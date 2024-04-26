Дворник ловко забрался по водосточной трубе и спас несколько женщин из пожара

Депутаты захотели наградить самоотверженного сотрудника ЖКХ.
Невероятную ловкость для своих лет продемонстрировал дворник во время пожара на улице Подольской в Санкт-Петербурге. 48-летний мужчина за несколько секунд забрался на третий этаж по водосточной трубе и помог нескольким девушкам вылезти из объятого густым дымом окна на карниз дома, откуда их могли бы подхватить спасатели с лестницей.
"Девушки-иностранки кричали «Хелп! Хелп!» и начали вылезать в окно. Сидели на подоконниках, пока сотрудники МЧС ставили лестницу.
У города появился новый супергерой. Я вообще в шоке, как он быстро залез по трубе и с какой скоростью начал вытаскивать женщин. Настоящий герой", — рассказала одна из спасённых девушек.
Источник:
Петербургским "человеком-пауком" оказался уроженец Узбекистана по имени Олим. Он рассказал, что уже 7 лет работает здесь дворником, до этого был десантником, поэтому физически хорошо подготовлен и смог быстро среагировать на опасную ситуацию.
"Я работал, смотрю — дым идет. Вызвали пожарных. Окна открыли, девушки кричали, звали на помощь. Я им сказал: «Не прыгайте! Главное — не прыгайте!», а они все кричат. Подумал — людям же надо помогать", — прокомментировал свой поступок Олим.
Источник:
Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилёв сообщил, что подготовит обращение с просьбой наградить отважного дворника.
Источник:
- В Санкт-Петербурге спасли кошек, которых хозяйка держала в захламлённой квартире
- «Рыбы наловили? Ага, полные штаны»: в Петербурге спасателям пришлось эвакуировать 35 рыбаков с отколовшейся льдины
- "У меня сгорело писюнов на 600 тысяч рублей": неожиданные итоги пожара на складе Wildberries в Шушарах
- В Югре девушка вытащила трёх соседских детей из огня и погасила пожар
- "У меня двое детей, у меня всё хорошо!": в Санкт-Петербурге хозяйка 4 года держит своего пса в машине
Правильно пишут - узбек здорового человека. Молодец мужик. Надо ещё учитывать, что восхождение по водосточной трубе само по себе дело опасное, ибо она точно для этого не предназначена.
Этот точно старается во благо города в котором живёт.
Ну и пусть по-русски говорит с диким акцентом. Зато понимает, что говорит и не по бумажке. Да и вообще честь и достоинство нации не имеет. С светлой душой, человек не может быть чёрным. Такими гордиться нужно и в пример ставить. Особенно его соотечественникам.
Интересно, а много ли 48-летних десантников сейчас в такой форме?
чет для 7 лет не шибко балакает по русски, не так ли господа?
по любому же коррупционная составляющая и незаконная миграция на лицо?
будем депортировать или это правильный ослое*б\мастурбек\чурка ?
Поделиться:
Самуил Маршак
Рассказ о неизвестном герое
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Многие парни
Плечисты и крепки.
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков.
Каждый
К труду-обороне
Готов.
Кто же,
Откуда
И что он за птица
Парень,
Которого
Ищет столица?
Что натворил он
И в чем виноват?
Вот что в народе
О нем говорят.
Ехал
Один
Гражданин
По Москве
Белая кепка
На голове, -
Ехал весной
На площадке трамвая,
Что-то под грохот колес
Напевая…
Вдруг он увидел
Напротив
В окне
Мечется кто-то
В дыму и огне.
Много столпилось
Людей на панели.
Люди в тревоге
Под крышу смотрели:
Там из окошка
Сквозь огненный дым
Руки
Ребенок
Протягивал к ним.
Даром минуты одной
Не теряя,
Бросился парень
С площадки трамвая
Автомобилю
Наперерез
И по трубе
Водосточной
Полез.Третий этаж,
И четвертый,
И пятый…
Вот и последний,
Пожаром объятый.
Черного дыма
Висит пелена.
Рвется наружу
Огонь из окна.
Надо еще
Подтянуться немножко.
Парень,
Слабея,
Дополз до окошка,
Встал,
Задыхаясь в дыму,
На карниз,
Девочку взял
И спускается вниз.
Вот ухватился
Рукой
За колонну.
Вот по карнизу
Шагнул он к балкону…
Еле стоит,
На карнизе нога,
А до балкона
Четыре шага.
Видели люди,
Смотревшие снизу,
Как осторожно
Он шел по карнизу.
Вот он прошел
Половину
Пути.
Надо еще половину
Пройти.
Шаг. Остановка.
Другой. Остановка.
Вот до балкона
Добрался он ловко.
Через железный
Барьер перелез,
Двери открыл
И в квартире исчез…
С дымом мешается
Облако пыли,
Мчатся пожарные
Автомобили,
Щелкают звонко,
Тревожно свистят.
Медные каски
Рядами блестят.
Миг и рассыпались
Медные каски.
Лестницы выросли
Быстро, как в сказке.
Люди в брезенте
Один за другим
Лезут
По лестницам
В пламя и дым…
Пламя
Сменяется
Чадом угарным.
Гонит насос
Водяную струю.
Женщина,
Плача,
Подходит
К пожарным:
Девочку,
Дочку
Спасите
Мою!
Нет, -
Отвечают
Пожарные
Дружно, -
Девочка в здании
Не обнаружена.
Все этажи
Мы сейчас обошли,
Но никого
До сих пор
Не нашли.
Вдруг из ворот
Обгоревшего дома
Вышел
Один
Гражданин
Незнакомый.
Рыжий от ржавчины,
Весь в синяках,
Девочку
Крепко
Держал он в руках.
Дочка заплакала,
Мать обнимая.
Парень вскочил
На площадку трамвая,
Тенью мелькнул
За вагонным стеклом,
Кепкой махнул
И пропал за углом.
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке,
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же
Значков.
К славному подвигу
Каждый
Готов!