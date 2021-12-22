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Вице-президент «Ростелекома» приехал поужинать в ресторан и получил по лицу от посетителя

Вице-президент «Ростелекома» приехал поужинать в ресторан и получил по лицу от посетителя (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 16:10
Сообщество : Криминал
Метки: замечание   посетитель   ресторан   ростелеком   
2143
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1

Он сделал замечание подвыпившим парнем за соседним столиком и им это не понравилось.

Игорь Зимин, вице президент компании «Ростелеком»:

Он приехал в любимый ресторанчик на Озерковской набережной. Ужинал, никого не трогал. Но за соседним столиком шла пьянка, парни шумно общались и орали матом на весь ресторан.

Зимин сделал им замечание - без грубости, в стиле: «Ребят, можно потише?» Ага, можно…

Один из буйных, его зовут Руслан Сейтумеров, не торопясь подошел к его столику и пару раз вмазал Зимину правой. Как-будто это в порядке вещей.

Что-то прям сильно напомнило случай с Мамаевым и Кокориным - там тоже все началось с замечания.

Сейчас инцидентом занимается полиция. Ну а Зимин, наверное, теперь разлюбит рестораны и будет делать доставку на дом.

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Метки: замечание   посетитель   ресторан   ростелеком   
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357
Kabalist Час назад
Опять чурки?
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2k
Kate 49 секунд назад
Ждем продолжения)
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97
Max 10 минут назад
Сразу видно, что лошара этот начальник телеуомовский. Встал и вмадал скока сил есть. Тем более сам не маленький
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10k
harlamov 11 минут назад
Удивляет что одно быдло в этих элитных ресторанах.
То фигуриста в центре Москвы в караоке баре в реанимацию отправили, то этого виц-преидент отоварили... И это верхушка айсберга. Большинство случаев не попадает в криминальную хронику. Эхо лихих 90-х? Бандосы по ресторанам и чиновничьим креслам расселись, денег много, а живут по тем же волчьим законам. Украл, выпил, убил или подрался...
Как говорится, деньги могут сделать хорошего человека плохим, а плохого хорошим - никогда.
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2k
Sergei Ogarkov 18 минут назад
Продолжение цикла документальных историй "Из жизни московских небожителей". Зимин, это не Пак, конечно, но тоже не последняя личность. С нетерпением ждем продолжения.
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13k
Кархародон Полчаса назад
Так а зачем он потом с этим лицом нетрадиционной национальности разговаривал? Видео есть, факт нападения зафиксирован. Вызывай полицию, пиши заяву. А подходить «поговорить» - лишь провоцировать на очередное нападение. Или так хотелось порамсить «да ты знаешь хто я такой?!»
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30
Чубака Кархародон 3 минуты назад
хотел получить добавки, чтобы упасть замертво
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2k
Иришка Поддубная Полчаса назад
Жаль, что на камеру попало! Уже в лес не вывезти пьяного дегенерата.
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1k
GoInDown Полчаса назад
Ну если эти 2 обезьяны не братья Кадырова, на пальме им придётся посидеть....
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9k
Кенвуд Полчаса назад
Руслан Сейтумеров
Руслан Сейтумеров
Руслан Сейтумеров
Опять будем национальность трусливо замалчивать?
Дайте его мне, сам ему ипало размозжу.
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11k
Oleg 38 минут назад
Открывать тотализатор уже можно? Каким местом фемида повернётся в этот раз? Дадут полтора года или не дадут?
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3k
Дмитрий ! 40 минут назад
Я вот сам не молчу и бывало отхватывал, и наоборот, но никогда не сидел как овца ожидая удара. Всегда нужно встать, особенно зная, что соперник пьян. Думать надо на пару шагов вперед.
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138
Nаnе First NameLаst Дмитрий ! Полчаса назад
Никогда один на кабаке не сидел. Но даже если делаю замечание, то не ору чз пол-зала, а подхожу и вежливо прошу убавить громкость. В большинстве случаев сбавляют. Ну а если крикунам охота кулаки почесать - обеими толпами вываливаемся на улицу. До мордобоя почти никогда не доходило.
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2k
Сергей Сергеев 43 минуты назад
Попали облизьянки. Это большой дядя, он все свои связи подключит, они выше верхнего огребут. Тем более, что они не Мамаев с Кокориным.
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26k
Vazari 47 минут назад
Меня просто поражает, с какой самоуверенностью и спокойствием этот урод все это сделал. Озерковская набережная элитный центр Москвы, ресторан 4-х звездочной гостиницы, не чайхана в Люберцах...
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249
Сигизмунд Лазаревич 48 минут назад
Это вам не неподчинённых на совещание орать..
Да и чурки становятся более спокойными, не ножом, не стулом, не толпой... а парой чаполахов объяснил чиновнику, что орать в общепите не надо.
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138
Nаnе First NameLаst 48 минут назад
сделал им замечание - без грубости,
========
Дооо. Конечно верим.
Небось забылся, что он не у себя в офисе, где все по струнке ходят. А так, дооо верим ему. В следующий раз пусть скажет таким чувакам на кабаке, что они уволены
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50k
smakido 50 минут назад
"О времена! О нравы!..."
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10k
Kostick 51 минуту назад
гребаные ослойопы неустановленной национальности.
ps рыгаловку закрыть на кол.
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−9
The 52 минуты назад
ну это не привокзальное кафе, случайные люди тут редкость..сдаётся мне что будет мировая..
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1k
Yus 55 минут назад
Теперь, как принято, Руслан будет пуская сопли на бороду просить прощения.
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30k
ACU900 Час назад
Морда Морда! Я Кулак! Иду на сближение!
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58k
pynh Час назад
это ему обратка за службу поддержки рт прилетела
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