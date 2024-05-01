McLaren F1 1995 года почти без пробега выставят на аукцион

Суперкар собрали для заказчика из Японии. По его настоянию кузов купе окрасили в особый оттенок, названный Creighton Brown в честь одного из основателей фирмы. Других F1 такого цвета не существует. К автомобилю прилагался целый набор аксессуаров, включая специально спроектированные багажные сумки и часы TAG Heuer — все они перейдут новому владельцу.



Нынешний обладатель McLaren F1 из американской Северной Каролины приобрёл его в 2021 году, заплатив 20 465 000 долларов. С тех пор к его пробегу добавилось лишь 23 километра. Примечательно, что на момент сделки этот суперкар стал самым дорогим F1 в мире среди реализованных в открытую. В середине мая рекорд может быть побит, вероятно, данные о торгах обнародованы не будут.



Машина имеет шасси с номером 29. Всего McLaren собрала 64 F1 с допуском на дороги общего пользования, укомплектованных V12 от BMW объёмом 6.1 литра, развивающим 627 сил. С этим двигателем McLaren F1 в 1998 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый серийный автомобиль планеты. Купе удалось разогнать до среднего по итогам двух заездов значения 386.4 км/ч, при этом пиковая скорость F1 тогда достигла 391 км/ч. Принято считать, что, хотя этот рекорд уже неоднократно перекрыт, McLaren F1 по-прежнему остаётся быстрейшим в мире автомобилем с безнаддувным мотором.