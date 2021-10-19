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McDonald`s будет делать бургеры с горохом

McDonald`s будет делать бургеры с горохом (3 фото)

Автор:
19 октября 2021 14:11
Сообщество : Еда
Метки: бургер   горох   курица   кфс   макдональдс   наггетсы   ресторан   фастфуд   
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Встречайте — новое оружие массового поражения из США!

«Гороховый беспредел» появится в продаже уже в ноябре. Пока что в тестовом режиме — булки с адской начинкой будут всего в 8 ресторанах сети. К счастью, только в США.

Представители McDonald`s заявляют, что это эксперимент. В компании хотят позаботиться о веганах, поэтому разработали начинку из гороха, риса, свеклы и картофеля, такое «лакомство» будет называться McPlant. Чтобы посетители совсем уж не загрустили, в бургер добавят ломтик сыра. Так что вегетарианцы теперь должны быть счастливы. Весь вопрос в том, что они в такие рестораны и не ходят.

Возможно, дело здесь вовсе не в заботе. Компании-гиганты вообще редко о ком-то заботятся, кроме себя. Скорее всего, дело в деньгах — населению пора потихоньку отвыкать от вкуса мяса и начинать любить горох со свеклой. Изо всех сил.

×

Тут McDonald`s не отстает от своих конкурентов из KFC — те тоже объявили, что скоро появятся куриные наггетсы из 3-D реакторапринтера. Звучит как лютая дичь, но это так. В чем суть:


Компания 3D Bioprinting Solutions заключила договор с KFC и будет поставлять им мясо из смеси соевых и бобовых культур, и курятины, выращенной по технологии клеточного мяса.


Кстати, один из основателей 3D Bioprinting Solutions — российский бизнесмен Александр Островский.


К чему это приведет — уже понятно, «нано-наггетсы» или как их там обзовут, появятся в российских ресторанах сети. Для этого им нужно закончить экспериментальную часть работы и получить все необходимые сертификаты и разрешения. Ну, за этим не заржавеет, поэтому морально готовьтесь к искусственной курятине.

Что-то мне подсказывает, что наггетсами дело не ограничится.

Источник:

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Метки: бургер   горох   курица   кфс   макдональдс   наггетсы   ресторан   фастфуд   
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33k
Опаньки 40 минут назад
Отдельное меню для мясоедов. Теперь отдельное меню для веганов. Скоро - отдельное меню для антипрививочников ?
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1k
Колесо 7 минут назад
Ссылка youtu.be
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181
Максим Максимов 8 минут назад
Реклама - двигатель торговли. Ничего вы не понимаете. Следующая страна, где будет процветать продажа этого "кулинарного изыска", это "страна 404". И не мудрено: собственные ПХГ там практически пусты, а на носу зима. Так что обогреваться будут "пердячьим пАром"
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4k
Shtoppi 18 минут назад
Ну если только на вынос)))
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8k
Ном-Номыч 20 минут назад
Это будет грандиозный .... провал

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4k
Максим 37 минут назад
Логично. Кто питается в Фаст фуд? Самые необеспеченные слои населения. Там давно нет нормального мяса. Так что изменится?
В итоге натуральный продукт останется богатым, остальным будет искусственное питание. Еще Лем и Гаррисон писали (особенно нравится "Подвиньтесь! Подвиньтесь! последнего)
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