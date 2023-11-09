Активистов убрать: в Москве перед приездом депутата набрали "актёров" на роль водителей скорой помощи

Зампред Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный решил навестить одну из подстанций скорой помощи, чтобы проверить, как обстоят дела с водителями. Депутат собирался нагрянуть внезапно, но о планируемой проверке узнали в руководстве пошли на опережение, сообщает Baza.

В чатах водителей появилась информация о том, что перед проверкой нужно отстранить "активистов" (те, кто ранее писал в Госдуму) и набрать как можно больше водителей. Позже выяснилось, что водителей не хватает.