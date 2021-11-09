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"Откуда деньги?": вьетнамский коммунист спалился, пообедав в лондонском ресторане стейком за 1450 фунтов стерлингов

"Откуда деньги?": вьетнамский коммунист спалился, пообедав в лондонском ресторане стейком за 1450 фунтов стерлингов (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2021 09:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Nsur-Et   Salt Bae   Вьетнам   видео   ресторан   спалился   стейк   
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Министр общественной безопасности Вьетнама То Лам после работы на климатическом саммите ООН в Глазго (Великобритания) отправился в ресторан, где отведал фирменное блюдо. Кусок мяса, припорошенный пищевым золотом, - это, конечно, не рис, но, коммунисту понравилось. А вот его товарищам по партии, оставшимся во Вьетнаме, - нет.

Хорошо поработали - можно и отдохнуть. Вечер вьетнамского коммуниста в дорогом заведении попал на видео и стал достоянием общественности. На опубликованных кадрах прославленный турецкий повар Нусрет Гекче в своей неповторимой манере готовит кусок мяса, посыпая его золотой пудрой и дорогой солью, отрезает кусочек стейка и кормит им вьетнамского министра.


Из Тик-Ток видео быстро исчезло, но, как пишут СМИ, его скопировали и распространили. Не такой славы ожидал для себя скромный министр, ведь теперь его имя муссируют не в прессе, а в народе. А эту песню задушить довольно сложно.

Между тем, средняя зарплата во Вьетнаме составляет около 150 долларов, на которые подобное угощение не купить, даже если есть раз в месяц.


Кстати, То Лам возглавляет отдел, который следит и выявляет инакомыслящих, и земляки министра, конечно, осудили его за экстравагантную трапезу .

Пикантная подробность: на конференции по климату, в которой участвовал вьетнамский министр, большое внимание уделялось проблеме сокращения озонового слоя. Многие ученые считают, что в этой напасти виноваты коровы, выделяющие слишком много газов, губительно действующих на озоновый слой.


"Съесть стейк на конференции по климату - это верх отвратительного безразличия", - писали польщователи Сети. Многие также интересовались, откуда у То Лама деньги, ведь блюдо стоит больше, чем вся его годовая зарплата.

Между тем, рестораны известного Нусрета Гекче (его еще называют Salt Bae) отличаются гигантскими ценниками на блюда. Помимо заведения в Лондоне Гекче владеет ресторанами в Турции, Греции, США и Дубае. Пообедать там выльется в копеечку. Его заведения посещают многие знаменитости, ведь каждое приготовление и подача блюда - это своеобразный спектакль, главную роль в котором играет сам хозяин.



Не так давно анонимный пользователь Реддит опубликовал фото чека из ресторана Salt Bae - в нем только плата за обслуживание составила 4829,10 фунтов стерлингов.


Во сколько обошелся ужин вьетнамскому министру, и представить страшно. Впрочем, одни едят рис, другие - мясо, а в среднем народ питается голубцами. Давно известная истина.

Источник:

