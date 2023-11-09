Активистов убрать: в Москве перед приездом депутата набрали "актёров" на роль водителей скорой помощи

В Москве есть давно тянется проблема с водителями скорой помощи. Старые работники увольняются, а новые не хотят идти. Проблема в оплате и условиях труда. Оклады не индексировались уже 7 лет, а работать приходится по 12 часов (а иногда и дольше). Депутат Госдумы решил навестить неожиданно одну из подстанций, но момент внезапности был упущен.
Зампред Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный решил навестить одну из подстанций скорой помощи, чтобы проверить, как обстоят дела с водителями. Депутат собирался нагрянуть внезапно, но о планируемой проверке узнали в руководстве пошли на опережение, сообщает Baza.
В чатах водителей появилась информация о том, что перед проверкой нужно отстранить "активистов" (те, кто ранее писал в Госдуму) и набрать как можно больше водителей. Позже выяснилось, что водителей не хватает.
Тогда в руководстве решили набрать водителей из частных скорых за 2500 рублей. Они должны будут выйти на смену и просто посидеть в машине для вида. Но эта информация дошла до Куринного и он отменил свой визит.
Я собирался приехать, но конкретную станцию и конкретный день не называл. А сейчас мне уже начали присылать, что там марафет наводят. Собственно, смысла приезжать уже нет. Надо появляться без предупреждения, — заявил депутат.
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