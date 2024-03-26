Мать с дочерью возвращались с отменённых соревнований в «Крокусе» и погибли в аварии на трассе

Предполагается, что авария случилась из-за того, что водитель уснул за рулём.
24 марта рано утром на автодороге Сургут — Когалым лоб в лоб столкнулись «Шевроле-Нива» и рейсовый автобус. В аварии пострадали 13 пассажиров автобуса, а также погибли пассажиры и водитель легкового автомобиля: 9-летняя девочка, ее 31-летняя мама и водитель автомобиля.
Эльвина ехала с дочерью с соревнований, которые должны были состояться в «Крокус Сити Холле». Массовое мероприятие отменили, и девочка вместе с мамой отправилась домой. До Сургута семья долетела на самолёте. Оттуда они сели на автомобиль, чтобы доехать до Когалыма.
Расстояние между городами занимает в среднем 2,5 часа. Однако, доехать до дома они не смогли. Автомобиль «Шевроле-Нива», за рулём которого был знакомый Эльвины, влетел в рейсовый автобус.
“По предварительным данным, уснул за рулём, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим маршрутом “Когалым - Сургут”, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО-Югре.
Водитель рейсового автобуса всё ещё находится в тяжёлом состоянии. У него множественные травмы и травматический шок 4 степени.
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Не стоит превращать две трагедии в один фарс
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