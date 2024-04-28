Сколько стоят продукты в Грузии и России

Сравнивать цены - это дело неблагодарное, многое зависит от торговой точки, района проживания и прочих факторов. Но все же порой любопытство берет верх.
Всплыл на просторах интернета ролик, где девушка делает незамысловатое сравнение цен в двух супермаркетах. Цены, правда, указывает в долларах. Но даже без конвертации валют возникает вопрос: а че так дорого-то?
И это при том, что стоимость жизни в Грузии в месяц в 2024 году остается одной из самых низких в Европе. Если верить всяким статистикам Россия находится на 121-м месте по стоимости жизни, в то время как Грузия на 92-м месте. Полный список стран можно посмотреть здесь.
Но статистика и реальная жизнь порой несколько противоречат друг другу.
Дорого это или нет - решать вам. Ведь в нашей необъятной цены на одни и те же продукты порой отличаются в разы.
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