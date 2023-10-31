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Русскоговорящего туриста задержали в Португалии из-за сложностей с переводом

Русскоговорящего туриста задержали в Португалии из-за сложностей с переводом

Автор:
31 октября 2023 19:06
Обновлено 31 октября 2023 19:07
Сообщество : Путешествия
Метки: Гранат   Португалия   граната   полиция   ресторан   сложности перевода   турист   
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Этот парень был из тех, кто просто любил гранатовый сок.

Русскоязычного путешественника жестко скрутили португальские полицейские после того, как он через языковое приложении попытался заказать гранатовый сок в одном из ресторанов Лиссабона. Он набрал в телефоне слово "гранат" и показал его официанту. После этого начался сущий кошмар.


Как известно, в русском языке слово "гранат" и "граната" очень похожи. Но в португальском фрукт обозначается словом "romã", а вот боеприпас называется "granada". В общем, приложение жестоко подставило туриста, выдав неверный перевод. Официант подумал, что ему угрожают гранатой и вызвал полицию.


"Увидев надпись на смартфоне, я подумал, что у этого человека с собой граната и он угрожает", — рассказал официант.

Из-за событий на Ближнем Востоке в полиции к тревожному сообщению из ресторана отнеслись со всей серьёзностью. Да и турист, судя по всему, был восточной внешности (приехал из Азербайджана, но гражданство израильское). Пять полицейских, держась на расстоянии и с оружием наготове, приказали ничего не понимающему путешественнику лечь на землю, после чего навалились на него и заковали в наручники.

Сообщается, что после разбирательств мужчину отпустили. Правда, перед этим правоохранители обыскали его гостиничный номер и весь ресторан, а также попросили пробить мужчину по базам данных в контртеррористическом подразделении полиции.

Источник:

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Метки: Гранат   Португалия   граната   полиция   ресторан   сложности перевода   турист   
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16  комментариев
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
"Не ходите, дети, в Африку гулять!"
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17k
Алекс 8 минут назад
а вот водка на всех языках водка. Не ошибся бы.
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41k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Алла, я в бар!
Крикнул он жене через весь ресторан, подходя к стойке. когда не смог объяснить официанту какой конкретно сок хочет получить.
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2k
rudenkov Полчаса назад
Сам с детства смеялся. Тем более, когда мама сказала: купи гранаты.
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236
Михаил 47 минут назад
"Пейте воду, воду, господа!"
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623
Андрей Рылов 47 минут назад
А я всегда говорил, что не фига в этих долбанутых Европах делать!
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53k
turyst 47 минут назад
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10k
Billi_Bons Час назад
Вспомнилось…
Ссылка youtu.be
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17k
Александр Н. Час назад
Товарищи! Пейте апельсиновый сок, он полезней для здоровья. Ну или яблочный...
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1k
Aleksei Час назад
в сшп не стали бы наваливаться и скручивать - просто шмальнули бы всей толпой по обойме. так что челу повезло. да в старости будет что внукам рассказать.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
"- Алла я в бар" (с)
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Отдыхает. Усталый. Жалко его.
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