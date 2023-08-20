FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7561 пост • 1030 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Теперь не Сукко. Вандалы переименовали гору Сукко в Анапе

Теперь не Сукко. Вандалы переименовали гору Сукко в Анапе

Автор:
20 августа 2023 14:59
Сообщество : Жить в России
Метки: вандалы   гора   краснодарский край   маты   полиция   розыск   сукко   
2451
2

Название горы в Краснодарском крае, выложенное из больших камней, отредактировали какие-то мастера русской матерной речи. Надпись Сукко было видно из разных уголков Анапы. Теперь её тоже видно, но лучше не смотреть. Вандалов уже ищет полиция.

Название местечка рядом с Анапой - Сукко - давно не давало покоя особо впечатлительным гражданам нашей большой страны, однако, коррективы в спокойно просуществовавшую более 50 лет надпись, внесли только 19 августа 2023 года.

За ночь неленивые гости курорта перетащили тяжелые камни в том порядке, который им больше нравился, заявив о своих ассоциациях более масштабно.

Надпись была визитной карточкой одноимённого населённого пункта и разглядеть её можно было даже со спутниковых снимков.

Отдел МВД России по городу Анапе выложил информацию о происшествии в своем ТГ-канале:

В Социальных сетях появилась информация о том что в селе Сукко, на склоне горы, неустановленное лицо переставило выложенные буквы в надписи с названием населённого пункта.

По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: вандалы   гора   краснодарский край   маты   полиция   розыск   сукко   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Aqueronte 41 минуту назад
На днях туда еду, лично посмотрю, поделюсь потом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
Александр Сучков 43 минуты назад
Бред. Давайте представим сколько этому "неустановленному лицу" понадобилось сил и времени на эту акцию? За ночь? Их было- много и не заметить их не могли! Качество фото так же вызывает вопрос- постанова с фотожопом? Или- массовое мероприятие местных ублюдков, ибо преезжих точно спалили бы. Короче- клоунада!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 54 минуты назад
Название напрашивающееся))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов Час назад
О, это - наше, это - мы любим! Нравицца!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ничоси 2 часа назад
Чёто фотожабной какашечкой пахнуло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi 2 часа назад
<<Название горы в Краснодарском крае, выложенное из больших камней...>>
---------
интересно, что это за дебилы камни там перетаскивали, чтобы гадость сделать? ))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79332



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля
Пожары в Канаде окончательно вышли из-под контроля
Омоновцы задержали футболистов на территории барнаульского спорткомплекса
Омоновцы задержали футболистов на территории барнаульского спорткомплекса
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Намешалось
Намешалось
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#СССР#интересно#интересное
#Юмор#Прикол#забавно#подборка#картинки
#новости#история#сарказм#в мире#Мемы
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре В Братске неизвестный попытался сжечь военкомат В Братске неизвестный попытался сжечь военкомат «А ну убрались отсюда!»: под Петербургом буйные супруги напали на подростков за то, что те сидели на лавочке перед их таунхаусом «А ну убрались отсюда!»: под Петербургом буйные супруги напали на подростков за то, что те... Начальник краснодарского отдела ГИБДД станцевал тверк и попал под проверку полиции Начальник краснодарского отдела ГИБДД станцевал тверк и попал под проверку полиции Сын начальника отдела экономической безопасности создал финансовую пирамиду Сын начальника отдела экономической безопасности создал финансовую пирамиду В Ингушетии вооруженные люди обстреляли пост полиции - ранен один сотрудник В Ингушетии вооруженные люди обстреляли пост полиции - ранен один сотрудник

На что жалуетесь?

Вернуться