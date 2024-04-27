BYD представила электрический хот-хэтч на Пекинском автосалоне

BYD Ocean-M отличается преувеличенно дерзкой внешностью. Помимо динамичного силуэта и двухцветного решения кузова, хетч наделили развитым аэродинамическим обвесом в гоночной стилистике с огромными воздухозаборниками, закрылками в районе колёсных арок и крупным антикрылом. Кроме того, пятидверка получила акцентированный диффузор.



Никаких технических характеристик пока не озвучено, за исключением компоновки — Ocean-M получил привод на заднюю ось. Как сообщалось ранее, в BYD решили попробовать возродить угасший ныне жанр хот-хэтчей, но на современный лад: с задним приводом вместо переднего и электромоторами вместо ДВС.



Приблизительные цены на автомобиль составят от 150 тысяч до 200 тысяч юаней или от 1,95 до 2,6 миллиона рублей по текущему курсу.