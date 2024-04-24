«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине

Позже выяснилось, что он нарушил правила въезда в страну, поэтому получил штраф в 7 тысяч рублей и билет в родной Таджикистан. Через несколько дней депортируют, а пока будет сидеть в центре временного содержания для иностранцев.

Алексеева считает такое наказание справедливым. По её словам, мужчина ни разу не раскаялся в своём поступке:

Я эти видеоизвинения видела и знаю, что они записались только с пятого раза, потому что он резко забыл русский язык. Потом его завели в кабинет, где сидели мы. Он там, когда извинялся, в глаза не смотрел и ещё ухмыльнулся. Его следователи попросили нормально извиниться, он попробовал без улыбки, и в глаза всё равно не смотрел. Но я смотрела в его глаза и видела, что в его глазах жуткая ненависть, даже ещё больше, чем была. Поэтому его извинения ничего не стоят. Я опасаюсь, что найдутся мстители, потому что все люди разные. Кого-то может ситуация разволновать в хорошем смысле, кого-то – в плохом. И могут, да, найтись такие. Но я думаю, что адекватные люди понимают, что это за тип. По видео всё понятно, как он разогнался, пытался задавить. Вот эти слова «у нас так не ходят», «у нас не извиняются». Да, я настаивала на депортации, меня его извинения никак не тронули, потому что этот мигрант угроза для всего нашего общества.

И добавила: