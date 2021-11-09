"Откуда деньги?": вьетнамский коммунист спалился, пообедав в лондонском ресторане стейком за 1450 фунтов стерлингов

Министр общественной безопасности Вьетнама То Лам после работы на климатическом саммите ООН в Глазго (Великобритания) отправился в ресторан, где отведал фирменное блюдо. Кусок мяса, припорошенный пищевым золотом, - это, конечно, не рис, но, коммунисту понравилось. А вот его товарищам по партии, оставшимся во Вьетнаме, - нет.
Хорошо поработали - можно и отдохнуть. Вечер вьетнамского коммуниста в дорогом заведении попал на видео и стал достоянием общественности. На опубликованных кадрах прославленный турецкий повар Нусрет Гекче в своей неповторимой манере готовит кусок мяса, посыпая его золотой пудрой и дорогой солью, отрезает кусочек стейка и кормит им вьетнамского министра.
Из Тик-Ток видео быстро исчезло, но, как пишут СМИ, его скопировали и распространили. Не такой славы ожидал для себя скромный министр, ведь теперь его имя муссируют не в прессе, а в народе. А эту песню задушить довольно сложно.
Между тем, средняя зарплата во Вьетнаме составляет около 150 долларов, на которые подобное угощение не купить, даже если есть раз в месяц.
Кстати, То Лам возглавляет отдел, который следит и выявляет инакомыслящих, и земляки министра, конечно, осудили его за экстравагантную трапезу .
Пикантная подробность: на конференции по климату, в которой участвовал вьетнамский министр, большое внимание уделялось проблеме сокращения озонового слоя. Многие ученые считают, что в этой напасти виноваты коровы, выделяющие слишком много газов, губительно действующих на озоновый слой.
"Съесть стейк на конференции по климату - это верх отвратительного безразличия", - писали польщователи Сети. Многие также интересовались, откуда у То Лама деньги, ведь блюдо стоит больше, чем вся его годовая зарплата.
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Между тем, рестораны известного Нусрета Гекче (его еще называют Salt Bae) отличаются гигантскими ценниками на блюда. Помимо заведения в Лондоне Гекче владеет ресторанами в Турции, Греции, США и Дубае. Пообедать там выльется в копеечку. Его заведения посещают многие знаменитости, ведь каждое приготовление и подача блюда - это своеобразный спектакль, главную роль в котором играет сам хозяин.
Не так давно анонимный пользователь Реддит опубликовал фото чека из ресторана Salt Bae - в нем только плата за обслуживание составила 4829,10 фунтов стерлингов.
Во сколько обошелся ужин вьетнамскому министру, и представить страшно. Впрочем, одни едят рис, другие - мясо, а в среднем народ питается голубцами. Давно известная истина.
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И почему к винищу никто не дое*бался? Три флакона по девять тыщ, пузырьковая кислятина аж 1620. Человек зарабатывает, может себе позволить. Представляю, как те же выб*ядки выли бы, если бы он в какой-нибудь помойной забегаловке, типа макдональдса, дерьмо жрал.
Так что хомяки, курите писю, не прокатило.
Хде,плять, обещанно-расписанные '...за 1450 фунтов стерлингов ...' ?
Не так давно анонимный пользователь Реддит опубликовал фото чека из ресторана Salt Bae
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Министр общественной безопасности Вьетнама То Лам после работы на климатическом саммите ООН в Глазго (Великобритания) отправился в ресторан, где отведал фирменное блюдо. Кусок мяса, припорошенный...
Чек от другого обеда.
Общая сумма около 37 фунтов !
Ну ладно у тебя в фунте 1000 пенсов (спойлер нет, 100), но после пенсов что за денежные единицы тогда?
а у нас цены за 10 лет вырасли в 4 раза при неизменных доходах
Да, это очень дорого, но может он всю жизнь мечтал и копил на обед в хорошем ресторане?
То, что он ест с ножа повара, это выглядит отвратительно. Вот за это, как по мне, его надо гнать ссаной тряпкой из министерства страны. Лицо страны не должно было бы себя так вести.
Зачем нужен в конце счёт из этого ресторана какого-то человека? Или счета там всегда такие? Может вьетнамец поел на 2к и готово. Да много, да недостижимо почти для всех, но при доходах в 5-7к долларов в месяц (столько примерно политики зарабатывают) это достижимо.
А что им не нравится? Благодаря ему сократилось число пердящих коров.
В словах и головах зоошизы и экошизы нет ни капли здравого смысла
Владивосток на него тогда обиделся.
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Министр общественной безопасности Вьетнама То Лам после работы на климатическом саммите ООН в Глазго (Великобритания) отправился в ресторан, где отведал фирменное блюдо. Кусок мяса, припорошенный...
Тут скорее тефтеля получается. )))
В оригинале анекдота вместо риса была, разумеется, капуста. Автор, видимо пытался "локализовать" юмор под Вьетнам :)