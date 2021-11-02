Ресторан в Токио предлагает гостям необычную защиту от коронавируса: фонарики

Отелю, которым управляет Hoshino Resorts Inc., пришлось ограничить обеденные зоны для гостей в качестве меры по борьбе с распространением вируса. Однако владельцы разработали специальные места с фонариками, которые позволяют посетителям обедать без масок. Постояльцы отеля, заплатившие 30 000 йен (около 19 тысяч рублей) за аренду помещения, могут пригласить в отель гостей, чтобы пообедать с ними под необычными перегородками. Услуга «Ужин с фонарями» предоставляется только одной группе в день.