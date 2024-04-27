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BYD представила электрический хот-хэтч на Пекинском автосалоне

BYD представила электрический хот-хэтч на Пекинском автосалоне

Автор:
27 апреля 2024 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: BYD   Автовсячина   Китай   Пекинский автосалон   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Концерн BYD представил на Пекинском автосалоне новый хетчбэк Ocean-M. Это фантазия дизайнеров на тему, как мог бы выглядеть в современном мире "заряженный" хэтчбек. Серийный автомобиль появится в конце лета и попытается покорить авторынок Европы.
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Метки: BYD   Автовсячина   Китай   Пекинский автосалон   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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3  комментария
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36k
Fat Lynx 52 минуты назад
Короче, чтобы у нас начали делать хоть какие более-менее нормальные машины по приемлемым ценам, нам надо объединяться с Китаем
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9k
Alex Час назад
Херня какая-то.
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21k
Александр 22 часа назад
Стелс технологии, невидимая машина
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Добрый Бабайка
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