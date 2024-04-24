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«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине

«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине

Автор:
24 апреля 2024 14:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Ирина Алексеева   Челябинск   депортация   извинения   мигрант   оскорбления   приезжий   таджикистан   
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Она настаивала на его депортации, а теперь опасается, что «найдутся мстители».

21 апреля Профессиональный боец смешанных единоборств Ирина Алексеева каталась на вело вместе со своей подругой. Их подрезала машина, за рулём был мигрант. Вместо извинений, он оскорбил женщин и назвал свиньями.

Случился громкий скандал, приезжего задержали. В отделе он немедленно извинился на камеру:

Позже выяснилось, что он нарушил правила въезда в страну, поэтому получил штраф в 7 тысяч рублей и билет в родной Таджикистан. Через несколько дней депортируют, а пока будет сидеть в центре временного содержания для иностранцев.

Алексеева считает такое наказание справедливым. По её словам, мужчина ни разу не раскаялся в своём поступке:

Я эти видеоизвинения видела и знаю, что они записались только с пятого раза, потому что он резко забыл русский язык. Потом его завели в кабинет, где сидели мы. Он там, когда извинялся, в глаза не смотрел и ещё ухмыльнулся. Его следователи попросили нормально извиниться, он попробовал без улыбки, и в глаза всё равно не смотрел. Но я смотрела в его глаза и видела, что в его глазах жуткая ненависть, даже ещё больше, чем была. Поэтому его извинения ничего не стоят.

Я опасаюсь, что найдутся мстители, потому что все люди разные. Кого-то может ситуация разволновать в хорошем смысле, кого-то – в плохом. И могут, да, найтись такие. Но я думаю, что адекватные люди понимают, что это за тип. По видео всё понятно, как он разогнался, пытался задавить. Вот эти слова «у нас так не ходят», «у нас не извиняются». Да, я настаивала на депортации, меня его извинения никак не тронули, потому что этот мигрант угроза для всего нашего общества.

И добавила:

Я гражданка России, хожу в шортах и майках, как ходит половина страны. Это оскорбление не лично меня, а всех девушек - каждая могла быть на моём месте.

Мигранту Исломиддину 24 года, он приехал в нашу страну месяц назад. Конфликт начал из-за того, что девушки «посмели» ездить на вело в шортах, а у него на родине так не принято. Теперь будет присматривать за внешним видом дам в Таджикистане.

Источник:

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Метки: Видео   Ирина Алексеева   Челябинск   депортация   извинения   мигрант   оскорбления   приезжий   таджикистан   
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50  комментариев
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8k
Echo 2 часа назад
Но я смотрела в его глаза и видела, что в его глазах жуткая ненависть, даже ещё больше, чем была - посмотрела бы на него как на гавно
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432
DrEris 9 секунд назад
"У нас так не ходят" [мат] что ли? Ну вот и пусть теперь у себя в чуркестане сидит и смотрит как ходят)
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1k
Igors Минуту назад
Вот- жешь, блин!... Со мной, русским в Латвии, пытаются такими же средствами разобраться... Русский?... [мат]!... Но, не зря Пушкин писал.."Храните гордое терпенье"...
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28k
Sheir 3 минуты назад
Мне в этой истории только одно непонятно. Зачем сделан такой мощный акцент, что она "Профессиональный боец смешанных единоборств" и "чемпионка UFC"??
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1k
sergy 16 минут назад
А как было на самом деле?
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11k
Zhora 18 минут назад
Просто депортируют? А посидеть, перед дорожкой? Годика два-три хотя бы
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52k
Элек Мек 20 минут назад
Всех вместе с мстителями до кучи в одну теплушку.
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4k
Михаил Полчаса назад
она ж чемпионка по борьбе... ну и втащила бы ему прям там, эти понимают только силу, разговоры им бесполезны во первых тупые, во вторых религиозные фанатики еще тупее...
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1k
Андрей Граф Полчаса назад
сломать ему все части тела и в коробке из под мусора его отправить
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13k
Limon Полчаса назад
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293
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Отпечатки пальцев взять не забудьте, а то он через месяц с новым паспортом приедет. Или что там у них вместо него
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7k
Евгений Д 36 минут назад
Возможно в среде мигрантов есть и нормальные люди.
Но думаю большинство- такие же тупые, наглые ослоебы, которые пытаются сюда перенести свои правила.
Всех нах из РФ и запретить безвизовый въезд этим уродам всем
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233
r3mba4 Евгений Д 22 минуты назад
я уверен и среди них есть хорошие люди.
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1k
asd 36 минут назад
> штраф в 7 тысяч и депортация
Странно а почему не 282 статья или хотя бы моральная компенсация в размере, которая сотрет ухмылку с лица ?
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621
ivandike 37 минут назад
На бутылку посадить и в аул
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199
rus 39 минут назад
Нучидил и на машине времени вернется в любимый аул на 600 лет назад. Там его заждались не менее тупые близкие родственники, среди которых ему будет уютно
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115
Иван Сивиркин 41 минуту назад
"Я гражданка России, хожу в шортах и майках, как ходит половина страны"
Срал я на ваши минусы, но пол страны так не ходит.. привыкли свою москву и питер под всю россию подгребать.. у нас вон снег не весь еще сошел, девки в юбках длинных все, чтоб не надуло в щель
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115
Иван Сивиркин Андерсен 12 минут назад
Нафига мне ехать?? У меня в городе все в штанах.. еще раз говорю - не считайте ваши миллионники за всю россию
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13k
Rus77 51 минуту назад
Ваххабита Исломиддина, который напал на велосипедисток в Челябинске (https://t.me/mnogonazi/16194)https://t.me/mnogonazi/16194) выдворят из России в Таджикистан.

Исломиддин приехал в РФ менее двух месяцев назад и по классике забил на миграционное законодательство нашей страны. До выдворения он посидит в изоляторе временного содержания иностранных граждан.

Кстати, разговоры о том, что после теракта в «Крокусе» ваххабиты стали чувствовать себя неуютно и ощущают давление общества, в реальности полная туфта. Вон шастают по кайфу, пытаясь нормальным людям навязывать свою архаику.
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31k
Григорий 51 минуту назад
Пускай нас из ненавистного ему Душанбе ненавидит, нам так спокойнее.
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3k
Rom 52 минуты назад
Эту мразь вон. И всех "мстителей" потом тоже. Это что ж, у себя дома нельзя ходить, как захочется? Пошли они все в сраку! Еще теперь "мстителей" бояться.... Это пусть они боятся, что скоро вслед поедут.
PS. это макака еще не поняла, что от этой девушки могла звизды получить. Жаль, что не получил по морде. А 99% девушек не смогут постоять за себя.
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35
pilot52 54 минуты назад
Это ничтожество с ишака пересело на автомобиль и теперь считает, что вправе указывать русским женщинам в России как им ходить.
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550
CyraxMotorsport 57 минут назад
Друзья, нет никакого прощения этим кишлачным п@дарасам! Запомните это!!!
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