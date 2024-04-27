BYD представила электрический хот-хэтч на Пекинском автосалоне

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Концерн BYD представил на Пекинском автосалоне новый хетчбэк Ocean-M. Это фантазия дизайнеров на тему, как мог бы выглядеть в современном мире "заряженный" хэтчбек. Серийный автомобиль появится в конце лета и попытается покорить авторынок Европы.
BYD Ocean-M отличается преувеличенно дерзкой внешностью. Помимо динамичного силуэта и двухцветного решения кузова, хетч наделили развитым аэродинамическим обвесом в гоночной стилистике с огромными воздухозаборниками, закрылками в районе колёсных арок и крупным антикрылом. Кроме того, пятидверка получила акцентированный диффузор.
Никаких технических характеристик пока не озвучено, за исключением компоновки — Ocean-M получил привод на заднюю ось. Как сообщалось ранее, в BYD решили попробовать возродить угасший ныне жанр хот-хэтчей, но на современный лад: с задним приводом вместо переднего и электромоторами вместо ДВС.
Приблизительные цены на автомобиль составят от 150 тысяч до 200 тысяч юаней или от 1,95 до 2,6 миллиона рублей по текущему курсу.
Никаких технических характеристик пока не озвучено, за исключением компоновки — Ocean-M получил привод на заднюю ось. Как сообщалось ранее, в BYD решили попробовать возродить угасший ныне жанр хот-хэтчей, но на современный лад: с задним приводом вместо переднего и электромоторами вместо ДВС.
Приблизительные цены на автомобиль составят от 150 тысяч до 200 тысяч юаней или от 1,95 до 2,6 миллиона рублей по текущему курсу.
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