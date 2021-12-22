Вице-президент «Ростелекома» приехал поужинать в ресторан и получил по лицу от посетителя

Он приехал в любимый ресторанчик на Озерковской набережной. Ужинал, никого не трогал. Но за соседним столиком шла пьянка, парни шумно общались и орали матом на весь ресторан.

Зимин сделал им замечание - без грубости, в стиле: «Ребят, можно потише?» Ага, можно…

Один из буйных, его зовут Руслан Сейтумеров, не торопясь подошел к его столику и пару раз вмазал Зимину правой. Как-будто это в порядке вещей.