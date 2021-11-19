Владелец ресторана выгнал всех блогеров и стримеров из своего заведения

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Пример невиданной прожорливости показал китайцам фуд-блогер Кан. А дело всё в том, что в Китае очень популярны рестораны и кафе по типу шведского стола. Т.е. на входе оплачиваешь фиксированную сумму и ешь сколько хочешь из всего ассортимента блюд.
Обиженный стример рассказал, что не понимает, почему его внесли в черный список, ведь "это дискриминация людей, которые могут много съесть". Например, в первый поход в этот ресторан он съел 1,5 кг свиных ребрышек, а во второй раз – 3,5-4 кг креветок.
Кан известен в Китае, как блогер, который очень много ест.
Журналисты обратились за разъяснениями к хозяину ресторана. Мужчина пожаловался на Кана, рассказав: "Каждый раз, когда он приходит сюда, я теряю несколько сотен юаней (100 юаней=1138 рублей). Когда он пьет соевое молоко, то может выпить 20 или 30 бутылок. Когда он ест свиные ножки, то съедает целый поднос".
Кан известен в Китае, как блогер, который очень много ест.
Журналисты обратились за разъяснениями к хозяину ресторана. Мужчина пожаловался на Кана, рассказав: "Каждый раз, когда он приходит сюда, я теряю несколько сотен юаней (100 юаней=1138 рублей). Когда он пьет соевое молоко, то может выпить 20 или 30 бутылок. Когда он ест свиные ножки, то съедает целый поднос".
Владелец ресторана внес в черный список не только прожорливого Кана, но и всех прочих стримеров.
Эта история быстро стала очень обсуждаема в Китае, а мнения людей разделились. Одни жалеют хозяина ресторана, а другие поддерживают Кана, который имеет право, есть сколько хочет.
Эта история быстро стала очень обсуждаема в Китае, а мнения людей разделились. Одни жалеют хозяина ресторана, а другие поддерживают Кана, который имеет право, есть сколько хочет.
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Стример - ху.есос...
Большой ассортимент и реально за не дорого. И что удобно,часть уже готова для потребления - пришёл в тарелку накидал и съел ,но если не спешишь можно выбрать красной рыбы /мясо /лягушки в конце то концов или ещё чего - набрать в тарелку отдать повару и он всё это при тебе приготовит. Было как то даже Рождество в таком отмечали .Алкоголь за отдельную плату,а так еда на одного человека где то 14-17 евро (дети дешевле)
Сам ведь придумал : одна цена-жри сколько хочешь и тут оказывается что некоторые могут съесть очень много.
Тут, дядя ТВОИ проблемы !
Я вот могу выпить не меньше литра водки и под это дело схавать пару кг мяса не считая салатов и сока.
И чё ?!
Мне как потенциальному клиенту такого ресторана, важнее низкая цена, а не то, что там какого-то бегемота отныне фейсконтроль не впускает. Сам заработал такую репутацию, сам и расплачивайся. Твои понты - не должны стать моей проблемой.