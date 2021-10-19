McDonald`s будет делать бургеры с горохом

Встречайте — новое оружие массового поражения из США!
«Гороховый беспредел» появится в продаже уже в ноябре. Пока что в тестовом режиме — булки с адской начинкой будут всего в 8 ресторанах сети. К счастью, только в США.
Представители McDonald`s заявляют, что это эксперимент. В компании хотят позаботиться о веганах, поэтому разработали начинку из гороха, риса, свеклы и картофеля, такое «лакомство» будет называться McPlant. Чтобы посетители совсем уж не загрустили, в бургер добавят ломтик сыра. Так что вегетарианцы теперь должны быть счастливы. Весь вопрос в том, что они в такие рестораны и не ходят.
Возможно, дело здесь вовсе не в заботе. Компании-гиганты вообще редко о ком-то заботятся, кроме себя. Скорее всего, дело в деньгах — населению пора потихоньку отвыкать от вкуса мяса и начинать любить горох со свеклой. Изо всех сил.
Тут McDonald`s не отстает от своих конкурентов из KFC — те тоже объявили, что скоро появятся куриные наггетсы из 3-D
реакторапринтера. Звучит как лютая дичь, но это так. В чем суть:
Компания 3D Bioprinting Solutions заключила договор с KFC и будет поставлять им мясо из смеси соевых и бобовых культур, и курятины, выращенной по технологии клеточного мяса.
Кстати, один из основателей 3D Bioprinting Solutions — российский бизнесмен Александр Островский.
К чему это приведет — уже понятно, «нано-наггетсы» или как их там обзовут, появятся в российских ресторанах сети. Для этого им нужно закончить экспериментальную часть работы и получить все необходимые сертификаты и разрешения. Ну, за этим не заржавеет, поэтому морально готовьтесь к искусственной курятине.
Что-то мне подсказывает, что наггетсами дело не ограничится.
Источник:
- Как питаться только фастфудом и похудеть на 30 кг
- Девочка получила из "Макдоналдса" пернатый ужин
- Сотрудник "Макдональдса" показал, как готовится лук для знаменитых бургеров из фастфуда
- Война фастфудов: как Бургер Кинг наезжает на Макдак
- Подружка невесты подарила новобрачной букет ее мечты
Понравилось19
В итоге натуральный продукт останется богатым, остальным будет искусственное питание. Еще Лем и Гаррисон писали (особенно нравится "Подвиньтесь! Подвиньтесь! последнего)
Хорошо, я знаю магазин "Глобус Гурме", который отличается продажей дорогих и часто натуральных продуктов питания, зайдите на парковку и посмотрите какие автомобили стоят там.
Это не мое утверждение, это закономерность.
Это могут быть обычные водители!
У меня знакомый работает водителем у очень богатого человека, часто ест это ГОВНО из макдака. На эти деньги можно поесть в обычной кафешке.