Вице-президент «Ростелекома» приехал поужинать в ресторан и получил по лицу от посетителя

Он сделал замечание подвыпившим парнем за соседним столиком и им это не понравилось.
Игорь Зимин, вице президент компании «Ростелеком»:
Он приехал в любимый ресторанчик на Озерковской набережной. Ужинал, никого не трогал. Но за соседним столиком шла пьянка, парни шумно общались и орали матом на весь ресторан.
Зимин сделал им замечание - без грубости, в стиле: «Ребят, можно потише?» Ага, можно…
Один из буйных, его зовут Руслан Сейтумеров, не торопясь подошел к его столику и пару раз вмазал Зимину правой. Как-будто это в порядке вещей.
Что-то прям сильно напомнило случай с Мамаевым и Кокориным - там тоже все началось с замечания.
Сейчас инцидентом занимается полиция. Ну а Зимин, наверное, теперь разлюбит рестораны и будет делать доставку на дом.
Источник:
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То фигуриста в центре Москвы в караоке баре в реанимацию отправили, то этого виц-преидент отоварили... И это верхушка айсберга. Большинство случаев не попадает в криминальную хронику. Эхо лихих 90-х? Бандосы по ресторанам и чиновничьим креслам расселись, денег много, а живут по тем же волчьим законам. Украл, выпил, убил или подрался...
Как говорится, деньги могут сделать хорошего человека плохим, а плохого хорошим - никогда.
Руслан Сейтумеров
Руслан Сейтумеров
Опять будем национальность трусливо замалчивать?
Дайте его мне, сам ему ипало размозжу.
Да и чурки становятся более спокойными, не ножом, не стулом, не толпой... а парой чаполахов объяснил чиновнику, что орать в общепите не надо.
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Дооо. Конечно верим. Небось забылся, что он не у себя в офисе, где все по струнке ходят. А так, дооо верим ему. В следующий раз пусть скажет таким чувакам на кабаке, что они уволены
ps рыгаловку закрыть на кол.