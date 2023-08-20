Теперь не Сукко. Вандалы переименовали гору Сукко в Анапе

Название горы в Краснодарском крае, выложенное из больших камней, отредактировали какие-то мастера русской матерной речи. Надпись Сукко было видно из разных уголков Анапы. Теперь её тоже видно, но лучше не смотреть. Вандалов уже ищет полиция.
Название местечка рядом с Анапой - Сукко - давно не давало покоя особо впечатлительным гражданам нашей большой страны, однако, коррективы в спокойно просуществовавшую более 50 лет надпись, внесли только 19 августа 2023 года.
За ночь неленивые гости курорта перетащили тяжелые камни в том порядке, который им больше нравился, заявив о своих ассоциациях более масштабно.
Надпись была визитной карточкой одноимённого населённого пункта и разглядеть её можно было даже со спутниковых снимков.
Отдел МВД России по городу Анапе выложил информацию о происшествии в своем ТГ-канале:
В Социальных сетях появилась информация о том что в селе Сукко, на склоне горы, неустановленное лицо переставило выложенные буквы в надписи с названием населённого пункта.
По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Источник:
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но какие признаки монтажа?
Вы из той категории, которые обосравшись спрашивают, кто это сделал?
просто хочу разобраться, о каких конкретно других надписях идет речь.
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интересно, что это за дебилы камни там перетаскивали, чтобы гадость сделать? ))))))))))))
Но днем по жаре.
Сейчас в районе Анапы жара за 40.
Хорошая воспитательная мера.