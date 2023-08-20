Теперь не Сукко. Вандалы переименовали гору Сукко в Анапе

Название местечка рядом с Анапой - Сукко - давно не давало покоя особо впечатлительным гражданам нашей большой страны, однако, коррективы в спокойно просуществовавшую более 50 лет надпись, внесли только 19 августа 2023 года.

За ночь неленивые гости курорта перетащили тяжелые камни в том порядке, который им больше нравился, заявив о своих ассоциациях более масштабно.