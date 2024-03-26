Мать с дочерью возвращались с отменённых соревнований в «Крокусе» и погибли в аварии на трассе

Эльвина ехала с дочерью с соревнований, которые должны были состояться в «Крокус Сити Холле». Массовое мероприятие отменили, и девочка вместе с мамой отправилась домой. До Сургута семья долетела на самолёте. Оттуда они сели на автомобиль, чтобы доехать до Когалыма.

Расстояние между городами занимает в среднем 2,5 часа. Однако, доехать до дома они не смогли. Автомобиль «Шевроле-Нива», за рулём которого был знакомый Эльвины, влетел в рейсовый автобус.