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Актриса Ольга Шувалова пыталась покончить с собой

Актриса Ольга Шувалова пыталась покончить с собой

Автор:
17 июля 2023 14:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Москва   актриса   актриса 2000-х   здоровые   интересное   суицид   фото   шоу бизнес   
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17 июля в Москве госпитализировали 37-летнюю актрису Ольгу Шувалову. Она заявила медикам, что не хочет жить.

Ольга Шувалова, прославившаяся после фильма Валерии Гай Германики "Все умрут, а я останусь", пыталась покончить с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Актрису доставили в больницу с отравлением, но вскоре Шувалова сказала врачам, что пыталась покончить с жизнью, наевшись таблеток и запив их алкоголем. Как призналась Шувалова медикам, сделала она это демонстративно. Сообщается, что это не первая попытка свести счёты с жизнью. В прошлом году она уже попадала в больницу с подобным отравлением.

Подробности выясняются. В деле разбирается полиция, уточняет SHOT.

Ольга Шувалова знаменита по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Спецназ". Также Ольга снялась в клипе "Девушка по городу шагает босиком" на песню Вячеслава Бутусова и группы «Ю-Питер». У актрисы двое детей.

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Метки: Москва   актриса   актриса 2000-х   здоровые   интересное   суицид   фото   шоу бизнес   
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19  комментариев
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10k
Кот Бегемот 2 часа назад
Если честно, её не помню и без комплекса (много нынче "знаменитых" актрис, певиц, писательниц, львиц и пр. "инстасамок" ).

"У актрисы двое детей"! ...И попытка суицида? Либо чёрный PR , либо проблемная "кукуха"
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9k
Garpia121 3 минуты назад
Самоубийц не надо спасать, это должно стать законом. Те кто действительно хотят уйти, все равно потом это сделают. А показушники - побояться.
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
и что?
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56k
Олег Полчаса назад
до этого поста я и не знал что была такая актриса.... А то, что демонстративно ела таблетки и запивала алкоголем - такие вещи делаются тихо, а не прилюдно.
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33k
Олег 37 минут назад
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12k
кот базилий 37 минут назад
На Шурыгину похожа, которая у Малахова вещала как ее трахнули "без спроса" и не заплатили.
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12k
кот базилий 40 минут назад
Очередная "звезда" сериалов? Теперь в дурке на учете будет.
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49k
turyst 46 минут назад
Ага. Работал я на этой картине.

Тот ещё характер у неё.
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2k
Вадим Курбатов 56 минут назад
Демонстративно?! Нда... Вроде взрослый человек, два ребёнка, а мозгов, похоже, нет. А вообще, если человек что-то для себя решил, то не стоит ему мешать. У врачей и без таких работы вагон!)
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5k
Старичок Час назад
пусть в канаду едет. там ей будут очень рады помочь.)))
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10k
Бритва Час назад
в 37 лет ещё можно пригодиться.
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3k
Yus Час назад
Как бы о себе напомнить? Наверное буду травиться каждый год.
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11k
ron Час назад
У актрисы двое детей.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Понты корявые и игра на публику. Кто реально хочет совершить суицид - тот это сделает.
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77k
Доктор Джонс 2 часа назад
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75k
Viktor 2 часа назад
Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц!
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60k
pynh 2 часа назад
хтоэто?
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1
ДедМаздай 2 часа назад
Какой-то х..вый пиар.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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