«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине

Она настаивала на его депортации, а теперь опасается, что «найдутся мстители».
21 апреля Профессиональный боец смешанных единоборств Ирина Алексеева каталась на вело вместе со своей подругой. Их подрезала машина, за рулём был мигрант. Вместо извинений, он оскорбил женщин и назвал свиньями.
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Случился громкий скандал, приезжего задержали. В отделе он немедленно извинился на камеру:
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Позже выяснилось, что он нарушил правила въезда в страну, поэтому получил штраф в 7 тысяч рублей и билет в родной Таджикистан. Через несколько дней депортируют, а пока будет сидеть в центре временного содержания для иностранцев.
Алексеева считает такое наказание справедливым. По её словам, мужчина ни разу не раскаялся в своём поступке:
Я эти видеоизвинения видела и знаю, что они записались только с пятого раза, потому что он резко забыл русский язык. Потом его завели в кабинет, где сидели мы. Он там, когда извинялся, в глаза не смотрел и ещё ухмыльнулся. Его следователи попросили нормально извиниться, он попробовал без улыбки, и в глаза всё равно не смотрел. Но я смотрела в его глаза и видела, что в его глазах жуткая ненависть, даже ещё больше, чем была. Поэтому его извинения ничего не стоят.
Я опасаюсь, что найдутся мстители, потому что все люди разные. Кого-то может ситуация разволновать в хорошем смысле, кого-то – в плохом. И могут, да, найтись такие. Но я думаю, что адекватные люди понимают, что это за тип. По видео всё понятно, как он разогнался, пытался задавить. Вот эти слова «у нас так не ходят», «у нас не извиняются». Да, я настаивала на депортации, меня его извинения никак не тронули, потому что этот мигрант угроза для всего нашего общества.
Я гражданка России, хожу в шортах и майках, как ходит половина страны. Это оскорбление не лично меня, а всех девушек - каждая могла быть на моём месте.
Мигранту Исломиддину 24 года, он приехал в нашу страну месяц назад. Конфликт начал из-за того, что девушки «посмели» ездить на вело в шортах, а у него на родине так не принято. Теперь будет присматривать за внешним видом дам в Таджикистане.
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Но думаю большинство- такие же тупые, наглые ослоебы, которые пытаются сюда перенести свои правила.
Всех нах из РФ и запретить безвизовый въезд этим уродам всем
Странно а почему не 282 статья или хотя бы моральная компенсация в размере, которая сотрет ухмылку с лица ?
Срал я на ваши минусы, но пол страны так не ходит.. привыкли свою москву и питер под всю россию подгребать.. у нас вон снег не весь еще сошел, девки в юбках длинных все, чтоб не надуло в щель
Исломиддин приехал в РФ менее двух месяцев назад и по классике забил на миграционное законодательство нашей страны. До выдворения он посидит в изоляторе временного содержания иностранных граждан.
Кстати, разговоры о том, что после теракта в «Крокусе» ваххабиты стали чувствовать себя неуютно и ощущают давление общества, в реальности полная туфта. Вон шастают по кайфу, пытаясь нормальным людям навязывать свою архаику.
PS. это макака еще не поняла, что от этой девушки могла звизды получить. Жаль, что не получил по морде. А 99% девушек не смогут постоять за себя.