Актриса Ольга Шувалова пыталась покончить с собой

Ольга Шувалова, прославившаяся после фильма Валерии Гай Германики "Все умрут, а я останусь", пыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Актрису доставили в больницу с отравлением, но вскоре Шувалова сказала врачам, что пыталась покончить с жизнью, наевшись таблеток и запив их алкоголем. Как призналась Шувалова медикам, сделала она это демонстративно. Сообщается, что это не первая попытка свести счёты с жизнью. В прошлом году она уже попадала в больницу с подобным отравлением.

Подробности выясняются. В деле разбирается полиция, уточняет SHOT.