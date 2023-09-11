Жительница Москвы умерла после того, как поела арбуз

48-летняя москвичка приобрела арбуз у станции метро, съела его часть, а потом почувствовала себя плохо.
Мать погибшей рассказала, что дочь купила ягоду около метро "Спортивная". После употребления женщина почувствовала себя плохо, началась сильная рвота. От предложения вызвать врачей она отказалась.
После того как ее состояние ухудшилось, мать женщины все же обратилась за помощью в скорую. Но было поздно — спасти ее не удалось.
Сейчас основная версия — смертельное отравление арбузом. Его отправили на экспертизу.
На кадрах магазин, в котором женщина купила тот самый арбуз. Ранее здесь же она брала персики и сливы — никаких странностей не замечала.
Источник:
Арбуз, который купила погибшая женщина, был из Астрахани. Об этом рассказала продавец точки.
Источник:
Источник:
- Женщина со злости разбила створку турникета в метро
- Молодой парень из Москвы скидывал свои фото девушке и попал на 400 тысяч рублей
- В Москве 16-летний любитель вейпов покурил «электронку» и умер
- Пятиэтажку в Одинцово, где живёт всего один человек, обнесли сеткой
- Предки года: в Бразилии родители разрешили ребёнку прыгнуть в кучу известняка для эффектного фото
При надрезе вся грязь с кожуры и ножа попадает внутрь арбуза.
А если он разрезан, то непонятно сколько времени он пролежал в таком состоянии на жаре.
И, кстати, абсолютно ВСЕ люди, кто хоть однажды ел огурцы - УМЕРЛИ.
А если выяснится, что арбуз тут не при чём, опровержение тут будет?
А вообще, на вскидку: тётка могла травануться чем-то ещё, острый приступ желчекаменной, острый аппендицит так может проявляться, какой-нибудь злобный вирус с этими симптомами и т.д.
Да и арбузы стоит мыть перед нарезкой.
–Она увидела что–то новое и....умерла! Конец:)
©"Семейка Крудс"
В прошлом году тоже было история после отравления нескольких человек якобы арбузами в одном из магазинов, не помню в каком городе.
В результате, версия с отравленными или испорченными арбузами не подтвердилась.
Покупаю арбузы только в августе и только в проверенных точках. Ни разу не травился. Шаурму не покупаю вовсе (вру, было одно место, но то был фактически ресторан, хотя и основное блюдо была именно шаурма и абхазское вино).
Жил бы на юге, ел бы с июля по октябрь, ещё бы и в погребе до зимы хранил. А Огонёк и вовсе засолил бы.