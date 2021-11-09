"Откуда деньги?": вьетнамский коммунист спалился, пообедав в лондонском ресторане стейком за 1450 фунтов стерлингов

Из Тик-Ток видео быстро исчезло, но, как пишут СМИ, его скопировали и распространили. Не такой славы ожидал для себя скромный министр, ведь теперь его имя муссируют не в прессе, а в народе. А эту песню задушить довольно сложно.

Между тем, средняя зарплата во Вьетнаме составляет около 150 долларов, на которые подобное угощение не купить, даже если есть раз в месяц.