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Метки: Nsur-Et   Salt Bae   Вьетнам   видео   ресторан   спалился   стейк   
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2k
Frank Borman 9 часов назад
Элитные стейки, сосиджи, митболлы и машрумы, это очень экспенсив. Но коммунистической партноменклатуре вполне по карману. Для них коммунизм уже давно наступил.
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3k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Тоже, кстати интересно. "Золотой томагавк"- 850 английских рублей. Где 1450?! И вообще. Человек представляет свою страну. Опозориться сказав, что нет бабла? Для хомяка-либераста это в порядке вещей. Про хохлоб*ядей вообще базара нет, их жиды и в хвост, и в гриву. Существуют в своих мазанках из говна и соломы, им не привыкать в говне жить. Это не для людей.
И почему к винищу никто не дое*бался? Три флакона по девять тыщ, пузырьковая кислятина аж 1620. Человек зарабатывает, может себе позволить. Представляю, как те же выб*ядки выли бы, если бы он в какой-нибудь помойной забегаловке, типа макдональдса, дерьмо жрал.
Так что хомяки, курите писю, не прокатило.
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90k
сапер Водичка 3 часа назад
Общая сумма около 37 фунтов !
Хде,плять, обещанно-расписанные '...за 1450 фунтов стерлингов ...' ?
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333
Борис Колесниченко 4 часа назад
Там тусовка топ управленцев со всех концов света, соответственно развлекательная программа и пожрать в том числе... Может это вообще за счет заведения было в качестве рекламы или сосед китаец угостил. По вашему я должен испугаться этого куска мяса и позорно бежать? С рук официанта жрать конечно перебор, ну вьетнамцы не частые гости за границей, обычаев не знают, может подумал что тут так принято, не сориентировался.
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7k
Акакий 4 часа назад
пол лондона скуплено на деньги россиян)
а у нас цены за 10 лет вырасли в 4 раза при неизменных доходах
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1k
Andrey G 4 часа назад
Как хитро приподносится информация. Поел стейк за 1,5к долларов, а средняя ЗП во Вьетнаме всего 150 долларов. При чём тут средняя ЗП? У этого человека ЗП министра, а не средняя. Плюс он поехал от государства, наверняка получил чутка маней для жизни в загранице.
Да, это очень дорого, но может он всю жизнь мечтал и копил на обед в хорошем ресторане?
То, что он ест с ножа повара, это выглядит отвратительно. Вот за это, как по мне, его надо гнать ссаной тряпкой из министерства страны. Лицо страны не должно было бы себя так вести.
Зачем нужен в конце счёт из этого ресторана какого-то человека? Или счета там всегда такие? Может вьетнамец поел на 2к и готово. Да много, да недостижимо почти для всех, но при доходах в 5-7к долларов в месяц (столько примерно политики зарабатывают) это достижимо.
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2k
BornFree25 5 часов назад
"Съесть стейк на конференции по климату - это верх отвратительного безразличия"
А что им не нравится? Благодаря ему сократилось число пердящих коров.
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2
Евгений Ломакин 5 часов назад
Ну так это коммунист. И Маркс жил не бедно за счёт Энгильса, и Ульянов(Ленин) в Щвейцарии. Это их путь.
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709
Карл Такойто 5 часов назад
Вся суть коммунистов
в СССР всё то же самое было,партэлита себе ни в чем не отказывала-шкафы были забиты брендовыми вещами французских и итальянских домов мод,техника и мебель так же японские и итальянские и т.д. в общем как говорится в известном фильме ,,сыр швейцарский,маслины греческие кушайте товарищи,,
Была бы их воля они бы и на Мерседесах ездили,но тогда стеснялись-то всё таки прям в глаза бросается. Отсюда можно вывести формулу что коммунизм-это когда народу втирают про равенство и ограничения,мол это советскому человеку не нужно и то,а сами живут пользуясь всеми капиталистическими благами)) Крысиная такая немного философия,это как клуб для худеющих где главные по похудению втирают всем насколько важно есть мало,а сами тайком бегают поджирают в 3 щеки
капитализм в этом плане честнее,он хотя бы не лицемерит.
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11
Shinjin 6 часов назад
Кормление с ножа выглядит как-то дико, как животное покормить с палки.
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133
ivan 6 часов назад
Надо надеяться, что ему придется вернуться во Вьетнам)
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3k
Дмитрий 6 часов назад
Уже известно как отреагировали на эту новость его вьетнамские товарищи? Наградили?
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1
Sentosa 6 часов назад
Про фото №9 даже у Задорнова было: "Я в 9 утра вышел из гостиницы. Я думал, что это женщины легкого поведения возвращаются с работы. А это, оказалось, приличные женщины идут на работу."
Владивосток на него тогда обиделся.
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3k
Юра Гагарин 7 часов назад
Дык зря что ли они воевали, выгоняли буржуев со своей страны
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273
Nuucha 7 часов назад
Впрочем, одни едят рис, другие - мясо, а в среднем народ питается голубцами. Давно известная истина.

Источник:
"Откуда деньги?": вьетнамский коммунист спалился, пообедав в лондонском ресторане стейком за 1450 фунтов стерлингов
"Откуда деньги?": вьетнамский коммунист спалился, пообедав в лондонском ресторане стейком за 1450 фунтов стерлингов

Министр общественной безопасности Вьетнама То Лам после работы на климатическом саммите ООН в Глазго (Великобритания) отправился в ресторан, где отведал фирменное блюдо. Кусок мяса, припорошенный...

© M.fishki.net
Тут скорее тефтеля получается. )))
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40
Евгений Гордин Nuucha 6 часов назад
Ага, непонятно зачем такую глупость выдал...
В оригинале анекдота вместо риса была, разумеется, капуста. Автор, видимо пытался "локализовать" юмор под Вьетнам :)
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273
Nuucha Андрей 2 часа назад
Или плов
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1k
Dorell 7 часов назад
А как они это с золотом жрут и не давятся?
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23k
SerGProS 7 часов назад
Еще и Лепс мясо подает!
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1k
имя пользователя 8 часов назад
На чеке заказал шато петрюс две бутылки, а на чай пожадничал))
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−17
люльчитай 8 часов назад
такой же пи-дарок как и путлерец ...
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1k
Гапченко Денис 8 часов назад
Мы ездили в Лондон на документальный проект. И, помню, что по завершении съемок в последний день нашего прибывания в стране заказчики нам организовали очень не дешевый банкет)))))))
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2k
Moon24 8 часов назад
Коммунисты во всех странах хорошо жили за счет народа
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