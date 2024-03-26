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Мать с дочерью возвращались с отменённых соревнований в «Крокусе» и погибли в аварии на трассе

Мать с дочерью возвращались с отменённых соревнований в «Крокусе» и погибли в аварии на трассе

Автор:
26 марта 2024 20:12
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Россия   авария   происшествие   смерть   сургут   теракт в Крокус Сити Холле   
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Предполагается, что авария случилась из-за того, что водитель уснул за рулём.

24 марта рано утром на автодороге Сургут — Когалым лоб в лоб столкнулись «Шевроле-Нива» и рейсовый автобус. В аварии пострадали 13 пассажиров автобуса, а также погибли пассажиры и водитель легкового автомобиля: 9-летняя девочка, ее 31-летняя мама и водитель автомобиля.

Эльвина ехала с дочерью с соревнований, которые должны были состояться в «Крокус Сити Холле». Массовое мероприятие отменили, и девочка вместе с мамой отправилась домой. До Сургута семья долетела на самолёте. Оттуда они сели на автомобиль, чтобы доехать до Когалыма.

Расстояние между городами занимает в среднем 2,5 часа. Однако, доехать до дома они не смогли. Автомобиль «Шевроле-Нива», за рулём которого был знакомый Эльвины, влетел в рейсовый автобус.

“По предварительным данным, уснул за рулём, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим маршрутом “Когалым - Сургут”, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по ХМАО-Югре.

Водитель рейсового автобуса всё ещё находится в тяжёлом состоянии. У него множественные травмы и травматический шок 4 степени.

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Метки: ДТП   Россия   авария   происшествие   смерть   сургут   теракт в Крокус Сити Холле   
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6  комментариев
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393k
Алексей Час назад
теперь все к Крокусу будем прилеплять??? покемонка побойся бога
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14k
Владимир Час назад
"Пункт назначения"?
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17k
ss Час назад
Final Destination...
Земля им пухом. Жаль...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4859 постов (4646 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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