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Ресторан в Токио предлагает гостям необычную защиту от коронавируса: фонарики

Ресторан в Токио предлагает гостям необычную защиту от коронавируса: фонарики (8 фото)

Автор:
02 ноября 2021 20:42
Сообщество : Пандемия
Метки: Ynews   интересное   коронавирус   пандемия   ресторан   японие   
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Владельцы ресторана в элитном токийском отеле придумали уникальный способ позволить гостям спокойно насладиться трапезой, не боясь коронавируса: на них надевают большие прозрачные фонари.

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Отелю, которым управляет Hoshino Resorts Inc., пришлось ограничить обеденные зоны для гостей в качестве меры по борьбе с распространением вируса. Однако владельцы разработали специальные места с фонариками, которые позволяют посетителям обедать без масок. Постояльцы отеля, заплатившие 30 000 йен (около 19 тысяч рублей) за аренду помещения, могут пригласить в отель гостей, чтобы пообедать с ними под необычными перегородками. Услуга «Ужин с фонарями» предоставляется только одной группе в день.

Фонари изготовили в традиционном киотском магазине фонарей Kojima Shōten. Они насчитывают 102 сантиметра в высоту и 75 сантиметров в диаметре, а поскольку они складываются, под них легко залезть. Спереди установлена пластиковая перегородка толщиной 0,15 миллиметра, чтобы защитить посетителя от воздушно-капельной передачи вируса. Сзади перегородки нет, чтобы пропускать воздух. Обеденный зал площадью около 40 квадратных метров проветривается пять или более раз в час. В отеле говорят, что фонари не мешают посетителям слышать друг друга.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   интересное   коронавирус   пандемия   ресторан   японие   
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3  комментария
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93
Mixan Час назад
Японцы уже давно свихнулись в изоляции на своем острове ..
Амерсы там уже как ,врачи -психиатр у них
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−5
rebel-1 Час назад
Надо было фольгой эти фонари обернуть, больше бы подошло.
А так нефиг в ковид по ресторанам шастать.
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
После свидания или ужина.
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