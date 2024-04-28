Сколько стоят продукты в Грузии и России

Всплыл на просторах интернета ролик, где девушка делает незамысловатое сравнение цен в двух супермаркетах. Цены, правда, указывает в долларах. Но даже без конвертации валют возникает вопрос: а че так дорого-то?

И это при том, что стоимость жизни в Грузии в месяц в 2024 году остается одной из самых низких в Европе. Если верить всяким статистикам Россия находится на 121-м месте по стоимости жизни, в то время как Грузия на 92-м месте. Полный список стран можно посмотреть здесь.