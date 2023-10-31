Русскоговорящего туриста задержали в Португалии из-за сложностей с переводом

Русскоязычного путешественника жестко скрутили португальские полицейские после того, как он через языковое приложении попытался заказать гранатовый сок в одном из ресторанов Лиссабона. Он набрал в телефоне слово "гранат" и показал его официанту. После этого начался сущий кошмар.





Как известно, в русском языке слово "гранат" и "граната" очень похожи. Но в португальском фрукт обозначается словом "romã", а вот боеприпас называется "granada". В общем, приложение жестоко подставило туриста, выдав неверный перевод. Официант подумал, что ему угрожают гранатой и вызвал полицию.



