТВ
Теперь в отношении мужчины МВД проводит проверку.
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Заяц:
-Я не умею!
Волк:
-Соси как умеешь!
Хру-хрум-хрум....