McDonald`s будет делать бургеры с горохом

Представители McDonald`s заявляют, что это эксперимент. В компании хотят позаботиться о веганах, поэтому разработали начинку из гороха, риса, свеклы и картофеля, такое «лакомство» будет называться McPlant. Чтобы посетители совсем уж не загрустили, в бургер добавят ломтик сыра. Так что вегетарианцы теперь должны быть счастливы. Весь вопрос в том, что они в такие рестораны и не ходят.

Возможно, дело здесь вовсе не в заботе. Компании-гиганты вообще редко о ком-то заботятся, кроме себя. Скорее всего, дело в деньгах — населению пора потихоньку отвыкать от вкуса мяса и начинать любить горох со свеклой. Изо всех сил.