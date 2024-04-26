Дворник ловко забрался по водосточной трубе и спас несколько женщин из пожара

Невероятную ловкость для своих лет продемонстрировал дворник во время пожара на улице Подольской в Санкт-Петербурге. 48-летний мужчина за несколько секунд забрался на третий этаж по водосточной трубе и помог нескольким девушкам вылезти из объятого густым дымом окна на карниз дома, откуда их могли бы подхватить спасатели с лестницей.





"Девушки-иностранки кричали «Хелп! Хелп!» и начали вылезать в окно. Сидели на подоконниках, пока сотрудники МЧС ставили лестницу.

У города появился новый супергерой. Я вообще в шоке, как он быстро залез по трубе и с какой скоростью начал вытаскивать женщин. Настоящий герой", — рассказала одна из спасённых девушек.