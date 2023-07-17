Актриса Ольга Шувалова пыталась покончить с собой

17 июля в Москве госпитализировали 37-летнюю актрису Ольгу Шувалову. Она заявила медикам, что не хочет жить.
Ольга Шувалова, прославившаяся после фильма Валерии Гай Германики "Все умрут, а я останусь", пыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Актрису доставили в больницу с отравлением, но вскоре Шувалова сказала врачам, что пыталась покончить с жизнью, наевшись таблеток и запив их алкоголем. Как призналась Шувалова медикам, сделала она это демонстративно. Сообщается, что это не первая попытка свести счёты с жизнью. В прошлом году она уже попадала в больницу с подобным отравлением.
Подробности выясняются. В деле разбирается полиция, уточняет SHOT.
Ольга Шувалова знаменита по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Спецназ". Также Ольга снялась в клипе "Девушка по городу шагает босиком" на песню Вячеслава Бутусова и группы «Ю-Питер». У актрисы двое детей.
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"У актрисы двое детей"! ...И попытка суицида? Либо чёрный PR , либо проблемная "кукуха"
Тот ещё характер у неё.