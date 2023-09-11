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Жительница Москвы умерла после того, как поела арбуз

Жительница Москвы умерла после того, как поела арбуз

Автор:
11 сентября 2023 11:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Москвичка   Россия   арбуз   отравление   смерть   
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48-летняя москвичка приобрела арбуз у станции метро, съела его часть, а потом почувствовала себя плохо.

Мать погибшей рассказала, что дочь купила ягоду около метро "Спортивная". После употребления женщина почувствовала себя плохо, началась сильная рвота. От предложения вызвать врачей она отказалась.

После того как ее состояние ухудшилось, мать женщины все же обратилась за помощью в скорую. Но было поздно — спасти ее не удалось.

Сейчас основная версия — смертельное отравление арбузом. Его отправили на экспертизу.

На кадрах магазин, в котором женщина купила тот самый арбуз. Ранее здесь же она брала персики и сливы — никаких странностей не замечала.

Арбуз, который купила погибшая женщина, был из Астрахани. Об этом рассказала продавец точки.

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Метки: Москва   Москвичка   Россия   арбуз   отравление   смерть   
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23  комментария
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1k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Потому что некоторые дауны просят надрезать арбуз, некоторые вообще покупают располовиненные.
При надрезе вся грязь с кожуры и ножа попадает внутрь арбуза.
А если он разрезан, то непонятно сколько времени он пролежал в таком состоянии на жаре.
И, кстати, абсолютно ВСЕ люди, кто хоть однажды ел огурцы - УМЕРЛИ.
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35k
АнтонПолднев Час назад
От предложения вызвать врачей она отказалась.(с)
Ссылка youtu.be
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31k
БамбарбияКиргуду Час назад
Слишком много отравлений последнее время.Это уже система.Или хохлы,коих тут пруд пруди.Иди запад срёт.Но это точно диверсия.
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17k
Марина Час назад
То есть, экспертизы арбуза ещё нет, а уверенность, что это именно от арбуза, есть.
А если выяснится, что арбуз тут не при чём, опровержение тут будет?
А вообще, на вскидку: тётка могла травануться чем-то ещё, острый приступ желчекаменной, острый аппендицит так может проявляться, какой-нибудь злобный вирус с этими симптомами и т.д.
Да и арбузы стоит мыть перед нарезкой.
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32k
Ego sum qui sum Час назад
вспомнилось:
–Она увидела что–то новое и....умерла! Конец:)

©"Семейка Крудс"
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89k
Татьяна Юсова Час назад
После, не значит в следствии.
В прошлом году тоже было история после отравления нескольких человек якобы арбузами в одном из магазинов, не помню в каком городе.
В результате, версия с отравленными или испорченными арбузами не подтвердилась.
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11k
Б.Касторский 2 часа назад
В России две беды: шаурма и арбузы.
Покупаю арбузы только в августе и только в проверенных точках. Ни разу не травился. Шаурму не покупаю вовсе (вру, было одно место, но то был фактически ресторан, хотя и основное блюдо была именно шаурма и абхазское вино).
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1k
Uganda 2 часа назад
Арбузы мыть надо как и бананы, про которые некоторые мамочки своим детям говорят, что мы на них писаем...
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1k
Hornet 2 часа назад
А про желчный пузырь врачи не слышали. И подозрений на камни в желчном пузыре никто не рассматривает. Сразу отравленная ягода.
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