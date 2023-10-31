Русскоговорящего туриста задержали в Португалии из-за сложностей с переводом

Этот парень был из тех, кто просто любил гранатовый сок.
Русскоязычного путешественника жестко скрутили португальские полицейские после того, как он через языковое приложении попытался заказать гранатовый сок в одном из ресторанов Лиссабона. Он набрал в телефоне слово "гранат" и показал его официанту. После этого начался сущий кошмар.
Как известно, в русском языке слово "гранат" и "граната" очень похожи. Но в португальском фрукт обозначается словом "romã", а вот боеприпас называется "granada". В общем, приложение жестоко подставило туриста, выдав неверный перевод. Официант подумал, что ему угрожают гранатой и вызвал полицию.
"Увидев надпись на смартфоне, я подумал, что у этого человека с собой граната и он угрожает", — рассказал официант.
Из-за событий на Ближнем Востоке в полиции к тревожному сообщению из ресторана отнеслись со всей серьёзностью. Да и турист, судя по всему, был восточной внешности (приехал из Азербайджана, но гражданство израильское). Пять полицейских, держась на расстоянии и с оружием наготове, приказали ничего не понимающему путешественнику лечь на землю, после чего навалились на него и заковали в наручники.
Сообщается, что после разбирательств мужчину отпустили. Правда, перед этим правоохранители обыскали его гостиничный номер и весь ресторан, а также попросили пробить мужчину по базам данных в контртеррористическом подразделении полиции.
Источник:
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Крикнул он жене через весь ресторан, подходя к стойке. когда не смог объяснить официанту какой конкретно сок хочет получить.
Не смотрел )