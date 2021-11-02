Ресторан в Токио предлагает гостям необычную защиту от коронавируса: фонарики

Владельцы ресторана в элитном токийском отеле придумали уникальный способ позволить гостям спокойно насладиться трапезой, не боясь коронавируса: на них надевают большие прозрачные фонари.
Отелю, которым управляет Hoshino Resorts Inc., пришлось ограничить обеденные зоны для гостей в качестве меры по борьбе с распространением вируса. Однако владельцы разработали специальные места с фонариками, которые позволяют посетителям обедать без масок. Постояльцы отеля, заплатившие 30 000 йен (около 19 тысяч рублей) за аренду помещения, могут пригласить в отель гостей, чтобы пообедать с ними под необычными перегородками. Услуга «Ужин с фонарями» предоставляется только одной группе в день.
Фонари изготовили в традиционном киотском магазине фонарей Kojima Shōten. Они насчитывают 102 сантиметра в высоту и 75 сантиметров в диаметре, а поскольку они складываются, под них легко залезть. Спереди установлена пластиковая перегородка толщиной 0,15 миллиметра, чтобы защитить посетителя от воздушно-капельной передачи вируса. Сзади перегородки нет, чтобы пропускать воздух. Обеденный зал площадью около 40 квадратных метров проветривается пять или более раз в час. В отеле говорят, что фонари не мешают посетителям слышать друг друга.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Амерсы там уже как ,врачи -психиатр у них
А так нефиг в ковид по ресторанам шастать.