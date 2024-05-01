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McLaren F1 1995 года почти без пробега выставят на аукцион

McLaren F1 1995 года почти без пробега выставят на аукцион

Автор:
01 мая 2024 17:36
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   спорткар   
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В мае на аукционе Сотбис пройдут торги по необычному лоту: суперкару McLaren F1, который считается самым новым среди доступных к приобретению. Автомобиль собрали в 1995 году, и с тех пор он проехал всего 410 километров. К сожалению, торги пройдут в закрытом режиме и ценовых ожиданий аукцион не публикует. На прошлом аукционе этот автомобиль был продан более чем за 20 миллионов долларов.
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Метки: McLaren   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   спорткар   
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1  комментарий
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mbr 24 минуты назад
И вот нах..ра этот мц-лэрин нужен?
У кого маленький писюн, купит, поставит в гараж у будет тупым девкам рассказывать, какой у него большой член.
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Добрый Бабайка
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